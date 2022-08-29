Сахарным заводам жмет сырье

Введение Евросоюзом санкции на импорт российского свекловичного жома, используемого в кормах в животноводстве, привело к падению цен на него с более 13 тыс. руб. до 7–12 тыс. руб. за тонну. Почти 90% жома поставлялось на экспорт и в первую очередь в ЕС. Теперь компании вынуждены искать новые рынки и предлагают стимулировать за счет субсидий внутренний спрос на жом у производителей молока. Иначе случае рентабельность производителей сахара, чей основной продукт также дешевеет на фоне роста производства, окажется под угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

О резком снижении стоимости свекловичного жома, используемого в качестве кормового компонента в животноводстве, рассказал источник “Ъ” в крупном агрохолдинге. По его словам, с 1 августа, когда начался сезон уборки и переработки свеклы, цены на жом снизились более чем на 50%. Информацию о падении цен на жом подтвердил и источник “Ъ” в крупном производителе сахара. По его словам, в августе 2021 года жом в центре страны продавался в среднем по 13,6 тыс. руб. за тонну, сегодня — примерно по 12 тыс. руб. за тонну. На портале Sugar.ru есть предложение о покупке жома с входящего в Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева Кореновского сахарного завода в Краснодарском крае по 7 тыс. руб. за тонну.

Собеседник “Ъ” в одной растениеводческой компании объясняет снижение цен на жом ограничениями на экспорт продукта, введенными ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ в июне этого года. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2021–2022 годов в России было выпущено 1,5 млн тонн жома, из которого 88% вывозилось, на страны ЕС приходилось 95% экспорта. Собеседник “Ъ” на рынке добавляет, что жом обычно дешевле кормового зерна, в том числе пшеницы, ячменя и ржи. В «Союзроссахаре», а также крупных производителях сахара — группе «Русагро», холдинге «Продимекс» и концерне «Покровский» — комментарий не предоставили.

Директор по животноводству агрохолдинга «Эконива» Михаил Гурнов говорит, что жом — хороший корм для крупного рогатого скота молочного направления. Но в российском животноводстве это не базовый компонент рационов, добавляет гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. По его словам, российские производители молока в основном используют сырой жом, если сахарный завод находится в шаговой доступности. Вице-президент ГК «Дамате» Андрей Григоращенко прогнозирует, что из-за снижения цены вследствие увеличения предложения спрос на жом может вырасти.

Падение цен на жом снижает рентабельность сахарного производства, признает собеседник “Ъ” в крупном агрохолдинге. Кроме того, цены на сахар в РФ также снижаются на фоне роста выпуска. По данным Sugar.ru, оптовые цены на сахар в Москве и Краснодаре с 18 по 25 августа упали на 4,5 руб. за 1 кг, до 55–55,5 руб. за 1 кг. Как отмечали в «Союзроссахаре», с учетом увеличения посевных площадей под свеклой на 2,8%, до 1,034 млн га, производство сахара в этом сезоне может вырасти на 15–26%, до 6,1–6,3 млн тонн, а с учетом продуктов из сиропа и патоки — 6,55 млн тонн при потреблении в 5,9 млн тонн. В результате цены на сахар в Краснодаре могут упасть до 45 руб. за 1 кг, ожидают в «Союзроссахаре».

По словам собеседника “Ъ” на рынке, экспорт жома может постепенно переориентироваться с ЕС на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Китай. Источник “Ъ” допускает и пересмотр санкций ЕС, так как местным животноводам будет сложно найти замену для более 1 млн тонн кормового компонента. Кроме того, производители сахара пытаются усовершенствовать технологию смешивания свекольного жома с мелассой — другим побочным продуктом, который не подпадает под санкции, хотя и облагается импортной пошлиной в ЕС, добавляет собеседник “Ъ” в одном из производителей.

«Союзроссахар» также ищет пути повышения спроса на жом внутри страны. По словам источников “Ъ”, на совещании в Минсельхозе в середине августа глава ассоциации Андрей Бодин предложил сделать закупку жома одним из условий получения фермами субсидии на литр молока. Андрей Григоращенко считает, что это поднимет спрос на 20–30%, но предлагает стимулировать спрос за счет субсидий на корма для производителей молока.

Алексей Полухин