Жалоб мало не бывает

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад о своей работе. Первым его заслушал президент Владимир Путин, которому омбудсмен заявила о беспрецедентном количестве жалоб россиян — в 2021 году она получила почти 60 тыс. обращений. Она полагает, что объем правозащитной работы только увеличится, и связывает это одновременно с проведением «специальной военной операции» на территории Украины, санкциями против России и «беспрецедентной русофобией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Москальков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра» — такую цитату из Достоевского многозначительно поставила Татьяна Москалькова в качестве эпиграфа к своему ежегодному докладу. Документ из 483 страниц посвящен работе за 2021 год; главные выводы омбудсмен представила в понедельник Владимиру Путину. «В прошлом году к нам поступило 59,5 тыс. обращений (против 44 тыс. в 2020 году и 38 тыс. в 2019 году.— “Ъ”). Это беспрецедентно большое количество, которое за все годы моей работы никогда не поступало, да и моим предшественникам тоже»,— сказала она.

По ее словам, на это число, безусловно, повлияла пандемия. Так, почти в три раза выросло количество жалоб на трудности в получении плановой медицинской помощи и в пять раз — на соблюдение прав граждан при оказании психиатрической помощи. Однако самой массовой темой традиционно были нарушения прав человека в уголовном процессе. Более 13 тыс. жалоб (27%) в 2021 году были связаны с затягиванием следствия и отказами в возбуждении уголовных дел (в том числе по жалобам жертв пыток, как ранее писал “Ъ”). Эта тема буквально кочует из одного ежегодного отчета в другой: в 2019 году омбудсмен говорила про 12 тыс. таких жалоб; в 2020 году статистика не публиковалась, но и тогда госпожа Москалькова сообщала, что проблема с судами и силовыми структурами остается «на первом месте».

Статистика показывает «системные проблемы в уголовном судопроизводстве», констатировала Татьяна Москалькова.

Этот вывод она подкрепила данными Генпрокуратуры, которая «только на досудебных стадиях выявила 5,1 млн нарушений, что на 1,7% больше, чем в 2020 году». Коронавирус, впрочем, отметился и тут. В условиях пандемии, подчеркнула омбудсмен, «несистемный характер законодательства» стал более заметным; нагрузка на следователей и дознавателей (в том числе из-за перехода на онлайн-взаимодействие) возросла, а их «недостаточный уровень профподготовки» и «обвинительный уклон» никуда не делись.

Самые подробные главы доклада посвящены «гражданским и политическим», а также «социальным и экономическим» правам. Россияне на 52% чаще обращались «по вопросам социального обеспечения»: 2520 человек жаловались на нарушение трудовых прав и задолженности по зарплате; 4856 человек заявили о нарушении жилищных прав. Здесь же Татьяна Москалькова напомнила про закрытие «Международного Мемориала» (старейшее правозащитное движение и историко-просветительское общество, внесенное в реестр иноагентов и ликвидированное по иску Генпрокуратуры) и в очередной раз обратила внимание на необходимость корректировки законодательства об иноагентах. Отметим, как раз сегодня депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект об ужесточении соответствующих законов. Поправки предполагают создание единого реестра иноагентов и вводят в законодательство понятия «иностранное влияние» и «аффилированные лица». Как сообщал “Ъ”, юристы называют законопроект неконкретным и оставляющим широкий простор для произвольного толкования.

Интересно, что омбудсмен отмечает в докладе совсем небольшое число жалоб по теме свободы слова. Напомним, что 2021 год стал самым пока массовым по приросту журналистов и редакций в реестре СМИ-иноагентов: в 2020 году их было 6, а в 2021-м — уже 93. При этом омбудсмен подробно разбирает случаи «притеснения» российских журналистов за рубежом.

В 2021 году продолжали действовать ограничения на свободу собраний, введенные из-за пандемии коронавируса. Поэтому «отличительной чертой» 2021 года стало отсутствие жалоб на согласование митингов. Тем не менее омбудсмен все же получила 222 обращения по «вопросам организации и проведения публичных мероприятий».

«Каждое третье касалось действий (бездействия) сотрудников правоохранительных органов при пресечении публичных мероприятий,— сообщает она.— Больше всего жалоб было по поводу задержания и доставления в подразделения органов внутренних дел. Поступает немало обращений в связи с привлечением к административной ответственности за одиночные пикеты».

В разделе о правах человека в местах временного содержания (СИЗО, спецприемники и ЦВСИГ) Татьяна Москалькова фиксирует рост жалоб на 29% — преимущественно по вопросам условий содержания и «действий работников». «Факты применения физической силы и специальных средств выявляются, как правило, при телесном осмотре лиц, поступающих из ИВС»,— констатирует омбудсмен. Самая многочисленная группа обращений из мест лишения свободы (колонии и тюрьмы) связана с медицинскими вопросами — 1288 жалоб (рост на 24,4% по сравнению с предыдущим годом). Почти столько же заключенных — 1247 — пожаловались на действия сотрудников ФСИН. Напомним, в 2021 году правозащитный проект Gulagu.net опубликовал серию видеозаписей пыток и изнасилований заключенных. В Саратовской области после этого были возбуждены семь уголовных дел; парламентарии предложили три законопроекта, ужесточающие ответственность за пытки, а ФСИН и Минюст представили проект изменения правил внутреннего распорядка для СИЗО, спецприемников и ЦВСИГ.

Несмотря на рекордное число жалоб, аппарату омбудсмена «удалось оказать содействие в восстановлении прав» только 11 тыс. человек из 59,5 тыс. обратившихся.

Еще по 29 тыс. обращений были направлены заявления и ходатайства в госорганы. В пресс-службе омбудсмена не ответили на запрос “Ъ” о судьбе других десятков тысяч жалоб.

Несмотря на то что доклад ограничивался 2021 годом, в беседе с президентом госпожа Москалькова подняла и «спецоперационные» вопросы. Она выразила «большую обеспокоенность» работой Международного комитета Красного Креста, который, по ее словам, не предоставляет данных о посещении российских пленных. Также омбудсмен отметила необходимость вести работу с более чем 1,4 млн беженцев, приехавших в РФ с началом «военной спецоперации». Позже госпожа Москалькова выступила в Госдуме, где подчеркнула: теперь законодателям и правоприменителям нужно понять, что делать для «поднятия уровня гарантий» в «новой политико-правовой ситуации». «Беспрецедентная русофобия и при этом полное игнорирование комитета ООН по дискриминации этих явлений» — так она охарактеризовала ситуацию, сделав акцент на «молчании международных органов» правозащиты по ситуации на Украине. Отметим, что члены Комитета прав человека ООН все же готовятся к дискуссии с представителями правительства РФ. На ближайшей, 134-й сессии комитета, как сообщал “Ъ”, они намерены задать России вопросы о соблюдении прав человека в 2021 году и первой половине 2022 года — в частности, о «спецоперационных» ограничениях работы СМИ и ужесточении законов об иноагентах, уголовной ответственности за «дискредитацию армии» и поправках к УК о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными спецслужбами.

Мария Старикова