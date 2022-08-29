Братство Золотого кольца

“Ъ” открывает серию предвыборных репортажей из регионов РФ. Первый из них — о Ярославской области, имеющей давние оппозиционные традиции. 11 сентября там изберут губернатора и муниципалитет (городскую думу), и эксперты называют эти выборы самыми сложными для власти в этом электоральном цикле. Впрочем, корреспондент “Ъ” Ксения Веретенникова убедилась, что на самом деле никто здесь не сомневается ни в победе врио губернатора Михаила Евраева в первом же туре, ни в уверенном доминировании «Единой России» в новом созыве ярославского парламента.

За три недели до выборов в столице Золотого кольца России, как называют ярославцы свой город, стоит расслабляющая летняя жара. Агитации на улицах немного, необходимость в партийных митингах отпала вместе с отменой партсписков на выборах в гордуму, встречи с избирателями переместились во дворы. Телевизор тоже не докучает настойчивыми призывами прийти на участки, а предвыборные дебаты в девять утра смотрят разве что преданные фанаты жанра.

Некоторые жители даже не знают, что 9–11 сентября им предстоит избирать главу региона. «А что, разве губернаторов у нас выбирают, а не назначают? — удивляется электрик Арсен лет пятидесяти.— Мне все равно, кто будет губернатором. Живем все хуже и хуже». «У нас будут какие-то выборы? Я не пойду, мне это неинтересно»,— признается 26-летний бармен Денис. Хотя отдельные граждане проявляют осведомленность и оптимизм. 45-летний водитель Олег хвалит Михаила Евраева за ремонт дорог, благоустройство дворов и за то, что в разговоре с президентом он поднял «больной для Ярославля вопрос Карабулинской развязки». «Думаю, что денег на это нам теперь дадут»,— надеется Олег. Правда, сам он ходит на выборы только «в критический момент» и пока не может сказать, настал ли он сейчас.

С просьбой о строительстве третьего моста через Волгу, что должно стать первым этапом в решении проблемы Карабулинской развязки, Михаил Евраев обратился к Владимиру Путину во время их видеобеседы в начале августа, оценив проект в 18 млрд руб. А недавно врио губернатора выступил с еще одной заметной инициативой, предложив воссоздать систему вытрезвителей.

На улицах Ярославля агитация за кандидата Евраева все же встречается. Правда, как подметил Telegram-канал «Агитуха», публикующий примеры агитпродукции из разных регионов, на видеобаннерах ролик в поддержку ярославского врио почему-то транслируется, причем без заметных отбивок, между объявлением о тестах на ВИЧ и рекламой ритуальных услуг от известного в городе похоронного бюро. Кстати, его ролики часто крутят и на местном телевидении. «Прими последнее самостоятельное решение!» — бодро призывает жизнеутверждающий голос.

Ярославская область Досье Входит в состав Центрального федерального округа, занимает площадь 36 177 кв. км. Объединяет 17 муниципальных районов и три городских округа. Административный центр — город Ярославль, другие крупные города — Рыбинск и Переславль-Залесский. По данным на 1 января 2022 года, население составляет 1,23 млн человек (39-е место в РФ). Рождаемость в 2021 году — 8,3 на 1 тыс. человек населения (56-е место по стране), смертность — 20,3 на 1 тыс. человек (68-е место). Среднемесячная заработная плата в 2021 году была равна 41,4 тыс. руб. (43-е место), средняя пенсия — 24,4 тыс. руб. (3-е место). Уровень безработицы в 2021 году был 5,9% (25-е место). В 2022 году запланированы доходы областного бюджета в размере 100,3 млрд руб., расходы — 104,3 млрд руб. (дефицит бюджета — 4 млрд руб.). Прогноз по валовому региональному продукту по итогам 2021 года — 636,6 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2021 году — 106,8% (33-е место). В 2021 году в регионе уровень преступности составлял 1380 преступлений на 100 тыс. населения (для сравнения, в целом по России — 1374).

