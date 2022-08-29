ОБСЕнная лексика

Десять российских правозащитных НКО направили в Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) доклад о правах человека в РФ. В документе прослеживается динамика нескольких последних лет, но подчеркивается резкое ухудшение ситуации в этой сфере с 24 февраля 2022 года — даты ввода российских войск на территорию Украины. В Совете федерации считают, что такие доклады готовят граждане и организации, находящиеся на содержании стран, которые считают Россию своим противником, с целью ее дискредитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronald Zak / AP Фото: Ronald Zak / AP

Доклад подготовили десять правозащитных НКО — «ОВД-Инфо», «Сова», «Выход», «Сфера», «Голос», Центр защиты прав СМИ, фонд «Общественный вердикт», «Правовая инициатива», «Гражданский контроль» (все внесены в реестры иноагентов) и международная группа «Агора». Каждая организация готовила отдельный раздел по теме своей работы.

Авторы доклада, в частности, утверждают, что ограничение свободы объединений, а также административное и уголовное преследование правозащитников и журналистов привели к «резкому уменьшению» количества СМИ и НКО. Правозащитники напоминают, что с 24 февраля «Роскомнадзор под разными предлогами заблокировал более 138 тыс. веб-ресурсов».

Отдельно в докладе рассматривается практика применения новых статей УК и КоАП о «дискредитации» армии и распространении «заведомо ложных сведений» о ее действиях. Правозащитники отмечают факты преследования граждан за антивоенные взгляды, пацифистские лозунги — даже в тех случаях, когда «запрещенные» слова в них заменяются на звездочки,— за «плакаты или желто-синие предметы гардероба, а порой и за проповеди, осуждающие насилие». Здесь же они приводят самый резонансный случай уголовного преследования по новой ст. 207.3 УК — дело московского депутата Алексея Горинова, получившего семь лет колонии после выступления с критикой российской военной операции, содержавшего в том числе высказывание о неуместности проведения конкурса детского рисунка в период СВО. Напомним, сегодня известно минимум о 77 уголовных делах и 3,3 тыс. административных протоколов за дискредитацию вооруженных сил РФ.

«Ситуация с правами человека в России ухудшается уже как минимум десятилетие, однако с 24 февраля ущемление прав человека достигло беспрецедентного уровня»,— говорится в докладе. Он, впрочем, не ограничивается 2022 годом: в нескольких разделах авторы рассказывают о правоприменительной практике с 2014–2016 годов до настоящего времени. Например, напоминают, что в 2016–2021 годах российские власти минимум 5918 раз отказывали оппозиционерам в проведении митингов. При этом в 2015–2021 годах в судах рассматривалось 40 242 дела по ст. 20.2 КоАП о «нарушении правил проведения публичной акции». «За последние шесть лет "ОВД-Инфо" зафиксировала более 55,5 тыс. задержаний на мирных митингах,— говорится в докладе (речь идет о несанкционированных акциях.— “Ъ”).— А в 2021–2022 годах полиция и органы следствия 180 раз отказались возбуждать уголовные дела по заявлениям о насилии правоохранителей к протестующим».

Авторы рассчитывают, что спецдокладчик ОБСЕ использует их доклад в своей работе. Напомним, 28 июля ОБСЕ заявила о запуске «московского механизма» и назначила бывшую судью ЕСПЧ от Германии Анжелику Нюсбергер спецдокладчиком по ситуации с правами человека в РФ. До 1 сентября госпоже Нюсбергер предстоит проанализировать действия РФ в отношении ее обязательств по защите прав человека и основных свобод граждан, а также спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.

“Ъ” попросил оценить инициативу российских НКО сенатора Андрея Климова, возглавляющего в СФ временную комиссию по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. «Это не правозащитники, а люди, только называющие себя так,— сказал он.— Они находятся на содержании тех, кто считает Россию своим противником. И именно они используют тех, кто выдает себя за правозащитников, для дискредитации РФ. Эти так называемые правозащитники действуют по тем же схемам, которые определяются в Вашингтоне и других центрах». Сенатор подчеркнул, что России предстоит «серьезно и глубоко пересматривать стратегию отношения к организациям, где влияние НАТО и подобных структур слишком велико». Он добавил, что на нем как на политике сейчас лежит ответственность за разъяснение ситуации для граждан: «Что мы удивляемся, когда они такие решения в отношении нас принимают. Они все практически находятся на финансово-рекламном обеспечении англосаксонских стран. Там дается команда — ударить по всем фронтам. А у нас еще сейчас выборы, в которые они хотят без мыла влезть».

Мария Старикова