«Ростех» уходит от лишних рисков

Входящее в госкорпорацию «Ростех» общество взаимного страхования (ОВС) планирует заметно увеличить размер бизнеса, как за счет расширения доступных видов страхования, так и за счет членов общества. Эксперты отмечают, что это развитие связано с нежеланием сторонних страховых компаний принимать на себя риски компаний, входящих в госкорпорацию, а также с необходимостью сохранять конфиденциальность сведений об их деятельности. Однако ОВС может потребоваться дополнительная поддержка через перестрахование либо гарантии госкорпорации в случай реализации крупных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ОВС «РТ-Взаимное страхование» (входит в группу «Ростеха») получило лицензию на осуществление восьми видов взаимного страхования. Доступное сейчас страхование имущества предприятий было дополнено страхованием ответственности должностных лиц, информационных систем от киберпреступлений, строительных и монтажных рисков, транспортным страхованием грузов и т. д. Кроме того, теперь планируется увеличить количество членов общества за счет других предприятий, входящих в «Ростех».

«Развитие по этим направлениям даст увеличение сборов, достижение более сбалансированного портфеля рисков и более широкого представления услуг членам общества»,— поясняет его директор Николай Галушин. При этом, по его словам, по закону ОВС запрещено заниматься обязательными видами страхования, страхованием жизни и личными видами страхования.

С учетом того, что нынешнее законодательство ограничивает количество членов ОВС 500 юрлицами, следующий этап будет связан с изменением закона о взаимном страховании — «и в части снятия ограничений по видам страхования, и по количеству членов», отмечает господин Галушин.

«РТ-Взаимное страхование» было создано в 2021 году решением 258 предприятий, входящих в госкорпорацию «Ростех». По данным участников рынка, оно является крупнейшим действующим обществом взаимного страхования. По итогам первого полугодия 2022 года общество собрало 272 млн руб. страховых взносов. Страховая сумма по одному риску может достигать 1 млрд руб. «Ростех» — госкорпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Среди ее направлений деятельности находится автомобилестроение, авиастроение, производство вооружений и военной техники и т. д. В настоящее время многие предприятия корпорации находится под санкциями.

Эксперты называют несколько причин расширения направлений бизнеса ОВС «Ростеха». Управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин полагает, что общество делает это, чтобы иметь возможность предоставить своим членам более комплексную страховую защиту. Собеседник “Ъ” на рынке страхования отмечает, что расширение, возможно, связано с нежеланием сторонних страховых компаний принимать на себя риски компаний, входящих в госкорпорацию, а также с тем, что в некоторых случаях для страхователя выгоднее использовать ОВС. Тариф может быть такой же, как у коммерческого страховщика, но в случае с ОВС средства остаются внутри страхователя, что закладывает основу для смягчения тарифа в будущем, поясняет эксперт.

Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов добавляет, что основные плюсы ОВС — это быстрое урегулирование убытков, а также конфиденциальность информации о деятельности предприятий, что особенно важно в условиях санкций. По словам другого источника “Ъ” на рынке страхования, за год рост сборов может составить 30%.

Между тем эксперты предупреждают, что для развития ОВС необходима дополнительная поддержка. По мнению господина Шарапова, скорее всего, без приобретения перестраховочного покрытия или гарантий госкорпорации будет невозможно выстроить сбалансированную страховую защиту предприятий. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает, что субсидиарная ответственность членов общества в случае очень крупного убытка может привести к необходимости внесения дополнительных взносов. Впрочем, уточняет эксперт, даже с учетом того, что риски аккумулируются внутри одной структуры, при достаточно большом количестве участников и грамотном риск-менеджменте, в том числе в части перестрахования, риски для членов ОВС принципиально не отличаются от рисков при работе с внешним страховщиком.

Юлия Пославская