Кандидат из папки

Михаил Евраев был назначен врио главы Ярославской области в октябре 2021 года после отставки Дмитрия Миронова. До этого он работал заместителем руководителя ФАС, где курировал вопросы госзаказа, транспорта и информационных технологий. До 2012 года господин Евраев был членом федерального бюро партии «Яблоко», но сейчас он беспартийный и идет на выборы как самовыдвиженец. «Единая Россия» поддержала назначенца президента и не стала выдвигать своего кандидата в губернаторы.

Несколько собеседников “Ъ” считают, что Михаил Евраев оказался на этом посту практически случайно: его кандидатуру просто «достали из папки», когда нужно было срочно найти замену господину Миронову. В кадровом резерве будущий врио оказался, пройдя «школу губернаторов» — специальную программу Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Поначалу местные элиты встретили его настороженно. Новому главе региона, как и прежнему, ставили в вину недостаток местных кадров в его команде, а порой припоминали и либеральное «яблочное» прошлое. Добавили проблем команде врио и досрочные отставки мэров ключевых городов области — Ярославля и Рыбинска. В результате, например, эксперты «Минченко консалтинг» поставили Ярославскую область на первое место в рейтинге самых сложных для власти выборов-2022.

Правда, в последнее время аналитики отмечают некоторое улучшение ситуации. В рейтинге готовности к выборам восьми врио губернаторов, составленном Центром развития региональной политики во главе с Ильей Гращенковым, господин Евраев за последние два месяца поднялся с шестого на четвертое место. Сам он тоже считает, что ситуация развивается позитивно: «Люди всегда сначала воспринимают в принципе любого человека с недоверием и настороженностью, это естественно. Чтобы к тебе изменили отношение, ты должен показать результат, доказать это делами, а не словами. Именно так мы и работаем с моей командой. Я встречаю позитив и активность со стороны людей в реализации наших общих планов».

Конкуренцию врио составят выдвиженцы четырех партий: Михаил Парамонов (КПРФ), Владимир Смирнов (ЛДПР), Константин Тукеев (Партия пенсионеров) и Игорь Милорадов («Коммунисты России»). В выборах также хотели поучаствовать самовыдвиженец Алексей Антипов и «яблочник» Сергей Балабаев, но первый не смог собрать необходимые документы, а второй не прошел муниципальный фильтр.

Михаил Евраев участвует в предвыборных дебатах, что весьма необычно для кандидата от власти. В нынешнюю кампанию на такое кроме него решились лишь врио главы Саратовской области Роман Бусаргин, а также свердловский и калининградский губернаторы Евгений Куйвашев и Антон Алиханов. Правда, глава Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов дебатами недоволен: «Пять лет назад я тоже участвовал в дебатах, и было интереснее. Вопросы заранее никто не готовил, сами задавали друг другу вопросы. Сейчас все вопросы известны заранее, это по сути не дебаты, а выступления кандидатов в губернаторы».

