Песка как грязи

Российские производители пытаются инициировать запрет на беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС европейского сахара. Через отраслевую ассоциацию они просят Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) не продлевать эту меру, истекающую в конце августа. Участники рынка опасаются, что ввозимый продукт может оказать серьезное давление на цены в РФ, что приведет к сокращению посевов сахарной свеклы. Эксперты отмечают, что меру можно сохранить в практике как точечную для ситуаций локального дефицита сахара.

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На проходившем 7 июля совещании в ЕЭК председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзсахар») Андрей Бодин выступил против продления беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС. Об этом “Ъ” сообщили несколько участников встречи. По их словам, глава союза аргументировал предложение тем, что дальнейшее действие беспошлинного ввоза может привести к сокращению посевов сахарной свеклы в России. По прогнозам, в ноябре—декабре может увеличиться беспошлинный импорт сахара, что «создаст давление на рынок», поясняют собеседники “Ъ”.

Совет ЕЭК утвердил беспошлинный импорт сахара в ЕАЭС в декабре 2021 года для стабилизации цен на продукт. Для России льготная квота утверждена в 300 тыс. тонн, сверх этой нормы уже действует пошлина $340 за тонну. Мера действует до 31 августа 2022 года, но ЕЭК планирует продлить ее для всех стран союза до конца 2022 года.

В ЕЭК комментарии не предоставили. В «Союзсахаре» отказались обсуждать тему, посоветовав следить за обновлением информации на правительственных сайтах и «не провоцировать беспокойство в обществе» по такой чувствительной теме. Ажиотажный спрос на сахар в стране возник с конца февраля 2022 года, как только было объявлено о военной операции РФ на Украине: россияне закупались им впрок вплоть до конца марта.

Судя по комментариям экспертов, производители сахара, предлагая ЕЭК через отраслевую ассоциацию вернуть пошлину на ввоз сахара в ЕАЭС, пытаются сохранить свои продажи. «Укрепление рубля может повысить конкурентоспособность импортного сахара в России, а беспошлинный его ввоз только добавляет проблем производителям»,— считает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Кроме того, в РФ и Белоруссии ожидается высокий урожай сахарной свеклы, которого должно хватить на все рынки ЕАЭС, добавляет ведущий специалист ИКАР Евгений Иванов. По его прогнозам, в сельскохозяйственном сезоне-2022/23 объем производства сахара в России превысит 6 млн тонн при потреблении в объеме 5,6 млн тонн.

Подготовка к севу сахарной свеклы на 2023 год начнется уже в августе—сентябре этого года. Вертикальные агрохолдинги сохранят объем, но независимые фермеры из-за давления импорта на цены внутри страны могут действительно переключиться на сев других культур, считает господин Иванов. «Если это явление станет массовым, то трейдерам придется компенсировать выпадающие объемы сахара как раз за счет импорта»,— добавляет источник “Ъ” в отрасли. В Минсельхозе не ответили оперативно на запрос “Ъ”. Ранее министерство сообщало, что в 2022 году посевные площади под сахарную свеклу, напротив, увеличились на 3,7%, до 1,04 млн га.

Евгений Иванов указывает, что основное производство сахара приходится на август—декабрь, «тогда на рынок вываливаются большие объемы». По данным ИКАР, в октябре только в РФ производство сахара может превышать 1,8 млн тонн. «Если в пик сезона на цену будет давить еще и импорт, то у производителей сырья и сахарозаводов возникнут проблемы с рентабельностью производства»,— отмечает эксперт. По его словам, стоимость сахара обычно снижается в августе—декабре при отсутствии экстренных факторов, таких как серьезная волатильность валюты или неурожай.

Помимо этого, отмечает директор ИКАР Дмитрий Рылько, у российских производителей возникли трудности со сбытом своих излишков после введения ЕС санкций на ввоз из РФ свекловичного жома. Это позволяло поддерживать рентабельность российским компаниям, говорят опрошенные “Ъ” производители.

Крупные производители сахара, включая «Русагро» и «Продимекс», не ответили на вопросы “Ъ”.

Евгений Иванов считает, что беспошлинный импорт можно вводить в ограниченных объемах в определенные периоды, например в апреле—июне, когда на рынке возможна нехватка сахара. Андрей Сизов подчеркивает, что меры тарифного регулирования «не должны приниматься в срочном порядке, чтобы бизнес успел к ним подготовиться».

Алексей Полухин