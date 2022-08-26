Вопросы мироисповедания

На Украине разгорелся скандал из-за недавних высказываний папы римского Франциска, который назвал погибшую в заминированном автомобиле Дарью Дугину невинной жертвой войны, а саму войну — «безумием всех сторон». Недовольство словами понтифика украинский МИД высказал апостольскому нунцию Висвалдасу Кулбокасу: его вызвали в ведомство, что само по себе беспрецедентно. Свежая история пополнила список претензий Киева к Франциску и может негативно сказаться на высказанных им планах посетить Украину. Местные СМИ уже пишут о том, что визит понтифика нецелесообразен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский на общей аудиенции 24 августа

Фото: Gregorio Borgia / AP Папа римский на общей аудиенции 24 августа

Фото: Gregorio Borgia / AP

Слова, возмутившие Киев, папа Франциск произнес на общей аудиенции в Ватикане 24 августа — в День независимости Украины. Об этой стране понтифик высказался отдельно.

«Я думаю об огромной жестокости по отношению к множеству невинных, которые платят за безумие, безумие со всех сторон, ибо война — это безумие. Никто из тех, кто вовлечен в войну, не может сказать: "Нет, я не сошел с ума". Безумие войны... Я думаю о той бедной девушке, которая погибла из-за бомбы, взорвавшейся под сиденьем ее автомобиля в Москве (речь о журналистке и дочери политолога Александра Дугина Дарье.— “Ъ”). За войну расплачиваются невинные, невиновные. Давайте задумаемся над этой реальностью и скажем друг другу: война — это безумие. А те, кто наживается на войне и торговле оружием, являются преступниками, убивающими человечество»,— заявил папа римский (цитата по Vatican News).

Понтифик также выразил надежду на то, что «будут предприняты конкретные шаги для прекращения войны и предотвращения риска ядерной катастрофы в Запорожье».

Скандал разразился на следующий день после этого выступления. В МИД Украины был вызван апостольский нунций — дипломатический представитель Святого престола в Киеве Висвалдас Кулбокас. Ему, как потом сообщили в ведомстве, было заявлено, что «в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву». Отдельно нунцию было сказано, что «решение папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения», вызывает недоумение.

По поводу слов понтифика высказался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, находившимся 25 августа в Киеве, господин Кулеба заявил, что украинские власти «внимательно ознакомились с полной цитатой папы Франциска». «И, во-первых, решили пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами.

Во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо»,— сказал министр, отметив, что сам факт приглашения нунция в МИД — шаг беспрецедентный и говорящий сам за себя.

Впрочем, по сравнению с другими известными комментаторами Дмитрий Кулеба был весьма дипломатичен. Например, бывший глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter отреагировал на выступления папы намного жестче. «Святой Франциск, вероятно, в отчаянии из-за того, что папа взял его имя»,— написал политик, раньше гордившийся личным знакомством с понтификом и публиковавший в микроблоге совместные с ним фото.

Критические материалы появились и в украинских СМИ, еще не забывших и не простивших апрельский крестный ход, во время которого украинка и россиянка вместе пронесли крест в присутствии папы Франциска. Это критиковал тогда в том числе и посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш. Авторитетное киевское издание «Европейская правда», специализирующееся на освещении внешней политики Украины, 26 августа опубликовало материал под заголовком «Гость из другого мира: стоит ли приглашать папу Франциска в Украину».

В статье осуждается последнее выступление папы и перечисляются другие претензии к понтифику: критиковал поставки оружия Украине, комментировал конфликт, не называя Россию агрессором, возложил часть ответственности за войну на НАТО. В связи с этим издание задается вопросом, а нужен ли после всего этого визит папы в Киев? И отвечает — не нужен, пока он публично не изменит свою позицию и не «опровергнет свои самые одиозные заявления».

Визит папы в Киев обсуждается давно. Украинская сторона несколько раз приглашала его посетить республику — Дмитрий Кулеба отмечал, что понтифик может сделать это в любой момент. Желание публично изъявлял и сам папа Франциск. Итальянская Сorriere della Sera в начале этого месяца писала, что он может приехать в Киев уже в сентябре.

Однако сейчас ситуация начинает напоминать весенний скандал вокруг президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который собирался посетить Украину в апреле вместе с лидерами других европейских стран, но в итоге не поехал, поскольку визита, по словам самого господина Штайнмайера, тогда не хотели украинские власти. Поездка состоялась лишь в июне.

Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что последний скандал сделал визит понтифика в Киев в ближайшее время невозможным. «В новейшей истории наметившееся противостояние Ватикана и Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского.— “Ъ”) уникально, так как со времен объединения Италии политики все-таки старались не ссориться с лидером мировой христианской конфессии»,— отметил господин Лункин в беседе с “Ъ”.

Он напомнил, что ранее украинская сторона уже высказывала недовольство «участием русской женщины в крестном ходе накануне Пасхи», «словами папы Франциска о том, что накачивание Украины оружием абсурдно с точки зрения целей достижения мира», а также «отсутствием осуждения со стороны Ватикана в адрес Русской православной церкви и патриарха Кирилла лично».

Последняя история, убежден эксперт, «надолго охладит отношения Украины с Ватиканом, но не поколеблет миротворческую позицию Франциска, а скорее может отрезвить многих западных политиков, попавших в капкан "отмены России"». «Для Святого престола Киев уже не важен, так как антихристианская риторика только дискредитирует Церковь и разрушает концепцию позитивного нейтралитета, которую Ватикан создавал последние сто лет»,— резюмировал Роман Лункин.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, известный связями с Ватиканом, уверен: «Проблема непонимания папы состоит в том, что многие политики (включая украинских и западных) видят в нем всего лишь политика, думая, что он должен быть на стороне западного блока». «Папа не политик, он не оперирует нормами и категориями политики, а только категориями Евангелия и вечной жизни. Он не вступает в спор, чей Крым и какова должна быть судьба Донбасса. Папу волнует только ценность человеческой жизни и его бессмертной души.

Папа заинтересован только в мире и осуждает войну как явление и все то, что ей способствует. Он не становится ни на чью сторону. Именно поэтому папа никогда не осуждает ни Россию, ни Украину, ни Восток, ни Запад, а призывает только к налаживанию диалога о справедливом мире для всех»,— сказал Леонид Севастьянов “Ъ”.

Несмотря на критику, Киев, впрочем, официально не отзывал свое приглашение понтифику. То есть слова Дмитрия Кулебы о том, что приглашение остается открытым и понтифик может приехать когда угодно, а украинская сторона готова подстроиться под этот визит, по-прежнему в силе.

Между тем в самом ближайшем будущем папу Франциска ждут в Казахстане, где на 13–15 сентября запланирован Съезд лидеров мировых религий. Изначально речь шла о том, что туда же прибудет и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Однако, по словам Леонида Севастьянова, патриарх в итоге в Казахстан не поедет. «Поэтому там встречи папы с патриархом не будет»,— сказал он.

Владимир Соловьев, Павел Коробов