Политическая история Ярославской области История вопроса 3 декабря 1991 года Анатолий Лисицын был назначен исполняющим обязанности, а с 10 сентября 1992 года — главой администрации Ярославской области. В апреле 1993 года гайдаровский Институт экономических проблем переходного периода разработал для области экономико-инвестиционную программу, в регионе появился первый в России департамент инвестиций. В 1995 году господин Лисицын набрал в первом туре выборов 51,5% голосов и был избран губернатором Ярославской области на четыре года. В декабре 1999 года он переизбрался с 63,88% голосов, а на следующих выборах в декабре 2003 года получил в первом туре 74,82% голосов. Это были последние прямые выборы губернатора области до 2017 года. В июне 2004 года против Анатолия Лисицына было возбуждено дело о нанесении ущерба бюджету на 1,5 млрд руб. в связи с подписанием в 2001 году закона «О стимулировании экономического развития». В марте 2005 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности. В 2006 году в ходе заседания областной думы он был утвержден губернатором области. По итогам выборов в Госдуму 2007 года область оказалась в тройке регионов с самым худшим результатом «Единой России» (ЕР) — 53,2%. Господин Лисицын при этом избрался в Госдуму и досрочно покинул пост губернатора. С декабря 2007 года по апрель 2012 года регион возглавлял Сергей Вахруков. На выборах в Госдуму 2011 года ЕР показала здесь по партспискам худший результат по стране (29%), провал связывали с неэффективной работой губернатора, который конфликтовал с влиятельными группами в области, главами муниципалитетов, директорами крупных заводов. 28 апреля 2012 года губернатор досрочно покинул пост «по собственному желанию». С мая 2012 года по июль 2016 года область возглавлял Сергей Ястребов. Его досрочной отставке предшествовал ряд коррупционных скандалов в областном правительстве. При нем 3 июля 2013 года мэр Ярославля Евгений Урлашов был задержан по подозрению во взяточничестве, а 18 июля отстранен от должности (позже суд приговорил его к 12,5 года колонии). В октябре 2013 года был арестован мэр Рыбинска Юрий Ласточкин, впоследствии приговоренный к 8,5 года колонии за растрату и взяточничество. В декабре 2014 года Ярославская облдума отменила прямые выборы мэров Ярославля и Рыбинска. По итогам 2015 года Сергей Ястребов занял последнее, 83-е место в рейтинге эффективности губернаторов, составленном Фондом развития гражданского общества. С июля 2016 года по октябрь 2021 года губернатором Ярославской области был Дмитрий Миронов. На выборах 2017 года он набрал 79% голосов. Причиной досрочной отставки губернатора называли неудовлетворительные результаты области на выборах в Госдуму, где ЕР набрала 29,72% голосов. 12 октября 2021 года врио губернатора области стал Михаил Евраев.

Не договориться, а выговориться

У Ярославской области давние оппозиционные традиции. В 1990-е годы она считалась одним из «столпов демократии», а в последние десять лет «Единая Россия» пользуется здесь наименьшей поддержкой среди всех регионов (см. справку). «Здесь люди имеют свое мнение и не боятся его высказывать»,— поясняет кандидат в депутаты гордумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова.

Одним из ярких символов такого настроя стало избрание в 2013 году в ярославскую облдуму Бориса Немцова, сохранившего мандат вплоть до своей гибели в 2015 году. После выборов он купил в Ярославле квартиру, и этот дом стал точкой притяжения для молодых местных политиков, которые собирались во дворе на неформальные встречи. Сейчас на доме висит мемориальная табличка, которую периодически кто-то свинчивает: то ли поклонники — на память, то ли недруги,— после чего городские власти вешают новую. Ярославские политики относятся к памяти Бориса Немцова уважительно и вспоминают, что его появление привнесло определенный драйв в региональную повестку. Влияние оппозиционера выразилось даже в том, что депутаты облдумы стали по его примеру одеваться на заседания менее официально.

Теперь же статус главной оппозиционной силы в регионе имеет «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Если «Единая Россия» на выборах в Госдуму-2021 по партспискам получила в Ярославской области существенно меньше, чем в целом по стране (29,72% голосов против 49,82%), а в Ярославле — и вовсе 24,3%, то СРЗП показала свой лучший результат — 19,2% против 7,46% в целом по стране. Эсерам отошли и оба одномандатных округа: в 194-м победил бывший губернатор Анатолий Лисицын, а в 195-м — депутат Госдумы всех восьми созывов Анатолий Грешневиков.

Господин Лисицын руководил Ярославской областью с 1991 по 2007 год и до сих пор пользуется здесь большим уважением. Но отношения с врио губернатора сложились не сразу, рассказал депутат “Ъ”. Вскоре после назначения Михаил Евраев приехал в Госдуму, где у него с депутатами Лисицыным и Грешневиковым «состоялся обстоятельный разговор». Но уже через неделю, по словам Анатолия Лисицына, депутаты пытались дозвониться врио, а он не брал трубку. «Оказывается, кто-то на Старой площади ему сказал, что Лисицын и Грешневиков — враги, с которыми общаться нельзя, в результате три месяца была глухая блокада. Мы держали паузу, понимали, что все равно наступит момент, когда он поймет, что нельзя игнорировать нас, людей, которые знают социологию, настроения ярославского общества, контакты элит. Потом в область пришел заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Колядин, и мы начали работу. И врио в конце концов понял, что общаться с нами ему полезно. Два месяца назад состоялась встреча, затем еще одна в администрации президента, где мы оговорили все вопросы»,— поделился экс-губернатор.

