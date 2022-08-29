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Коммерсантъ FM
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«Победа» дорогой ценой

Лоукостер должен вернуть Внуково 2 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, авиакомпания «Победа» должна заплатить Внуково около 2 млрд руб. из-за решения перевести основную часть рейсов в Шереметьево. Кроме того, из-за разницы в аэропортовых тарифах и прямой конкуренции с «Аэрофлотом» «Победа» рискует терять еще не менее 1 млрд руб. ежегодно. Источники “Ъ” связывают уход «Победы» с обязательствами группы «Аэрофлот» по поддержке перевозок в Шереметьево.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на авиарынке рассказали, что за разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом Внуково и хэндлинговой компанией UTG при переводе рейсов в Шереметьево «Победа» должна выплатить около 2 млрд руб. неустоек. Контракты заключались до декабря 2023 года и предусматривали скидки на наземное и техническое обслуживание, которые теперь предстоит вернуть, говорят собеседники “Ъ”. Другой источник утверждает, что сумма не финальная, «стороны ищут компромисс». Для сравнения, в 2021 году «Победа» получила 4,9 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 году — 1,5 млрд руб.

Лоукостер переведет рейсы в Шереметьево, основной аэропорт базирования группы «Аэрофлот», с ноября. После введения санкций «Аэрофлот» усилил присутствие в регионах и обещал сохранить объемы перевозок в Шереметьево за счет расширения полетов. По данным “Ъ”, за январь—июль объем перевозок «Аэрофлота» упал год к году всего на 1,5%, у «России» снижение составило 7%, у «Победы» — 17%. Чтобы сократить отставание, лоукостер, в конце марта припарковавший для «закрытия потребности в запчастях» 16 из 41 своих Boeing-737–800, в конце августа выполнял полеты уже на 38 самолетах.

По словам источников “Ъ”, обсуждение полного перевода «Победы» в Шереметьево началось летом, когда стал понятен масштаб потерь аэропорта на фоне падения международных перевозок, приносивших значительную долю доходов. По данным источника “Ъ” в Минтрансе, в январе—июле Шереметьево за счет внутренних рейсов увеличило пассажиропоток на 2% к 2021 году, почти до 15 млн человек. Но отставание к аналогичному периоду доковидного 2019 года составило 47%. У Внуково отставание по итогам июля к уровням 2021 года оценивается в 7,5% (9 млн человек, к 2019 году — минус 31,5%).

Во Внуково подтвердили корректность данных, но от других комментариев воздержались. В «Победе» и Шереметьево не ответили “Ъ”, в «Аэрофлоте» отказались от комментариев. Источник “Ъ” в группе заверил, что «коммерческие условия работы в Шереметьево более гибкие и соответствуют рынку, а с учетом консолидации ресурсов группы — экономически обоснованы и эффективны». Собеседники “Ъ” на рынке связывают позицию «Аэрофлота» с обязательством «поддержать уровень пассажиропотока» в аэропорту. Его основной акционер — «Шереметьево холдинг», где 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Против перехода, по словам трех источников “Ъ”, выступал врио гендиректора «Победы» Андрей Юриков. Именно этот конфликт, по их мнению, привел к тому, что 15 августа гендиректором лоукостера назначен выходец из «Авроры» Дмитрий Тыщук.

Помимо выплат Внуково «Победа» может потерять на переходе в Шереметьево еще минимум 1 млрд руб. в год, считают источники “Ъ”. «Так, самолето-вылет каждого Boeing в Шереметьево будет стоить примерно на 20 тыс. руб. дороже, чем во Внуково. Это дополнительные 80–100 тыс. руб. ежедневно»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с коммерческими условиями. Также источники “Ъ” ожидают снижения доходных ставок «Победы» из-за «лобовой» конкуренции с «Аэрофлотом» в общем аэропорту. Лоукостеру придется перевести техобслуживание своих Boeing в техцентр «Аэрофлота» «А-Техникс», что увеличит его стоимость в 1,8 раза по сравнению с ВТС во Внуково. «Один только нормо-час (в "А-Техниксе") дороже на 50%»,— говорит источник “Ъ”.

Любой лоукостер предпочтет Внуково из-за более конкурентоспособных тарифов, лишенных инвестиционной составляющей, а после появления там станции метро — лучшей транспортной доступности, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Он полагает, что прежняя стратегия группы «Аэрофлот», где «Победа» выступала как лоукостер, «Аэрофлот» брал на себя премиальный сегмент международных линий, а «Россия» — перевозки внутри страны в том числе на SSJ, сегодня выглядит «едва ли жизнеспособной». Самой выигрышной тактикой для «Победы» он считает «уход за пассажиром в регионы, за Урал для формирования новых рынков».

Айгуль Абдуллина

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