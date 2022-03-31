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Коммерсантъ FM
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У вагонов заедают кассеты

Крупнейший производитель подшипников уходит из России

Потенциальный дефицит кассетных подшипников для железнодорожных вагонов углубляется: крупнейший производитель Amsted Rail сообщил об уходе из России и выходе из СП «ЕПК-Бренко», производящего подшипники в Саратове. Ранее поставки остановила шведская SKF. Аналитики считают, что нужно активизировать поиск альтернатив в Азии, консолидировав переговорный процесс и заказ.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Американская Amsted Rail объявила об уходе из России и выходе из СП с ЕПК по производству подшипников в Саратове «ЕПК-Бренко». «ЕПК-Бренко» — крупнейший производитель кассетных подшипников для тележек железнодорожных вагонов, план производства на 2022 год, как ранее говорили “Ъ” в ЕПК,— 240 тыс. штук, в марте планируется произвести 16 тыс. единиц. В ЕПК не ответили на запрос “Ъ”.

Подшипниками кассетного типа укомплектовываются вагоны с повышенной осевой нагрузкой (инновационные), активно использующиеся в РФ при перевозках угля и другого сырья. Все три действующих в России производителя — американские и шведские компании или СП с ними. Потенциальный разрыв отношений в связи с санкциями вызывал опасения у вагоностроителей и операторов, что выпуск и ремонт инновационных вагонов (порядка 27% всего сегмента полувагонов) окажется под угрозой (см. “Ъ” от 14 марта).

Другой крупный производитель, шведская SKF, ранее объявляла о прекращении экспортных поставок в Россию, сообщала шведская Dagens Industri, однако не собиралась останавливать завод в Твери. Собеседники “Ъ” говорили о том, что компания все же уходит из России, в ней самой “Ъ” не отвечали. Состояние третьего производителя, СП «Тимкен ОВК», в ОВК не комментируют.

Проблемы, связанные с подшипниками, разбирали на совещании 11 марта в Росжелдоре, в частности, обсуждались альтернативные варианты поставок этих комплектующих (протокол есть у “Ъ”). Там отмечалось «отсутствие подтвержденной производителями подшипников кассетного типа информации о возможности поставок подшипников кассетного типа и их комплектующих». Рассматривались варианты увеличения срока использования подшипников, колесных пар, укомплектованных ими, введения упрощенной схемы постановки на производство и сертификации и т. п. А на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 17 марта (протокол есть у “Ъ”) ФАС было поручено проводить контроль за ценовой политикой производителей, в том числе кассетных подшипников, а потребителям рекомендовано сообщать о фактах необоснованного роста цен на эту продукцию.

По мнению замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, успех усилий по замещению будет зависеть от позиции азиатских партнеров. «Возможность есть, вопрос, насколько удастся договориться о реальном сотрудничестве»,— говорит он. Одна из трудностей сегодняшнего момента, отмечает эксперт, в том, что компании пытаются в одиночку решить проблемы по поставке подшипников. При консолидации переговорного процесса и заказа, например, через Российский экспортный центр, процесс шел бы более системно и условия были лучше, полагает он. Также, говорит господин Савчук, возможна поставка комплектующих для подшипников в рамках параллельного импорта, которому сейчас дают зеленый свет.

Наталья Скорлыгина

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