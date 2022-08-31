Уголь буксует на подшипниках

Из-за дефицита подшипников останавливается все больше инновационных вагонов. Если в июне их число составляло порядка 1,4 тыс., то сейчас речь идет о 7–7,5 тыс., а к концу года ожидается 9 тыс. Участники рынка отмечают, что дефицит подшипников составит около 100 тыс. штук, призывая отменить пошлину на поставки их из КНР. Минпромторг и отраслевые эксперты сомневаются в необходимости этого шага, однако операторы угрожают срывом перевозок угля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В августе в РФ простаивали 7–7,5 тыс. инновационных полувагонов, в том числе более 6 тыс. у НТК (оператор перевозок СУЭК и «Еврохима», 36 тыс. инновационных вагонов в парке), сообщил директор по ремонту и эксплуатации подвижного состава НТК Сергей Попов. Их замена менее грузоподъемным типовым парком может привести к потере погрузки в 100 тыс. тонн угля, подсчитал он. По словам топ-менеджера, в сентябре в отстое окажутся около 9 тыс. вагонов. В июне их было всего 1,4 тыс., говорит источник “Ъ” в отрасли.

После того как в мае российские заводы, которыми ранее владели иностранные компании, полностью прекратили поставлять подшипники, в РФ эта продукция не выпускалась, говорит Сергей Попов. С августа поставки начала ЕПК, но всего 15 тыс. штук. «В целом потребность в подшипниках до конца года составит 195 тыс.»,— говорит господин Попов, отмечая, что 95 тыс. обещает обеспечить ЕПК, а дефицит составляет 100 тыс. единиц.

Сейчас на испытании находятся подшипники с двух китайских заводов, поясняет Сергей Попов, которые заходят в РФ через ГРС, НВРК, «Севертранском», а также через узбекские компании. Подшипники еще не сертифицированы, уточняет он: они должны отработать на стенде 400 тыс. км, и закончится этот срок к началу октября. Китайский подшипник уже выдержал порог в 200 тыс. км, утверждает топ-менеджер. По его словам, попытки импортозамещения компонентов на российских заводах «идут не так успешно».

Но чтобы завозить подшипники из Китая, необходимо снять таможенную пошлину, которую, утверждает Сергей Попов, «к сожалению, Минпромторг сегодня отказывается снимать, говоря о том, что в следующем году будет профицит подшипников». Сейчас в отношении подшипников кассетного типа из КНР действует ввозная пошлина в 10% и антидемпинговая пошлина в 41,5%.

Если сегодня ЕПК продолжает на старых комплектующих поставлять подшипник по старой цене (порядка 30 тыс. руб.), то в дальнейшем те, кто завозит китайский подшипник, с учетом таможенной пошлины предлагают ценник 60–70 тыс. руб. «Навряд ли мы такой подшипник будем покупать»,— говорит Сергей Попов. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит о цене 100 тыс. руб. за подшипник против 28 тыс. до февраля. Однако согласно справке, представленной к июньскому совещанию у вице-премьера Юрия Борисова, средняя стоимость единицы конических подшипников кассетного типа на внутреннем рынке КНР, говорится там, составляет порядка 18 тыс. руб., и с учетом пошлин и затрат на доставку средняя стоимость их в РФ составит порядка 30 тыс. руб.

По словам господина Попова, импортеры готовы завозить по 30 тыс. подшипников ежемесячно, то есть дефицит может быть закрыт за три месяца, однако с учетом того, что подшипник изготавливается около трех месяцев с момента заказа, необходимо введение беспошлинного ввоза на полгода.

В Минпромторге напоминают, что «демпинговые поставки подшипников из ЮВА привели к тому, что доля отечественных на внутреннем рынке сократилась до менее 30%». Там отмечают, что за первое полугодие предприятия выпустили порядка 105 тыс. подшипников, потребность на второе полугодие составляет 190 тыс. единиц и «может быть покрыта за счет возможностей российских производителей и производителей из дружественных стран». Отмена пошлины может привести к остановке работы отечественных производителей и потому нецелесообразна, заключают в Минпромторге.

«Ввиду приостановки поставок комплектующих кассетных подшипников и их производства для инновационных вагонов производить плановый и внеплановый ремонт инновационных вагонов нет возможности,— сообщили “Ъ” в "Модум-Трансе", крупном операторе инновационного парка.— По причине отсутствия кассетных подшипников, если вопрос поставок или производства не будет решен, компания будет вынуждена отставлять вагоны в отстой». В «Модум-Трансе» не стали комментировать инициативы по отмене пошлины, сообщив, что выступают «за импортозамещение и поддерживают скорейшую локализацию производства подшипников на территории РФ».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что наиболее острым дефицит подшипников был в марте—июле. По его мнению, снимать антидемпинговую пошлину с учетом текущей динамики локализации выпуска преждевременно.

Наталья Скорлыгина