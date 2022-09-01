Вагоны притормозили спуск

Погрузка на сети ОАО РЖД продолжает сокращаться, но темпы падения замедляются третий месяц подряд. В августе отставание от 2021 года составило 5% против 6,5% в июне, а в целом за восемь месяцев – 3,4%. Основное снижение по-прежнему приходится на наиболее массовый груз — уголь, отправки которого сократились в августе на 6,7%, но темпы с июня существенно замедлились. Теме не менее, большая часть перевозок остается в красной зоне и эксперты ускорения ухудшения ситуации к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Падение погрузки на сети ОАО РЖД продолжает замедляться. В августе монополия перевезла 103,6 млн тонн грузов, что на 5% меньше, чем годом ранее. Суммарно за январь—август было перевезено 820,5 млн тонн грузов — на 3,4% меньше, чем годом ранее. Погрузка росла в январе—феврале, в марте началось ее снижение, которое нарастало до июня, когда оно достигло 6,5%, а потом темпы начали спадать. В июле падение составило 5,5%.

Как и ранее, основное снижение погрузки в массовом выражении приходится на основной груз на сети — уголь, хотя катастрофическое отставание от прошлого года в его погрузке сокращается. В августе оно составило 6,7%, сблизившись с показателями апреля (минус 6,1%), притом что в июне, самом провальном месяце с точки зрения перевозок угля, отставание составляло 11,8%.

В августе по углю удалось нагнать показатели 2017 года, хотя о том, чтобы повторить рекорды 2018, 2019 и 2021 годов, речи не идет.

Погрузка угля сейчас ниже показателей ковидного 2020 года, хотя до июня их превышала. За восемь месяцев погружено 232,2 млн тонн угля, что на 5,7%, или 13,9 млн тонн, меньше, чем годом ранее.

Погрузка нефти и нефтепродуктов в августе составила 17,7 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. При этом за январь—август она показывает даже некоторый прирост к 2021 году (плюс 0,1%) и с апреля находится стабильно выше уровней 2020 года.

Наибольшее долевое снижение в августе показали лесные (на 31,4%), промышленные грузы (на 24,2%) и кокс (на 20%). В красной зоне остаются погрузка удобрений, цемента, руд цветных металлов, химикатов и соды.

Погрузка лома и зерна продемонстрировала нулевой прирост в августе, однако показатели за восемь месяцев заметно отстают от 2021 года — на 19,6% и 10,2% соответственно. С начала года усилился рост погрузки черных металлов (на 0,6%) и строительных грузов (на 3,2%) за счет увеличения объема отправок в августе на 2,2% и 6,2% соответственно. Как сообщили в ОАО РЖД, стабильно возрастает погрузка на Восточном полигоне — на Восточно-Сибирской (плюс 1,9% за январь—август), Забайкальской (плюс 3,3%), Дальневосточной железных дорогах (плюс 5,9%).

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, результаты августа в целом позитивные, ситуация с погрузкой могла быть куда хуже. Ожидаемо, что локомотивом роста стали строительные грузы — сейчас идет много государственных строек, напоминает он, в том числе с учетом выделения дополнительных средств с опережением будет завершено строительство трассы М-12. Улучшилась ситуация с погрузкой угля, отмечает он, что свидетельствует об улучшении работы сети. Наблюдаются замедление снижения погрузки химических и минеральных удобрений, что важно с учетом сложной ситуации в портах Северо-Запада, а также положительная динамика по лому и металлам.

Господин Бурмистров отмечает, что ситуация развивается на фоне серьезного давления на экспортеров из-за крепкого рубля, и этот эффект будет усиливаться.

«Максимум устойчивости, которую экономика могла проявить, она уже проявляет»,— говорит эксперт, полагая, что ситуация будет ухудшаться.

Конъюнктура мировых рынков для угля пока остается благоприятной, отмечает он, однако экспортеры не могут ею в полной мере воспользоваться из-за тяжелой ситуации на Восточном полигоне и на подъездах к терминалу в Тамани. По году, полагает Михаил Бурмистров, снижение погрузки составит 5,3–7%, грузооборота — около 0,5%.

Наталья Скорлыгина