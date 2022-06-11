Техосмотру задали новую глубину

12 июня вступает в силу приказ Минтранса, смягчающий требования к оборудованию пунктов техосмотра (ПТО). Действующие жесткие нормы, установленные для участников отрасли, привели, по их словам, к сокращению ПТО по всей России более чем в два раза. Эксперты ожидают, как следствие, повышения доступности услуг на рынке для граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вступающий в силу приказ Минтранса №166 меняет требования к «производственно-технической базе оператора техосмотра». На эти требования опираются эксперты Российского союза автостраховщиков (РСА) при проведении или подтверждении аккредитации операторов. С 12 июня РСА при проверках не будет проводить ревизию вентиляции и отопления в помещениях. Из перечня обязательного оборудования, которым должен располагать каждый пункт техосмотра, исключены компрессор, манометр и шумомер. Действующее требование к габаритам осмотровой канавы изменено: ее минимальная глубина установлена в 1,5 м, теперь будет достаточно 1,1 м. Исключено и правило, согласно которому адрес пункта должен быть внесен в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Многие операторы ранее не могли пройти аккредитацию: в базе Росреестра и ФИАС адреса по какой-то причине отличались. Смягчены требования к тормозным стендам.

Действовавшие до 12 июня требования к ПТО готовились Минтрансом в 2020 году к старту «большой реформы» техосмотра 2021 года. Еще на этапе обсуждения проекта эксперты и представители бизнеса указывали на чрезмерно жесткие, по их мнению, нормативы для отрасли. Минтранс согласился доработать документ, но внести поправки не успел — приказ в «жестком» варианте вступил в силу. В результате, когда 1 марта 2022 года истек срок переаккредитации операторов (“Ъ” рассказывал об этом), их количество в РФ сократилось с 5 тыс. до 2 тыс.— многие компании требованиям не соответствовали. А за три месяца до этого, в конце 2021 года, владельцев легковых авто и мотоциклов от обязательного ТО вовсе освободили. Это тоже повлияло на отток бизнеса с рынка услуг техосмотра. Все это время Минтранс дорабатывал и согласовывал поправки к приказу с требованиями к ПТО.

Зачастую пройти переаккредитацию операторы не могли из-за претензий к тормозным стендам и габаритам канавы, рассказывает знакомый с разработкой приказа источник “Ъ”. Теперь кандидатам в операторы, безусловно, будет проще, подтверждает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В Минтрансе документ официально не комментируют.

Последние годы требования только ужесточались, поэтому смягчения воспринимаются как шаг навстречу бизнесу, говорит руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин (оператор ООО «Марс»). Упрощение входа в отрасль новых операторов, говорит эксперт, благоприятно скажется на доступности услуги техосмотра. При этом он напоминает, что около 2 тыс. операторов из-за старых правил вынуждены были приобретать ненужное, как выяснилось, оборудование: «Это ведь значительные суммы, которые, выходит, были потрачены впустую».

Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев считает, что документ позволит «вернуть к жизни» многие ПТО. При этом он отмечает, что в последнее время активизировались различные мошенники и «псевдооператоры», которые получают аккредитацию, хотя оборудования и экспертов у них нет, и занимаются лишь торговлей диагностическими картами. По данным на четверг, в реестре РСА числилось более 3 тыс. пунктов ТО, господин Зайцев считает, что треть из них — «жулье». Как сообщал ранее “Ъ”, МВД готовит пакет предложений по борьбе с так называемым фотошопом в ТО, когда фирмы-мошенники загружают в информационную систему полиции поддельные снимки машин, якобы приезжавших на техосмотр.

Следующее большое событие для рынка — передача полномочий по аккредитации операторов из РСА в Росаккредитацию. Законопроект еще в 2020 году вносил сенатор Андрей Кутепов, теперь он вошел в правительственный план по дальнейшему реформированию техосмотра. Сейчас документ находится в Белом доме, до 1 ноября он должен быть принят Госдумой.

Иван Буранов