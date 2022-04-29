Техосмотр приукрасят без фотошопа

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Росаккредитация и МВД РФ обнародовали подробности реформы техосмотра, запланированной на 2022–2023 годы. Федеральная служба по аккредитации уже готовится получить от страховщиков контроль за операторами ТО: чиновники пообещали вчера «цифровизовать» все процедуры, сохранив размер платы на аккредитацию. Полиция, в свою очередь, собирается отработать новые способы борьбы с жуликами, оформляющими «фейковые» техосмотры, ограничивая им доступ к информационной базе данных МВД. В рамках этих инициатив в любом случае понадобится менять законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МВД уверены, что процедуре техосмотра не хватает контроля

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ В МВД уверены, что процедуре техосмотра не хватает контроля

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ситуация с техосмотром обсуждалась вчера на конференции союза операторов ТО «Техэксперт» — дискуссия развернулась вокруг правительственной дорожной карты по реформированию отрасли (“Ъ” рассказывал о ней) на 2022–2023 годы. Центральное нововведение — передача полномочий по аккредитации 2,2 тыс. операторов ТО из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. Законопроект еще в 2020 году вносил сенатор Андрей Кутепов. По его мнению, для РСА контроль за операторами — «несвойственная деятельность», с этим согласились все ведомства и ЦБ. К тому же у представителей бизнеса накопилось изрядное число претензий к деятельности РСА в этой сфере. Теперь поправки дорабатываются в правительстве.

Представитель Росаккредитации Андрей Макаров вчера пообещал, что служба не будет «усложнять никому жизнь», работа с операторами будет максимально цифровизирована. Он не исключил, что проверки бизнеса будут только документарными (сейчас РСА выезжает на пункты ТО), подчеркнув, что это лишь идея. Господин Макаров пообещал также не увеличивать действующий тариф на аккредитацию: сегодня он составляет 49 тыс. руб. Ранее операторы опасались, что цены после передачи полномочий поднимутся в разы.

Представитель МВД рассказал, что основной контроль полиция намерена обратить на операторов, оформляющих ТО без предоставления авто, то есть на мошенников. Проблема «фейковых» диагностических карт, напомним, появилась еще в 2020 году, когда было введено правило фотографировать машины на пунктах техосмотра, загружая снимки в Единую информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). С помощью этой нормы предполагали победить распространенную практику покупки диагностической карты, необходимой для заключения договора ОСАГО. Однако мошенники быстро научились с помощью фотомонтажа добавлять автомобили в интерьер пунктов ТО. Тогда в 2022 году Минтранс обязал операторов фотографировать еще и экспертов, которые проводят диагностику. Но жулики справились и с этой задачей с помощью фотошопа (в ходе конференции демонстрировались примеры монтажа). Более того, подделывающих снимки операторов на рынке уже называют «фотошоперами».

Сейчас, по сведениям “Ъ”, обсуждается наделение МВД правом ограничивать доступ к ЕАИСТО для операторов, которые два или более раз были пойманы на оформлении техосмотра без проверки машины. Это нужно прописать на законодательном уровне. Также прорабатывается механизм по исключению практики, когда один эксперт в небольшом пункте ТО «оформляет» по 300–400 диагностических карт в день. Это является признаком того, что машины не проверяются, а документы «штампуются»: один из таких случаев был выявлен недавно в Санкт-Петербурге и активно обсуждался в профессиональном сообществе.

Так или иначе, все обнародованные идеи будут внедряться не раньше 2023 года, когда должен заработать законопроект о передаче полномочий (срок заложен в правительственной дорожной карте) Росаккредитации. Сейчас операторы продолжают работать с РСА и жалуются на возникающие сложности. Представитель РСА Алексей Зоткин, в свою очередь, рассказывал вчера о многочисленных ошибках, которые компании допускают при подаче документов (указывают несуществующие адреса пунктов, неправильно проводят платеж, пропускают сроки, отведенные на подачу документов): из-за этого союз вынужден отказывать в оформлении документов.

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев рассчитывает, что с передачей полномочий в Росаккредитацию ситуация улучшится. Что касается инициатив МВД, то, по словам господина Зайцева, полиция понимает, что ЕАИСТО несовершенна, но выстроить идеальную технологию отсева «фейковых» карт сейчас невозможно.

Иван Буранов