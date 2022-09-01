Great Wall как следует выручил на России

Китайский Great Wall Motor (GWM), единственный из иностранных автоконцернов продолжающий выпуск в РФ, в первом полугодии увеличил выручку от продаж на российском рынке на 14%, до 2,3 млрд юаней. Она увеличилась, несмотря на падение продаж в штуках на 26%, за счет удорожания машин. Кроме того, концерн смог заработать 2,6 млрд юаней единоразовой прибыли из-за укрепления рубля, что вызвало положительную переоценку стоимости запасов на балансе российской структуры. Хотя доля GWM и других китайских компаний на рынке продолжает расти, отгрузка машин из КНР в РФ в последние месяцы минимальна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выручка китайского автоконцерна Great Wall Motor от продаж на российском рынке в первом полугодии 2022 года выросла на 14,2%, до 2,3 млрд юаней (около $333 млн), следует из отчетности компании. При этом продажи брендов Haval и Great Wall в РФ, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе—июне упали на 26,3%, почти до 12 тыс. машин.

Чистая прибыль GWM за тот же период выросла на 58,7%, до 5,6 млрд юаней. При этом в отчетности сказано, что компания получила 2,6 млрд юаней единоразовой прибыли в основном за счет курсовых разниц из-за «аномальных» колебаний обменного курса рубля. В первом квартале, согласно отчету за этот период, чистая прибыль GWM незначительно упала — на 0,5%, до 1,6 млрд юаней.

Вероятно, единоразовая прибыль связана с переоценкой товарных запасов GWM в РФ — автомобилей, запчастей и так далее — на фоне укрепления курса рубля к юаню с мартовского минимума, полагает автомобильный эксперт Владимир Беспалов. «То есть фактически на балансе компании в РФ есть активы, стоимость которых выросла в юанях к концу отчетного периода»,— объясняет он. В начале марта курс доходил почти до 24 руб. за один юань, тогда как к концу июня опустился до 8 руб. Аналитик отмечает, что в целом при обесценении рубля во втором полугодии картина может быть обратной, то есть эта прибыль «бумажная».

Рост выручки от продаж в РФ на фоне их падения в штуках может объясняться ростом розничных цен на автомобили и запчасти, считает господин Беспалов. Например, новый Haval Jolion, по данным «Автостата», с начала года подорожал на 49%, до 2,03 млн руб.

Отметим, падение продаж GWM в России связано с общим сокращением авторынка РФ — за полгода он упал на 57,5%, до 370,2 тыс. штук. При этом доля брендов компании на рынке за этот период выросла на 1,3 процентного пункта, до 3,2%. Это произошло в том числе на фоне дефицита автомобилей в РФ после начала военных действий на Украине и последовавшей приостановки отгрузок и выпуска в РФ европейских, японских, американских машин и корейских автомобилей локального производства.

В целом доля китайских марок на авторынке за полгода выросла вдвое и, исходя из данных АЕБ, составила 10,6% (39,3 тыс. машин с учетом LCV). По мере сокращения запасов автомобилей брендов из других стран доля марок из КНР месяц к месяцу продолжает увеличиваться, и в июле, по данным «Автостата», на них приходилось 24% от общих продаж легковых автомобилей.

Дочерняя компания GWM в РФ «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», расположенная в Туле,— единственный принадлежащий иностранному автоконцерну завод, который продолжает собирать автомобили. Другие китайские марки импортируют автомобили с материнского рынка, однако Geely также имеет сборку в Белоруссии, которая приостанавливала работу из-за нехватки комплектующих на фоне логистического кризиса.

Экспорт автомобилей из Китая в РФ третий месяц подряд остается минимальным — в июле, по данным таможни КНР, он оказался на 9% выше, чем месяцем ранее, но составил скромные $33,6 млн. Это на 82,4% ниже мартовского пика в $190 млн. При этом дилеры не видят глобального дефицита автомобилей китайских брендов, который сохраняется по другим иностранным маркам. Так, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков говорит, что «выраженного и существенного дефицита сейчас нет, все есть в наличии и доступность хорошая»: «Если говорить по брендам отдельно, то по FAW наблюдается незначительная нехватка определенных комплектаций и цветов. По Haval есть небольшой дефицит по некоторым моделям».

Ольга Никитина