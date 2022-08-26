ЕАЭС распределит страховые риски

Сегодня в Киргизии в курортном городке Чолпон-Ата в рамках межправсовета ЕАЭС главы правительств стран союза должны подписать соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании — ЕПК. Главными ее учредителями станут РФ и Белоруссия с долями в 45% и 30% уставного капитала: актуальность запуска «союзного» перестраховщика для них выросла после введения международных санкций в связи с военной операцией на Украине и отказа западных компаний работать с их рисками, на не затронутые санкциями Казахстан, Армению и Киргизию придется лишь четверть вклада в ЕПК. Эксперты, впрочем, отмечают, что ЕПК и сама не будет защищена от санкций, успехи же ее работы на рынках союза будут зависеть от условий, которые только предстоит определить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев подготовил проект создания Евразийской перестраховочной компании — она нужна ЕАЭС для поддержки экспорта и рисков, которые больше никто не принимает

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев подготовил проект создания Евразийской перестраховочной компании — она нужна ЕАЭС для поддержки экспорта и рисков, которые больше никто не принимает

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документы о создании наднационального перестраховщика, с которыми ознакомился “Ъ”, практически дословно повторяют нормы, по которым с января 2006 года в ЕАЭС работает Евразийский банк развития. Так, проект устава ЕПК описывает будущую компанию как международную организацию, учрежденную Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией и открытую для присоединения новых членов — предполагается, что она будет работать на правах юрлица в странах ЕАЭС, чтобы «способствовать увеличению объемов взаимной торговли и инвестиций, развитию экономической интеграции, повышению инвестиционной привлекательности и расширению торгово-экономических связей с третьими странами». Основной целью ЕПК станет страхование экспортных поставок и рисков, которые не могут быть перестрахованы в развитых странах. Напомним, конструкция современного страхового рынка предполагает, что отдельные его компании не удерживают риски, исполнение которых может угрожать их финансовой устойчивости, а передают их в перестрахование, с тем чтобы распределять нагрузку между всеми участниками рынка. Отказ (зачастую добровольный) западных компаний перестраховывать российские и белорусские риски создает угрозу национальным финансовым рынкам, так как страховой сектор все плотнее встраивается в них.

В Евразийской экономической комиссии работу по подготовке соглашения о ЕПК координировал министр торговли Андрей Слепнев, до февраля 2020 года возглавлявший Российский экспортный центр (РЭЦ). Отметим, проект создания «союзного перестраховщика» обсуждался задолго до начала российской военной операции на Украине — но нарастание проблем со страхованием российских и белорусских экспортных контрактов в связи с санкциями развитых экономик, очевидно, ускорило эту работу. Уставный капитал ЕПК по проекту соглашения о ее учреждении составит 15 млрд руб., 3% в него внесет Армения, 30% — Белоруссия, 20% — Казахстан, 2% — Киргизия и 45% — Россия. Доли участия стран ЕАЭС отражают степень их заинтересованности в «союзной» перестраховочной мощности: наибольшие — у подсанкционных РФ и РБ, а доля не затронутого санкциями Казахстана меньше белорусской при ощутимо большем объеме экономики.

Значительную часть проекта устава ЕПК составляет описание иммунитетов и льгот для компании в странах присутствия, в том числе — защита сотрудников от «давления» учредителей, «невмешательство» сотрудников в политику со своей стороны, полное освобождение от налогов, обысков, арестов, конфискации и судебного преследования ее активов. Детали же работы перестраховщика на национальных рынках будут зафиксированы в соглашениях, которые он заключит с национальными влястями. «Что именно будут закреплять соглашения, на этом этапе прогнозировать сложно»,— говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Безусловно, очень важны будут правила игры, которые будут установлены акционерами для ЕПК — поддержка санкционного бизнеса, виды страховых операций, по которым будет оказываться поддержка, рыночные стратегии»,— добавляет собеседник “Ъ” на страховом рынке. «Если компания впишется в общий ландшафт страхового рынка ЕАЭС, то ее емкость будет очень востребована, особенно для рынков стран, которые сейчас имеют ограниченный доступ к международному перестрахованию»,— отмечает он.

По словам собеседника “Ъ”, статистика Банка России за более чем десятилетний период фиксирует профицит перестраховочных операций в пользу иностранных перестраховщиков — то есть работа ЕПК долгосрочно может быть прибыльна для акционеров, если они сами не будут блокировать ее. Впрочем, статус международной компании не сможет защитить ЕПК от западных санкций, отмечает Антон Именнов. Удержание же союзных рисков только на рынках союза, отметим, будет обходиться дороже, а емкость их ограничена — что, впрочем, полностью укладывается в логику любого импортозамещения.

Как работают международные перестраховочные объединения Примеры наднациональных перестраховочных объединений в мире существуют. «В Европейском союзе по принципам, весьма близким к описанным в проекте соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), действуют так называемые европейские акционерные общества (European companies). Как и в ЕПК, в основе их правового статуса лежит международный акт, а национальное право применяется только в той мере, в какой соответствующие вопросы не урегулированы на международном уровне или уставом компании»,— говорит Антон Именнов. Africa Re, перестраховочная компания, созданная государствами Африки, уже не один десяток лет занимается поддержкой национальных рынков по перестрахованию рисков. «Компания находится в достаточно специфическом регионе с высоким уровнем политической турбулентности, но свои задачи выполняет, при этом не ограничивая возможности работы национальных страховщиков с перестраховщиками из третьих стран»,— добавляет собеседник “Ъ” на страховом рынке. Диана Галиева, Олег Сапожков

Олег Сапожков, Диана Галиева