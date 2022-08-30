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Коммерсантъ FM
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«Ростех» уступил индийские вакцины

Госкорпорация вышла из СП в Калужской области

Госкорпорация «Ростех» полностью вышла из числа учредителей созданной совместно с Ishvan Pharmaceutical из ОАЭ компании «Фарм Эйд Лтд». Эта структура намерена к 2025 году построить в Калужской области завод стоимостью 9 млрд руб. по производству вакцин, разработанных индийской фарминдустрией. Эксперты не исключают, что решение «Ростеха», находящегося под западными санкциями, уступить свою долю в СП может носить формальный характер. Это должно снизить риски для иностранного инвестора проекта.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Структура «Ростеха» — «РТ-Проектные технологии» — полностью вышла из состава учредителей «Фарм Эйд Лтд», которая строит завод по производству вакцин в Калужской области, обнаружил “Ъ” в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Эта компания создана в 2017 году как совместное предприятие между «Нацимбио» (еще одной «дочкой» «Ростеха»), получившей 49%, и основанной в ОАЭ Ishvan Pharmaceutical (ей принадлежал 51%). СП должно было заняться трансфером технологий производства вакцин индийских Serum Institute of India и Zydus Cadila.

Позже 33,4% в «Фарм Эйд Лтд» перешли от «Нацимбио» к «РТ-Проектные технологии», а Ishvan Pharmaceutical увеличил свою долю до 66,6%. В ноябре 2021 года «РТ-Проектные технологии» снизило свою долю до 0,2%, которая в июне этого года перешла Елене Демидовой, члену совета директоров СП со стороны Ishvan Pharmaceutical. Связаться с ней не удалось. В «Ростехе» подтвердили “Ъ”, что сейчас не имеют отношения ни к «Фарм Эйд Лтд», ни к лицам, владеющим компанией.

В госкорпорации добавили, что «актуализировали приоритеты и концентрируются на развитии фармацевтических компетенций на базе "Нацимбио"». Эта компания производит вакцины от гриппа, кори, краснухи и паротита, а также является единственным поставщиком российских вакцин для нацкалендаря прививок до конца 2023 года.

Участок под завод в Калужской области «Фарм Эйд Лтд» приобрела у «НоваМедики» в 2021 году. Тогда «Ростех», «Роснано» и Ishvan Pharmaceutical договорились построить там к 2025 году комплекс по выпуску вакцин мощностью 4 млн доз в год. Стороны планировали локализовать на площадке выпуск по полному циклу вакцины Serum Institute of India для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и т. д.

В «Роснано» заявили “Ъ”, что пока не отказываются от участия в проекте. «Условия обсуждаются с партнерами, окончательные параметры будут определены исходя из текущей рыночной и макроэкономической ситуации»,— уточнил представитель «Роснано».

С момента своего создания «Фарм Эйд Лтд» зарегистрировала пока одну вакцину — «Рота-V-Эйд» — для профилактики ротавирусной инфекции индийской Serum Institute of India. Ее поставки начались в 2022 году, компания уже закрыла на 90% потребности РФ в этом препарате, говорит гендиректор «Фарм Эйд Лтд» Азамат Метов. Он уверяет, что изменение состава учредителей СП не повлияет на операционную деятельность компании и ее проекты в России. Строительство завода сейчас проектируется и работы идут по плану, добавил топ-менеджер. В июне «Фарм Эйд Лтд» анонсировала инвестиции в проект в размере 9 млрд руб. Сейчас этот объем и детали финансирования обсуждаются, отмечает господин Метов.

Решение «Ростеха» выйти из капитала «Фарм Эйд Лтд» может быть формальным, не исключает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Это, объясняет он, связано с тем, что госкорпорация попала в санкционные списки ЕС и США, что влечет за собой риски для иностранных партнеров проекта.

При этом, уверен господин Беспалов, у самого проекта хорошие перспективы. «Вакцины, на которые нацелился "Фарм Эйд Лтд", пока не локализованы в России по полному циклу, и у компании есть все возможности стать их основным поставщиком»,— поясняет эксперт. Три вакцины, которые в первую очередь намерена производить компания, в случае их локализации планируется включить в нацкалендарь профилактических прививок в рамках стратегии развития иммунопрофилактики.

Полина Гриценко

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