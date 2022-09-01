Йосиро Мори взяли в олимпийское кольцо

Громкий коррупционный скандал, в центре которого оказался оргкомитет летней Олимпиады 2020 года в Токио, получил развитие. Новым фигурантом дела о передаче членам структуры серии взяток за предоставление статуса олимпийского спонсора крупным японским брендом одежды Aoki Holdings стал бывший глава оргкомитета Йосиро Мори, ранее занимавший пост премьер-министра страны. Его обвиняют в получении за это 2 млн иен. В августе токийская прокуратура арестовала по данному делу другого члена оргкомитета Харуюки Такахаси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йосиро Мори

Фото: Kim Kyung-hoon / Pool Photo / AP Йосиро Мори

Фото: Kim Kyung-hoon / Pool Photo / AP

О том, что бывший глава оргкомитета токийской Олимпиады Йосиро Мори подозревается в получении взятки размером 2 млн иен ($15 тыс.) от компании Aoki Holdings, сообщило в четверг агентство Kyodo. За эти деньги 85-летний функционер-тяжеловес якобы поспособствовал попаданию бренда мужской одежды в число официальных спонсоров летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Это позволило Aoki Holdings получить обширный перечень преференций, в числе которых право использовать олимпийскую символику «для деловых целей», а также подряд на изготовление официальных костюмов для спортсменов, членов оргкомитета и униформы судей.

История с господином Мори — новый виток коррупционного скандала, который разгорелся этим летом. Меньше месяца назад токийская прокуратура задержала по этому делу другого члена олимпийского оргкомитета Харуюки Такахаси. От той же компании Aoki Holdings он в период с октября по март нынешнего года якобы получил более 50 взяток совокупным размером 51 млн иен ($380 тыс.). Деньги по заключенному еще в 2017 году контракту бренд перечислил не персонально господину Такахаси, а его фирме, специализирующейся на оказании консультационных услуг.

Хотя серия этих денежных переводов сама по себе, может, и не выглядит подозрительной, криминальный оттенок ей придает другое важное обстоятельство. Функционер, входивший в состав олимпийского оргкомитета, считался госслужащим и в соответствии с японским законодательством не мог получать никакие выплаты или подарки.

Эта Олимпиада, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с лета 2020 года на лето 2021-го, существенно подпортила репутацию обоим японским чиновникам. Господин Мори, в начале столетия работавший премьер-министром Японии, вошел в 2011 году в заявочный комитет Токио, а уже после победы на выборах столицы (они состоялись в 2013 году, Токио на них опередил Стамбул и Мадрид) был избран на пост главы оргкомитета Токио-2020. Источники Reuters неоднократно отмечали, что 85-летний Йосиро Мори пользовался мощной поддержкой как в правительстве страны, так и в Международном олимпийском комитете (МОК), а также считался одной из ключевых фигур, способных обеспечить успешное проведение Олимпиады.

Но еще до старта турнира господин Мори успел стать главным героем нескольких нелепых скандалов. В 2020 году Reuters сообщило, что некоммерческая организация, управляемая Йосиро Мори, получила от заявочного комитета более $1 млн.

Инцидент удалось замять: малоизвестная компания вскоре прекратила существование, а функционер заявил, что не был в курсе осуществляемых ею финансовых операций.

До начала Игр господин Мори все равно не доработал, однако по другой причине. На открытом для СМИ заседании японского Национального олимпийского комитета (JOC) в феврале 2021 года обсуждалась идея увеличения числа женщин в совете структуры до 40%. Но Йосиро Мори идею не оценил. Он принялся рассуждать о том, что женщины «чрезмерно болтливы» и по этой причине заседания будут сильно затягиваться. Из-за своих сексистских высказываний японец подвергся острой критике, а затем вынужден был уйти в отставку.

Оставила токийская Олимпиада след и в биографии 78-летнего Харуюки Такахаси. По результатам того же расследования Reuters установило, что заявочный комитет перевел господину Такахаси на некие услуги значительную сумму — $8,2 млн.

Харуюки Такахаси, после победы Токио получивший важный пост в оргкомитете, объяснял, что услуги заключались в «лоббировании» токийской заявки в международном спортивном сообществе, в частности в МОК, который и выбирает хозяев Олимпиад. Среди целей его лоббистской работы был ныне покойный член МОК Ламин Диак, которому он делал подарки, например видеокамеры и часы Seiko. Позже французская прокуратура установила, что заявочный комитет через посредника — сингапурскую консалтинговую компанию — выплатил Ламину Диаку $2,3 млн с целью обеспечить победу на выборах столицы Олимпиады, и предъявила обвинения главе заявочного комитета и бывшему президенту Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде. Тот на волне скандала сложил с себя все полномочия.

Екатерина Ремизова