«Когда я сюда приехал, стал встречаться со всеми депутатами облдумы, лидерами общественного мнения,— подтверждает Андрей Колядин.— Я заметил две вещи. Первое — они исключительно гордятся тем, что они ярославцы. Второе — все говорили о том, что нет "точки сборки", общего связующего звена, места, где можно собраться и договориться об общих правилах игры. И мы стали создавать эту ситуацию. Когда ушел мэр Ярославля Владимир Волков, это стало серьезным ударом для складывающейся системы, потому что вокруг него собирались все кандидаты в депутаты муниципалитета. Мы тогда приняли решение, что "пересборку" начнем здесь, в моем кабинете. Я сейчас всех потенциальных депутатов знаю в лицо. В Ярославле нет понятия "договориться", в природе ярославского общения это "выговориться". Начали выговариваться, находить общие точки соприкосновения».

Результатом таких поисков компромисса стал и отказ СРЗП от участия в губернаторских выборах, хотя Анатолий Грешневиков ранее говорил о готовности баллотироваться. Взамен партия ожидает, что Михаил Евраев выдвинет в Совет федерации их представителя Николая Бурляева, избранного в Госдуму по списку СРЗП от Ярославской области. Врио губернатора включил его в тройку своих кандидатов в сенаторы вместе с главным федеральным инспектором по Москве Виктором Костиным и ректором Ярославского госуниверситета Александром Русаковым. Господин Евраев отказался говорить “Ъ”, кого он делегирует в Совфед в случае победы, сказав лишь, что сначала ему нужно избраться, но «все трое достойные люди». Между тем в августе появились слухи о том, что сенатором станет Виктор Костин.

«В администрации президента решили, что Грешневиков не будет участвовать в выборах. К сожалению, партия взяла под козырек,— досадует Анатолий Грешневиков.— Я был против, но я человек команды». В то же время он сомневается, что договоренность по сенатору будет нарушена. Анатолий Лисицын тоже «не допускает и мысли» о том, что Михаил Евраев не отправит в Совфед Николая Бурляева, иначе это «в какой-то степени удар по нашему авторитету».

Сам экс-губернатор решил поддержать врио, потому что видит в нем потенциал для противостояния санкционному давлению, конструктивной работы с Москвой и инвесторами, а еще потому, что Михаил Евраев «стал встречаться с народом». Кроме того, господин Лисицын надеется, что новый губернатор будет «максимально привлекать на руководящие посты людей из Ярославской области»: сейчас в правительстве области только два ярославца, но «есть предпосылки к тому, что после выборов начнется формирование нормальной работоспособной команды».

Михаил Евраев подтвердил “Ъ”, что намерен делать упор на местные кадры: «Если мы видим, что у нас есть наш местный профессионал, то мы опираемся на него. Если не находим — приглашаем других людей, профессиональных и неравнодушных».

Муниципальное становится явным

От выборов в муниципалитет, которые пройдут только по одномандатным округам, сенсаций в Ярославле никто не ждет. На предыдущих выборах в 2017 году «Единая Россия» выиграла все округа, а кандидаты от оппозиции прошли в гордуму лишь по спискам. В итоге партия власти получила 30 из 38 мест, а после выборов-2022 результат может и улучшить этот результат. При этом на перевыборы пошли лишь 12 единороссов. Как объяснил Андрей Колядин, причины отказа от переизбрания были разные: выгорание, смена мэра или планы баллотироваться в облдуму.

Явка на думские выборы-2021 в Ярославской области была достаточно высокой — 43,4%, но на губернаторских выборах она ожидается ниже. «Процентов 30 будет. Выборы в муниципалитет подтянут явку»,— полагает зампред облизбиркома Сергей Фефилин. «Наши политтехнологи говорят, что явка будет не выше 30%, а это значит, что единороссы опять займут все места (в муниципалитете.— “Ъ”)»,— говорит Анатолий Лисицын.

