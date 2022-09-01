Польша напала на деньги Германии

Власти Польши впервые официально назвали сумму, которую намерены требовать от ФРГ в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. Размер этого ущерба в Варшаве оценивают в $1,3 трлн. Коллекторская активность Польши не ограничится Германией. Следующей страной, которой Варшава готовится предъявить счет, станет Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польский солдат во время церемонии в память о годовщине начала Второй мировой войны

Фото: Michal Dyjuk / AP Польский солдат во время церемонии в память о годовщине начала Второй мировой войны

Фото: Michal Dyjuk / AP

Сумму желаемых репараций на траурных мероприятиях в память о начале Второй мировой войны огласил лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. Напомним, что 83 года назад — 1 сентября 1939 года — войска гитлеровской Германии напали на Польшу, атаковав город Велюнь к юго-западу от Варшавы и военные склады на мысе Вестерплатте под Гданьском.

«Германия напала на Польшу и причинила ей огромный ущерб»,— констатировал господин Качиньский и отметил: негативные последствия ощущаются страной по сей день.

По словам господина Качиньского, цель, которая «вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства»,— это получение от Берлина 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн).

«Это сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить,— отметил политик и добавил: — С точки зрения Германии и учитывая, что такие компенсации выплачиваются десятилетиями, для немецкой экономики это посильная сумма».

Обоснование требований содержится в опубликованном в четверг трехтомном отчете о размере компенсации Польше со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Работа над документом заняла несколько лет, его текст был переведен на английский и немецкий языки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Качиньский

Фото: Michal Dyjuk / AP Ярослав Качиньский

Фото: Michal Dyjuk / AP

Мысль о том, что Германии стоило бы компенсировать Польше ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, еще в 2005 году высказал избранный тогда президентом мэр Варшавы Лех Качиньский (позже трагически погибший в авиакатастрофе под Смоленском). Десятилетие спустя в окружении его брата Ярослава Качиньского — фактического лидера консервативных сил в Польше — эту идею решили «докрутить». И одним из первых с заявлением на эту тему выступил в 2017 году тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич. «С правовой точки зрения, без сомнения, Германия должна Польше репарации»,— рассуждал он. Дело в том, что по итогам Потсдамской и Ялтинской конференций Польша должна была получать репарации не напрямую от немецкой стороны, а от ГДР из доли СССР. В 1953 году СССР и Польская Народная Республика подписали соглашение о прекращении выплаты этих репараций. По словам министра Мацеревича, Польша не отказывалась от репараций, от них отказалась «советская колония под названием Польская Народная Республика», да и этот отказ не был оформлен в законном порядке.

В Берлине парируют, что вопрос давно закрыт. Отказ от требований каких-либо репараций от Германии был зафиксирован не только в 1953 году, но и в 1990-м — в международном договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии за подписью глав МИД СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ. Варшава не оспаривала этот договор ни тогда, ни позже, а значит, по мнению Берлина, не имеет на это права и сейчас.

Выступая в четверг, Ярослав Качиньский признал: путь будет длинным, но удовлетворение требований Варшавы неизбежно. А ранее он давал понять, что, возможно, даже не доживет до выплаты репараций, но «ведь когда-нибудь надо начать».

Впрочем, де-факто конечной целью господина Качиньского и его соратников может быть вовсе не получение репараций, а победа на предстоящих осенью 2023 года парламентских выборах.

Согласно обнародованным в четверг результатам опроса, который был проведен лабораторией United Surveys, 47,2% поляков считают требование репараций справедливым. При этом 86% из них являются сторонниками ПиС. В рядах правых в этой связи, пытаясь по максимуму мобилизовать свой электорат, обращают внимание на то, что в случае успеха на выборах оппозиционной «Гражданской платформы» выплат репараций поляки точно не увидят. «Я не думаю, что будущее правительство, состоящее из демократических группировок, вернется к вопросу военных репараций»,— подтвердил в четверг в эфире радиостанции RMF FM один из лидеров «Гражданской платформы» Гжегож Схетына. При этом он обвинил нынешние власти в использовании темы репараций в качестве инструмента внутренней политики.

Так или иначе, пока у власти находится ПиС, вслед за выставлением счета Берлину Варшава может подсчитать и ущерб, нанесенной стране Россией. По мнению польских консерваторов, она, во-первых, не выплатила Польше ее часть полученных от ГДР средств. А во-вторых, забыла о долге столетней давности: 30 млн рублей золотом, которые якобы полагалось выплатить Польше в качестве компенсации после подписания Рижского договора 1921 года об окончании советско-польской войны. Один из авторов «германского» доклада, депутат от ПиС Аркадиуш Мулярчик уже призвал перейти к подсчету суммы, которую осталась должна Польше Россия.

Галина Дудина, Павел Тарасенко