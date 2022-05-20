Аэропорты налетели на пассажиров

29 3 мин. ...

Снижение пассажиропотока московских аэропортов на фоне военных действий на Украине резко обострило конкуренцию между ними. В конце марта из Домодедово в Шереметьево полностью перебазировалась Smartavia. Вслед за ней, как выяснил “Ъ”, часть своих рейсов переводит Red Wings — в Турцию и Египет на Boeing. Эксперты полагают, что в дальнейшем соперничество за пассажиров будет только расти, причем в лучшей ситуации окажутся аэропорты с наиболее крупной клиентской базой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Шереметьево (МАШ) продолжает переманивать авиакомпании на фоне снижения пассажиропотока. Как выяснил “Ъ”, вслед за Smartavia часть своих рейсов из Домодедово и Жуковского в МАШ переведет Red Wings.

Red Wings запустила ежедневные регулярные рейсы из Домодедово в Анталью 17 марта на российских SSJ-100. Однако, согласно Flightradar24, с 16 мая эти рейсы стали выполняться на Boeing 777–200, вмещающем 412 пассажиров. Как следует из раздела бронирования билетов на сайте Red Wings, с 1 июня рейс из Москвы в Анталью будет вылетать из терминала С Шереметьево. В продаже доступны по три рейса в неделю из Шереметьево: как рассказал источник “Ъ”, на самом деле полеты ежедневные, но четыре рейса в неделю будут чартерными, выкупленными туроператорами.

Кроме того, по словам источника “Ъ”, Red Wings перебазирует в терминал С Шереметьево из Жуковского два других своих Boeing 777–200, которые сейчас выполняют чартерные рейсы в египетские Шарм-эш-Шейх, Хургаду и турецкую Анталью.

Рейсы из Москвы в Ереван, Стамбул, Ташкент и другие города Узбекистана Red Wings продолжит выполнять на SSJ-100 из Домодедово, а в Алматы и Нур-Султан — из Жуковского. Также из Домодедово продолжатся и внутрироссийские рейсы — в Саратов и Саранск. В авиакомпании отказались комментировать “Ъ” причину перебазирования части рейсов.

В Шереметьево также не стали отвечать на вопросы о начале базирования трех самолетов Red Wings. В МАШ лишь уточнили, что с начала 2021 года аэропорт привлек 11 новых перевозчиков, среди которых Aircompany Armenia, Qatar Airways, Etihad Airways, «Ямал», и ожидает «прихода ряда авиакомпаний в 2022 году». Всего в МАШ выполняют рейсы девять иностранных перевозчиков и семь российских: «Аэрофлот», «Россия», Nordwind Airlines, «Икар», «Северсталь», «Ямал» и Smartavia.

«Победа», пришедшая в МАШ в мае 2021 года, в апреле 2022 года перевела свои рейсы во Внуково. Статистику пассажиропотока за последние два месяца в МАШ не раскрывают, с тех пор как эти данные перестала публиковать Росавиация. Но, по данным “Ъ”, в марте пассажиропоток аэропорта снизился чуть менее чем на 20% по сравнению с 1,66 млн человек в марте 2021 года, в апреле — уже более чем на 25% (год назад было 1,85 млн). На сегодня отставание показателей от мая 2021 года составляет около 15%.

Падение пассажиропотока в Домодедово, по информации нескольких источников “Ъ” в авиаотрасли, оказалось более существенным. По их данным, в марте аэропорт потерял 25% относительно 1,3 млн пассажиров в марте 2021 года, а в апреле — уже почти 35% по сравнению с 1,8 млн пассажиров год назад. В мае падение по-прежнему превышает треть. В Домодедово эти цифры не прокомментировали. Red Wings, а также S7 и «Уральские авиалинии» остаются их базовыми авиакомпаниями. Кроме того, как подчеркнули в аэропорту, с мая свою полетную программу в Домодедово открывает Turkish Airlines. На сегодня из Домодедово выполняют рейсы 10 российских и 11 иностранных перевозчиков по 83 направлениям, восемь из которых уникальны для МАУ, отметили в пресс-службе.

Во Внуково, куда в апреле ушла «Победа», сообщили “Ъ”, что в марте обслужили 990 тыс. пассажиров, в апреле — 1,006 млн пассажиров, что ниже показателей 2021 года на 18,8% и 26,5% соответственно. «Руководство аэропорта Внуково постоянно ведет работу по привлечению новых авиакомпаний. В зависимости от различных факторов определяются коммерческие условия и меры, необходимые для привлечения или удержания авиакомпаний-партнеров»,— отметили в пресс-службе.

Источники “Ъ” в авиаотрасли отмечают, что МАШ начал активно переманивать авиакомпании еще с прошлого года. Подробности программ лояльности в аэропортах не раскрываются, но, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, наиболее гибкие дисконты аэропорты, как правило, предоставляют за наземное обслуживание: в этом сегменте скидки могут достигать 50–70%.

Авиакомпании во всем мире постоянно ищут условия в интересующих их аэропортах, отметил в беседе с “Ъ” гендиректор Utair Андрей Мартиросов. «Конкуренция в Московском авиаузле — одно из лучших явлений в отрасли, повышает качество предоставляемых услуг, что сказывается как на работе авиакомпаний, так и на пассажирах в конечном итоге»,— считает он, добавляя, что конкурентная борьба между воздушными гаванями способствует развитию рынка.

Вопрос ставок за обслуживание в аэропортах сегодня критически обострен, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. При этом «самые агрессивные скидки», по его словам, как правило, могут предоставить аэропорты с наиболее обширной клиентской базой. Активность Шереметьево можно объяснить тем, что аэропорт, традиционно ориентированный на международный трафик, вынужден компенсировать его падение для того, чтобы окупить сделанные в предыдущие годы крупные инвестиции в рамках концессии.

Айгуль Абдуллина