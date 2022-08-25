Дебаты без дискуссий

В 14 регионах России проходят дебаты кандидатов в губернаторы, выборы которых запланированы на 11 сентября. Правда, из действующих глав или назначенных президентом врио в них пока поучаствовали только трое: ярославский Михаил Евраев, саратовский Роман Бусаргин и свердловский Евгений Куйвашев. «Важным» считает участие в дебатах и губернатор Калининградской области Антон Алиханов, однако в связи с «тяжелым графиком» он перенес их на последнюю предвыборную неделю. Остальные главы регионов не смогли выкроить время для участия в «совместных агитационных мероприятиях».

О вынужденном переносе намеченных на август дебатов Антон Алиханов заявил 23 августа. «В связи с неотложными корректировками рабочего графика попросил избирательную комиссию дать мне возможность поучаствовать в дебатах на неделе непосредственно перед выборами. Участие в дебатах считаю важным»,— написал он в Telegram. Согласно плану, который был скорректирован еще 19 августа, господин Алиханов не сможет попасть на три августовские встречи с оппонентами: вместо 24, 26 и 31 августа они пройдут 5, 6 и 7 сентября. Еще два эфира (2 и 8 сентября) пройдут по ранее утвержденному графику.

В пресс-службе главы области пояснили, что дебаты перенесены «по причине напряженного плотного графика работы губернатора». Председатель облизбиркома Инесса Винярская сказала “Ъ”, что изменение графика дебатов было инициировано по личному заявлению господина Алиханова, а оппоненты возражений не имели: «Законом предусмотрено, что кандидат имеет право обратиться с заявлением. Мы его рассмотрели с учетом обоюдного согласия кандидатов». Коммунист Максим Буланов, который должен был встретиться с губернатором на дебатах 24 августа, предположил, что причиной переноса стало более удобное время для трансляции: «Новое время (21:00 вместо 9:00.— “Ъ”) — это прайм-тайм, когда люди вечером дома».

Собеседник “Ъ” в региональной власти предположил, что губернатор мог уйти на карантин перед «важной встречей». Впрочем, 23 августа Антон Алиханов провел из своего рабочего кабинета прямой эфир в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в сентябре пройдут прямые выборы глав 14 субъектов РФ. В последние четыре недели перед голосованием там проводятся «совместные агитационные мероприятия» — выступления кандидатов на одной площадке (по закону на них отводится не менее половины выделяемого кандидатам бесплатного эфирного времени). В этом году принять участие в дебатах решили четыре действующих руководителя: помимо Антона Алиханова это врио главы Саратовской области Роман Бусаргин и свердловский губернатор Евгений Куйвашев (все трое выдвинуты «Единой Россией») и самовыдвиженец, врио главы Ярославской области Михаил Евраев (он поддержан единороссами и партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), которые не выставляли против него кандидатов).

Первым на «совместное агитационное мероприятие» 16 августа вышел господин Евраев. Оно продлилось полтора часа и представляло собой выступления участников на заявленные ведущей темы: развитие сельских территорий, кадровый вопрос и т. п. В дебатах участвовали все пять кандидатов, на выступление каждому дали две минуты, вопросы при этом не предполагались. Михаил Евраев (до 2012 года он состоял в федеральном бюро «Яблока», сейчас — беспартийный) в своей речи заявил, что «его партией» являются жители Ярославской области, и сделал акцент на вопросах транспорта и благоустройства.

В тот же день прошло совместное агитмероприятие в Саратовской области, в котором тоже поучаствовали все пять кандидатов, включая Романа Бусаргина. Его выступление на тему дорожного строительства продлилось около пяти минут. Кандидаты не задавали друг другу вопросов и ничего не обсуждали. После этого врио губернатора участвовал в дебатах 17 и 22 августа, повторив свой спич. В дискуссию с остальными кандидатами он не вступал, формат мероприятия в принципе не предполагал обмена мнениями. В пресс-службе господина Бусаргина заранее предупредили, что из-за занятости он будет участвовать не во всех эфирах, поэтому дебаты 23 августа он пропустил. Сейчас в его графике еще одна очная встреча — 25 августа с боксером Артемом Чеботаревым (СРЗП).

Наконец, 22 августа прошли первые теледебаты на выборах губернатора Свердловской области, в которых приняли участие Евгений Куйвашев и депутат заксобрания региона от ЛДПР Александр Каптюг. В ходе встречи они задали друг другу по три вопроса. Господин Куйвашев попросил оппонента побольше рассказать о себе, а в конце дебатов напомнил, что в 2017 году его соперником на выборах был Дмитрий Ионин из «Справедливой России», который с 2021 года работает заместителем губернатора. «Вы молодой, перспективный человек. В случае, если я выиграю эти выборы и приглашу вас работать к себе, пойдете?» — спросил он. Александр Каптюг явно не ожидал такого вопроса, но в итоге согласился. «Я считаю, что мы и так уже сотрудничаем. Наша общая задача — сделать жизнь людей более доступной, комфортной и безопасной»,— сказал либерал-демократ. Между кандидатами Куйвашевым и Каптюгом запланированы еще три встречи — 25 и 30 августа, а также 1 сентября.

Большинство глав регионов в этом году не смогли найти время для «совместных агитационных мероприятий», сославшись на занятость. Источник в штабе главы Бурятии Алексея Цыденова рассказал “Ъ”, что «это объясняется производственной необходимостью»: «Во второй половине августа и первой декаде сентября у него плотный график рабочих командировок за пределы региона. В частности, в августе глава региона будет работать в Москве, а в сентябре — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке». На «ненормированный рабочий график» сослались и в пресс-службе врио владимирского губернатора Александра Авдеева. А врио главы Тамбовской области Максиму Егорову «попросту некогда участвовать в дебатах», заявил “Ъ” источник в его окружении. Наконец, начальник пресс-службы томского правительства Алексей Севастьянов заявил “Ъ”, что в рабочем графике врио губернатора Владимира Мазура предвыборных мероприятий «было и будет по минимуму, поскольку он по полной программе исполняет обязанности губернатора». «Его позиция — тратить время на аудит и решение проблем, а не на разговоры о них»,— подчеркнул господин Севастьянов.

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, российский формат «совместных агитационных мероприятий» нельзя считать полноценными дебатами, поскольку он не подразумевает острых вопросов и даже полемики: «Никаких дебатов у нас нет, это очень важно понимать. Это мероприятие, как правило, достаточно безопасное». Существует заблуждение, что действующему руководителю или врио губернатора не стоит участвовать в дебатах, «поскольку, если у тебя рейтинг выше, это плохо на нем скажется», отмечает эксперт. Но «практика показывает, что это не так, бояться нечего», уверен господин Минченко, хотя в целом эффект от этого мероприятия «весьма незначительный».

Андрей Прах; Александр Тихонов, Ярославль; Сергей Петунин, Саратов; Николай Яблонский, Екатеринбург; Владимир Никифоров, Иркутск; Сергей Толмачев, Воронеж