В семье не без Погба

Французский полузащитник Поль Погба, присоединившийся этим летом к итальянскому «Ювентусу», оказался в центре крайне неприятной истории с криминальным оттенком. Хавбек сообщил о том, что подвергся шантажу со стороны организованной банды, в состав которой входят его старший брат Матиа и несколько друзей детства. Весной текущего года вооруженные мужчины из этой группы, со слов футболиста, потребовали от него €13 млн, а уже в августе брат Погба опубликовал видеообращение с угрозой раскрыть о нем сенсационную правду. Игрок «Ювентуса» обратился во французскую полицию, которая уже начала расследование в отношении Матиа Погба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брат хавбека Поля Погба (на фото) пригрозил ему обнародовать имя шамана, к которому игрок якобы обращался с целью навести порчу на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Фото: Михаил Шапаев / РФС, Коммерсантъ Брат хавбека Поля Погба (на фото) пригрозил ему обнародовать имя шамана, к которому игрок якобы обращался с целью навести порчу на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Фото: Михаил Шапаев / РФС, Коммерсантъ

Французский хавбек Поль Погба, этим летом совершивший громкий переход из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», сообщил о том, что подвергся угрозам и попыткам вымогательства со стороны брата Матиа Погба и его друзей детства. Полузащитник рассказал о случившемся «компетентным органам» Франции и Италии, а французская прокуратура открыла расследование по делу о шантаже в отношении Погба-старшего. «Подтверждаем, что было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве со стороны организованной преступной группы. Следствие будет вести Центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLCO)»,— сообщила французская прокуратура Reuters.

Речь идет о целой серии инцидентов, первый из которых приключился в марте текущего года. Тогда, пишет France Info, несколько приятелей Погба вместе с парой вооруженных мужчин заманили игрока в его парижскую квартиру. Там они обвинили футболиста в том, что после начала профессиональной карьеры он перестал оказывать бывшим товарищам финансовую поддержку, и потребовали от Погба заплатить им €13 млн.

Эти деньги, объяснили игроку злоумышленники, должны были стать платой за «оказанные услуги»: они якобы на протяжении 13 лет тайно защищали Погба.

Хавбек «Ювентуса», общаясь с полицией, уточнил, что вообще-то помогал друзьям детства вплоть до января 2022 года. А зимой он был буквально вынужден выставить одного из приятелей, проживавших в его доме в Манчестере, потому что тот украл у него €200 тыс.

Поль Погба, продолжавший получать угрозы от бывших товарищей и от своего брата Матиа, не сообщал эту информацию прессе. О том, что между братьями Погба, еще недавно поддерживавшими теплые отношения, назрел серьезный разлад, никто бы, возможно, и не узнал. Но в минувший уикенд Матиа опубликовал в соцсетях видеообращение на четырех языках (английском, французском, испанском и итальянском), в котором пообещал разоблачить Погба, а также его агента Рафаэля Пименту.

Одна из откровенных подробностей, которая должна опорочить честь полузащитника, связана с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. В составе сборной Франции Погба и Мбаппе победили на чемпионате мира 2018 года.

Матиа Погба заявил, что его брат из чувства зависти обратился к колдуну, чтобы тот навел на партнера по сборной порчу, и что готов назвать имя этого шамана, а также предъявить все доказательства.

Близкие к Погба источники сообщили AFP, что злоумышленники требуют от него денежных выплат, если он хочет избежать распространения компрометирующих видео.

Игрок «Ювентуса» между тем все обвинения, касающиеся обращения к услугам шамана, отрицает. Поль Погба ответил, что нападки его брата не стали «чем-то неожиданным» и являются частью шантажа, продолжающегося с весны.

Екатерина Ремизова