Анна Скрозникова из «Новых людей» считает необходимым вернуть минимальный порог явки: «В моем понимании выборы не должны признаваться легитимными, если на них пришло меньше 50%. Мы даже когда собираем подписи за капремонт, их должно быть больше 50%. А тут, в мае на выборах мэра Рыбинска, явка была 13,4% (на них победил Дмитрий Рудаков.— “Ъ”). Это что — выбрали мэра?»

Как сообщила “Ъ” председатель облизбиркома Елена Новик, всего на выборы в муниципалитет выдвинулись 204 кандидата, 175 были зарегистрированы. «У нас было девять обращений в суд от кандидатов, которые сошли с дистанции. Суд их не поддержал. В принципе комиссии работают очень организованно и грамотно»,— сказала она. «Все лучше», по словам госпожи Новик, работает и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое будет использоваться в регионе третий год подряд. Оппозиция традиционно не доверяет ДЭГ и видит в нем возможности для фальсификаций.

Один из не прошедших регистрацию выдвиженцев в гордуму, основатель движения «Неравнодушный Ярославль» Валерий Пьяньков, оценивает заслуги избиркомов иначе. «Рабочая группа избиркома докопалась до девяти букв. Признали подписи недействительными. У меня почерк не самый идеальный, поэтому они видят в этом признаки исправления. Ходатайствовал в районный суд о привлечении эксперта-почерковеда, потом пошел с апелляцией в областной суд — тоже не поддержали. Считаю, что меня и других самовыдвиженцев, не поддержанных "Единой Россией", специально не допускают до выборов»,— рассказывает активист. По его мнению, сделать выборы более демократичными мог бы электронный сбор подписей через «Госуслуги», который в этом году применялся в области только на выборах губернатора.

Несмотря на вроде бы предсказуемый результат, эти выборы позволили кандидатам хотя бы привлечь внимание к наиболее беспокоящим жителей проблемам. Один из самых наболевших вопросов — реформа общественного транспорта, начавшаяся еще при прежнем губернаторе с целью повышения качества подвижного состава, внедрения электронных билетов, сокращения интервалов движения. На маршруты запустили подмосковные компании, но подвижной состав в итоге сократился, а время ожидания автобусов увеличилось. «Евраев впрягся в решение этой проблемы сам. Тема крайне болезненная, связана с целым рядом интересов. Там были компании, которые на этом кормились. Были люди, которые готовы были зайти и решать проблему более эффективно по более низким ценам, но никто их не допускал»,— поясняет Андрей Колядин.

Один из собеседников “Ъ” рассказал, что в Ярославле появились голубые маршрутки с надписью «Питер авто», прозванные в народе «евраевками». Так питерские компании пришли на смену подмосковных. Но поскольку сам Михаил Евраев — выходец из Санкт-Петербурга, некоторые ярославцы теперь недовольны тем, что контракты опять «перепадают варягам».

У оппозиционеров тоже есть свои предложения по улучшению жизни. «Мы в партии "Новые люди" за инновации, за новые идеи, но сложно вносить их в жизнь прошлого века,— говорит Анна Скрозникова.— Мы заходим в какой-то двор и видим, что детские площадки там установлены еще в XX веке. Дорог нет вообще. Жители жалуются, что 45 лет трубы не меняли, сами скидываются. В любом случае придется разбираться сначала с этими проблемами».

«Яблочник» Сергей Балабаев считает, что Ярославль должен стать духовным центром притяжения центральной России. «Мы, хоть и неофициально, называем свой город столицей Золотого кольца. Мы используем то, что нам дано, но ничего не делаем, чтобы развить это,— говорит несостоявшийся кандидат в губернаторы.— Вот сейчас читаю новости про то, что из федерального бюджета выделили 300 млн на подсветку исторического центра Ярославля. Я двумя руками за то, чтобы исторические памятники были видны. Но у меня как у гражданина, человека, родившегося в Ярославле, другое предложение: а может, сначала отремонтируем, потом подсветим? Будет грустно смотреть на памятники, которые разваливаются, включая знаменитую беседку на набережной, требующую ремонта. Это неправильно, не по-хозяйски».