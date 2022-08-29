«Протек» удалил электронные рецепты

«Атлас инвестиции», связанные с «Протеком», одним из крупнейших в РФ фармдистрибуторов, вышли из бизнеса оператора электронных рецептов «Медиката». Сервис мог не оправдать надежды крупного инвестора, считают участники рынка. Дело в том, что таким операторам пока просто не на чем зарабатывать. Регионы неактивно подключаются к системе электронных рецептов, а способный подстегнуть процесс эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пока не запущен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Атлас инвестиции» 17 августа вышли из капитала оператора электронных рецептов «Медиката», где им с января 2021 года принадлежал 61%, обнаружил “Ъ” в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Эта доля перешла самой «Медикате». Еще 21,8% сервиса по-прежнему принадлежит Сергею Меркулову, по 6,08% — Дамиру Енгалычеву и Алексею Сошнину и 5% у гендиректора Бориса Городецкого.

Минздрав запустил систему электронных рецептов в 2019 году для государственных и частных медучреждений. На основании данных генерируется QR-код, с помощью которого можно приобрести лекарство или получить его в аптеке бесплатно. Легальность рецепта подтверждается цифровой подписью лечащего врача.

«Медиката» была создана в первый год запуска системы. Сервис предложил свою платформу для перехода на электронные рецепты властям Москвы, Московской и Белгородской областей, которые должны запустить эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами в 2023 году. Выручка «Медикаты» в 2021 году составила 22,3 млн руб., чистый убыток — 79,3 млн руб.

«Атлас инвестиции» связаны с ГК «Протек», куда входят в том числе одноименный фармдистрибутор и аптечная сеть «Ригла». Компания принадлежит Андрею Перфильеву — экс-гендиректору клиники «Атлас», купленной «Протеком» в 2020 году. Сейчас у него 3% в ООО «Здравсити», где 94% принадлежит дистрибуторскому подразделению ЦВ «Протек». В «Протеке» не стали комментировать выход инвестора из бизнеса «Медикаты». Гендиректор сервиса Борис Городецкий переадресовал вопросы “Ъ” Андрею Перфильеву, который отказался от комментариев.

В 2020 году у «Медикаты» появился конкурент — «Первый электронный рецепт», где сейчас 51% принадлежит «Р-Фарм» Алексея Репика. Сервис работает с 31 регионом, уточнил его управляющий директор Кирилл Хромов.

Кроме того, в этом году Минздрав и Минцифры объявили о запуске федерального реестра медицинских назначений, где будет собираться информация о всех выписанных электронных рецептах. Оператором системы должен стать «Цифроздрав», где 51% у Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и 49% у «МИГ Диджитал» — структуры «Фармстандарта» Виктора Харитонина. В ЦРПТ пояснили “Ъ”, что основой их базы станут данные региональных операторов.

Причины выхода структуры «Протека» из бизнеса «Медикаты» могло стать неисполнение сервисом достигнутых при заключении сделок ковенантов, полагает источник “Ъ” из числа топ-менеджеров фармрынка. Для «Медикаты», по его словам, сотрудничество с «Протеком» было важно из-за доступа к выстраиваемой группой экосистеме, куда входят клиники и аптечные сети.

В июле Борис Городецкий признавался «Фармвестнику», что власти регионов не помогают «Медикате» «нормативно и административно». «Когда этого не происходит, результаты, на которые рассчитывает частный партнер, не достигаются»,— пояснял он. Он также заявлял, что сервис переориентируется на коммерческий сегмент. При этом компания, по его словам, ищет инвестора.

У системы электронных рецептов сейчас нет источника финансирования, указывает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Игроки этого рынка планировали брать плату с аптек, но пока этот процесс задерживается, объясняет он. Кроме того, поясняет эксперт, регионы требуют интеграции электронных рецептов с единой медицинской информационно-аналитической системой за счет компаний. А это значит, полагает господин Шуляк, что операторы вынуждены тратить свои средства на этапе, когда они еще не получают доходов.

Полина Гриценко