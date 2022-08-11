В Кубок России вольют солидные средства

В ближайшее время российским футбольным властям предстоит выбрать владельцев медиаправ на Кубок страны. В нынешнем сезоне он пройдет в новом, расширенном из-за санкций и освободившихся в календаре слотов формате и, кажется, может впервые превратиться в коммерчески выгодное для участников соревнование. По данным “Ъ”, оба предложенных на рассмотрение варианта, в том числе тот, по которому права получит наряду с «Матч ТВ» «Яндекс» и который является предпочтительным для большинства клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), предусматривают поступления на сумму до 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На состоявшемся в четверг общем собрании Российской премьер-лиги рассматривался очень актуальный для нее, а также для представителей других дивизионов вопрос — о медиаправах на Кубок России, который должен пройти в новом формате. В календаре очередного сезона из-за международных санкций, лишивших, в частности, отечественные клубы еврокубков, образовалось множество «пустот». Первоначально представители команд высшего дивизиона рассчитывали заполнить эти слоты с помощью нового турнира — Кубка РПЛ. Разработчики концепции соревнования утверждали, что оно даст участникам возможность заработать за счет различных контрактов, дополняющих те, что связаны с чемпионатом: на медиаправа, с беттинг-партнером и титульным спонсором. Потенциальные доходы клубов от участия в новом состязании оценивались в миллиарды рублей.

Сильнейшим же командам премьер-лиги в сложившейся ситуации крайне необходимы разнообразные источники поступлений, чтобы купировать потери, например, от пропуска еврокубков.

Проект турнира, однако, был отвергнут после публикации «Матч ТВ» открытого письма, адресованного обоим ведущим отечественным футбольным структурам — Российской премьер-лиге и Российскому футбольному союзу (РПЛ) и рассказывающего как раз о позиции канала по отношению к Кубку РПЛ. «Матч ТВ» указывал, что создание нового турнира «негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон». Угроза оказалась слишком серьезной. Ведь именно «Матч ТВ» является фактически основным коммерческим партнером РПЛ. В октябре 2021 года он пролонгировал на четыре года договор о покупке прав на трансляции ее матчей, увеличив сумму соглашения примерно в четыре раза. Новый контракт вступает в силу как раз в ближайшем сезоне. В первые два года, согласно его условиям, вещатель заплатит лиге по 6,6 млрд руб., в следующие два года — по 7,7 млрд руб.

В итоге клубы решили отказаться от Кубка РПЛ в пользу Кубка России по измененной формуле. Предполагается, что она практически совпадет с той, что планировалось использовать в похороненном проекте, включая подсмотренную в киберспорте систему double elimination: она предусматривает, что потерпевшие на ранней стадии поражение команды все равно сохраняют шансы прорваться в финал.

Говоря о том, что произошло на общем собрании РПЛ, исполняющий обязанности ее президента Александр Алаев рассказал ТАСС, что «большинством голосов» клубы высшего дивизиона выбрали «модель коммерческого партнерства», предложенную компанией «Яндекс» и букмекерской компанией BetBoom.

При этом матчи будут поделены между сервисами «Яндекса» и «Матч ТВ». По словам господина Алаева, «основными факторами выбора стали стремления клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории».

Рекомендация будет направлена на рассмотрение исполкома РФС. Именно он должен принять окончательное решение по распределению медиаправ.

Источник “Ъ”, знакомый с ходом дискуссии на общем собрании, уточнил, что у указанного Александром Алаевым варианта есть и альтернатива. Это связка «Матч ТВ» и еще одной букмекерской компании «Фонбет». При этом собеседник “Ъ” подчеркнул, что «в плане стоимости» два варианта несильно отличаются друг от друга. В обоих случаях речь идет о сумме около 2 млрд руб. Причем «базовая», гарантированная часть выплат, заложенных в варианте с «Яндексом», который собирается показывать игры Кубка России на платформе «Кинопоиск», даже несколько скромнее, а «потолка» можно достичь лишь при «обеспечении определенных показателей по востребованности турнира у аудитории». Однако многим клубным руководителям он все равно показался интереснее, поскольку «представляет собой смену шаблона и работу на перспективу»: «В конце концов, мы обязаны привлекать интернет-аудиторию, часто не совпадающую с телевизионной».

Один из топ-менеджеров, работающих в РПЛ, отметил в разговоре с “Ъ”, что какое бы предложение ни одобрил РФС, оно в любом случае будет означать, пусть маленький, финансовый прорыв. Он пояснил, что раньше у Кубка России «по сути, не было никакой коммерческой составляющей и даже победа в нем лишь отбивала расходы на участие»: «Теперь же этот турнир принесет какой-то доход».

Алексей Доспехов