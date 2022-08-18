Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гагаузия гагабузит

В пророссийском регионе Молдавии появился молдавский спецназ

Накануне знаковой для Гагаузии даты — годовщины провозглашения независимости от Молдавии — в столицу автономии Комрат внезапно приехал молдавский спецназ. Позже выяснилось, что силовики проводили учения. Но тут важен контекст: последний месяц в разных населенных пунктах Гагаузии проходили антиправительственные митинги. Следующий протест гагаузы обещают устроить в столице в День независимости Молдавии.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Когда 18 августа полицейский спецназ Fulger («Молния») появился в центре Комрата, город, да и вообще никто и не подумал, что ученья идут. Сначала фотографии вооруженных силовиков разлетелись по интернету, и только потом МВД пояснило, что спецназовцы прибыли потренироваться на тактические учения, которые пройдут по всей стране.

Контекст для проведения внезапных учений удачным не назовешь. Месяц назад в автономии начались акции протеста против роста цен на продукты и газ. Их участники критиковали правительство и президента Майю Санду, требовали от республиканских властей начать диалог с Москвой, в том числе по поводу цен на энергоносители, а также обращались к российскому правительству с просьбой снизить цену на газ, если не для всей Молдавии, то по крайней мере для Гагаузии.

Говорили на акциях даже о том, что регион с нетерпением ждет, когда сюда придет Россия.

Об этом, в частности, сказал депутат Народного собрания Гагаузии (парламент региона) Николай Динжос: «Они (россияне.— “Ъ”) вот здесь, близко. Может быть, мы скоро выйдем их встречать с калачом».

На фоне боевых действий в соседней с Молдавией Украине такие пассажи звучали вызывающе. А в начале недели ситуацию в южном регионе республики прокомментировала президент Санду: «Мы замечаем попытки дестабилизации ситуации, но различаем акции протеста из-за недовольства людей (потому что мы живем в свободной стране и, в отличие от России, у нас власти никого не сажают за критику) и ситуации, когда кто-то действует в интересах другого государства, когда есть призывы к войне».

Дополнительная нервозность в день, когда в Гагаузию прибыл спецназ, была связана с тем, что это произошло в канун знаковой для местных жителей даты — 19 августа 1990 года регион провозгласил независимость от Молдавии. Тогда все шло к силовому сценарию по аналогии с Приднестровьем, где в итоге начались боевые действия. Но на юге этого удалось избежать, и Гагаузия получила автономию.

Появление вооруженных полицейских не привело к скачку напряженности. Однако многие наблюдатели трактовали этот шаг как жест устрашения, на который Кишинев пошел в связи с тем, что в автономии не утихают протесты.

Тем более что ряд экспертов и чиновников намекают либо открыто говорят, что за митингами стоят внешние силы.

«Если мы говорим об организованной части (протестов.—“Ъ”) — это скорее внешнее. А то, что люди недовольны,— ну это присутствует не только в Гагаузии, это присутствует во всей Молдове. Как люди могут радоваться, когда цены растут, жить становится сложнее»,— говорит в беседе с “Ъ” глава исследовательского центра WatchDog Валериу Паша. По его словам, дополнительную тревогу вызывает то, что антиправительственные акции проходят на фоне боевых действий в соседней Украине.

«Сейчас контекст намного опаснее. Война у границ, интересы Москвы, которая понятно, что прямыми и непрямыми методами это (протестное движение.— “Ъ”) поддерживает или даже руководит им или пытается руководить»,— отмечает эксперт. В то же время, оговаривается он, сложно сейчас судить, насколько опасна ситуация в Гагаузии.

Один из лидеров партии «Гражданский конгресс», экс-депутат молдавского парламента Марк Ткачук напирает на то, что Москва не при чем.

«Протесты, которые идут сегодня, они идут не только в Гагаузии. Они в Гагаузии начались. Но природа протеста пока носит в основном и преимущественно социальный характер, несмотря на то что Гагаузия всегда является регионом с определенным конфликтным потенциалом»,— говорит политик в беседе с “Ъ”.

Господин Ткачук отмечает, что «в Гагаузии действуют гражданские активисты, которые не имеют очень четкой политической принадлежности с одной стороны». Поэтому, полагает он, легко допустить конспирологический сценарий о каких-то внешнеполитических манипуляциях. «Но мы не видим собственно дестабилизации. Видим организованные протесты. Видим обращения к Кишиневу, видим попытки найти общий язык и какие-то конструктивные предложения, на которые Кишинев официальный не отвечает или отвечает бряцанием полицейской амуницией, как сегодня, когда силы спецназа молдавского оказались в Комрате, в госуниверситете, и провели там показательные учения. Учения для чего?» — задается вопросом Марк Ткачук.

Кишинев ждет отключения газа «Газпромом» и готовится к сложной зиме

Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш уверен: сегодня нельзя говорить о том, что между автономией и центральной властью разгорается конфликт. По его словам, люди выходят на митинги с вполне обоснованными требованиями: «Они недовольны положением дел, космическими ценами на газ и продовольствие, добиваются того, чтобы власти решили вопрос в Москве».

В то же время, как отмечает депутат Чимпоеш, проблемы между Комратом и Кишиневом присутствуют и связаны они с тем, что центральная власть далеко не всегда считается с автономным статусом Гагаузии.

В частности, законы, которые принимает гагаузский парламент, говорит Сергей Чипмоеш, нередко отменяются судами. «Мы с этим согласиться не можем и не собираемся соглашаться»,— подчеркивает гагаузский политик. Еще одна проблема, решения которой, по словам депутата, добивается Комрат,— это представительство региона в парламенте страны. Сейчас никакой специальной квоты для гагаузов в законодательном органе Молдавии нет.

Молдавские власти пока пытаются урегулировать ситуацию на неформальном уровне. На днях регион посетил бывший вице-премьер республики по реинтеграции Влад Кульминский, который принял участие в заседании Народного собрания.

Молдавия и Приднестровье громко ссорятся, но тихо договариваются

«Осенью и зимой стране предстоит очень непростой период, через который нам предстоит пройти всем вместе: и Гагаузии, и властям центрального уровня, и Приднестровскому региону. Собственного говоря, я хотел предложить свой опыт урегулирования различных кризисных ситуаций в этом направлении. Я здесь для того, чтобы оценить обстановку, посмотреть, с какого рода проблемами сталкивается автономия. И по возможности, по мере необходимости я буду подключаться к этому процессу»,— прокомментировал свой визит в Гагаузию Влад Кульминский кишиневскому изданию NewsMaker.

Политик подчеркнул, что поехал в митингующий регион исключительно по собственной инициативе. Но в то же время он выразил готовность помочь создать каналы общения между Комратом и центром.

Пока же гагаузские активисты заявляют о том, что правительство республики их не слышит. И готовятся протестовать дальше уже в столице страны. Очередной митинг запланирован в Кишиневе на 27 августа — День независимости Молдавии.

Владимир Соловьев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...