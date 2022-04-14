Лекарствам прописали централизацию

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В России может появится федеральный реестр медицинских назначений, в котором будет собрана вся информация о выписанных электронных рецептах на лекарства. Соответствующий пилотный проект 1 июля 2020 года запустят Минздрав и Минцифры. Оператором проекта станет дочерняя компания Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — «Цифроздрав». Появление единой информсистемы, по словам участников рынка, позволит решить проблему интеграции данных из региональных подсистем здравоохранения и поможет избегать ажиотажного спроса населения на рецептурные препараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минздрав и Минцифры запустят пилотный проект, в ходе которого будет создана государственная информационная система медицинских назначений. Она обеспечит прослеживаемость электронных рецептов на лекарства на всей территории страны. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как указано в пояснительной записке к документу, сейчас система электронных рецептов внедрена в 33 регионах РФ. Такие полномочия, как и создание других элементов единого цифрового контура, были отданы в ведение субъектов несколько лет назад. Это, отмечает ведомство, привело к тому, что данные о врачебных назначениях «фрагментированы» и Минздрав не может агрегировать их на федеральном уровне. Пациенты, в свою очередь, имеют возможность воспользоваться выписанным электронным рецептом только в пределах региона проживания.

Решить эти проблемы и предложено запуском информсистемы. Информация о медицинских назначениях, включая выписанные рецепты на лекарства, будет поступать в нее из государственных медицинских организаций и будет доступна как аптекам, так и гражданам (через личный кабинет пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг). Будет налажен обмен информацией с ЕГИСЗ и с системой маркировки лекарств — это позволит «видеть» весь путь рецепта: от момента назначения препарата врачом до его «отоваривания» в аптеке.

Пилотный проект по запуску системы продлится с 1 июля 2022 года по 1 мая 2023 года. Участие в нем примут четыре региона — Московская и Белгородская области, Татарстан и Башкирия. Оператором новой системы на безвозмездных условиях выступит ООО «Цифроздрав», мажоритарным акционером которого является ЦРПТ. Как указано в проекте постановления, компания не сможет использовать полученные ею данные в коммерческих целях, а также передавать их кому-то, кроме участников эксперимента — их список (в него войдут федеральные и региональные профильные ведомства, государственные медорганизации и аптеки) определят позднее. Частные клиники и аптеки смогут принять участие в эксперименте в заявительном порядке, как и пациенты системы государственного здравоохранения,— им предложат дать письменное согласие на участие.

Как отмечает директор платформы электронных рецептов «Медиката» Борис Городецкий, создание информсистемы позволит перейти к использованию электронных рецептов по всей стране, избавив федеральные сети аптек от множественных интеграций с региональными системами здравоохранения. Это, в свою очередь, позволит исключить продажу рецептурных лекарств населению без назначения. «За последние годы мы уже дважды столкнулись с нехваткой лекарственных препаратов при повышенном спросе — сначала на фоне пандемии, а теперь при ограничении ввоза в страну лекарственных препаратов,— добавляет управляющий директор компании "Первый электронный рецепт" Кирилл Хромов.— Сейчас важно предложить рынку решение, которое способно быстро и качественно развить индустрию здравоохранения в части контроля оборота препаратов через систему электронных рецептов. Впрочем, Минздрав уже начал решать эту проблему, когда стандартизировал формат обмена данных между информсистемами регионов, создав необходимые условия для быстрого развития индустрии всеми участниками рынка».

Эксперты о новых возможностях для лекарственной отрасли Федеральный реестр медицинских назначений, как отмечают представители аптечного рынка и экспертного сообщества, помимо развития использования электронных рецептов, предоставит и новые возможности лекарственной отрасли в целом. «Выстроив прослеживаемость электронных рецептов — от врача через аптеку к потребителю, государство получит новые возможности для анализа эффективности лекарственного обеспечения льготников», — считает вице-президент Ассоциации «НП "ОПОРА"» Мария Литвинова. Толчок к развитию получит и дистанционная торговля лекарствами, добавляет замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов: «При наличии централизованной системы к завершению эксперимента, предусматривающего дистанционную продажу лекарств с использованием этих рецептов, станет возможным получать всю необходимую информацию о рецептах и назначениях из федеральной базы». Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов пояснил “Ъ”, что ставшая оператором проекта компания «Цифроздрав» объединяет компетенции ЦРПТ и «МигДиджитал» в сфере информационных технологий в здравоохранении. «ЦРПТ разработана, внедрена и эксплуатируется информационная система маркировки и прослеживания лекарств. К ней подключены медицинские и фармацевтические организации страны, она используется и интеграторами, осуществляющими обслуживание соответствующих систем. «МигДиджитал», в свою очередь, обладает опытом в разработке и интеграции компонентов и подсистем ЕГИСЗ, а также сильными компетенциями в области автоматизации оказания медицинской помощи», — отметил Реваз Юсупов. «За последние годы мы уже дважды столкнулись с нехваткой препаратов при повышенном спросе. Сейчас важно предложить рынку решение, которое способно быстро и качественно развить индустрию здравоохранения в части контроля оборота препаратов через систему электронных рецептов, и при этом бы учитывало разнообразие регионального IT-ландшафта и поддерживало бы открытую конкуренцию. Пример такого успешного решения — действия Федеральной налоговой службы (ФНС) в рамках организации рынка операторов фискальных данных (ОФД). Впрочем, Минздрав уже начал решать эту проблему, когда стандартизировал формат обмена данных между информационными системами регионов, создав необходимые условия для быстрого развития индустрии всеми участниками рынка»,— добавляет управляющий директор компании «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов. Анастасия Мануйлова, Венера Петрова

Анастасия Мануйлова