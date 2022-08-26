Прямая скрытая угроза

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США — последнего в сезоне турнира Большого шлема, на котором свой прошлогодний титул и звание первой ракетки мира будет отстаивать Даниил Медведев. Жеребьевка сложилась для россиянина неоднозначно. В первых матчах у Медведева не предвидится особых проблем, а вот начиная с четвертого круга ему, не исключено, придется столкнуться с трудными оппонентами, в том числе теми, которые обыгрывали его совсем недавно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев на турнире Roland Garros

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Даниил Медведев на турнире Roland Garros

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Оценивая итоги жеребьевки US Open для Даниила Медведева, трудно прийти к однозначному выводу, можно ли в данном случае говорить о каком-то везении. Американец русского происхождения Стефан Козлов, с которым он сыграет на старте в понедельник, вроде бы идеальный соперник для комфортного начала столь важного турнира. 110-й номер мирового рейтинга потерпел с конца июня восемь поражений подряд, да и на турнирах Большого шлема, мягко говоря, никогда не совершал подвигов, выиграв в свои 24 года лишь один матч. Дальше Медведева ждет сильнейший из французской пары, которую составили Кентен Алис, в основном набирающий очки на второразрядных турнирах категории «челленджер», и Артур Риндеркнех, имеющий на своем счету один финал на уровне АТР. Едва ли здесь кто-то всерьез будет рассматривать возможность сенсации.

Трудности для «сеяных», по классике жанра, обычно начинаются с третьего круга, где Медведеву «светит» грузин Николоз Басилашвили, и вот там уже может быть очень интересно, поскольку ранее они никогда не встречались.

Но, конечно, не одним Басилашвили опасен для первой ракетки мира этот US Open. Если до 1/8 финала обойдется без неожиданностей, то там Медведеву может достаться Роберто Баутиста Агут или Ник Кириос. Оба имеют положительную разницу побед и поражений в матчах против Медведева: испанец — 4:1, австралиец — 3:1. Оба обыгрывали его совсем недавно: Баутиста Агут — на травяном турнире на Мальорке, Кириос — в Монреале. А это значит, что в следующее воскресенье Медведеву, не исключено, придется пройти первую настоящую проверку на готовность к защите чемпионства, которая с учетом повышенного психологического давления, неизбежного в подобной ситуации, может получиться очень тяжелой.

В четвертьфинале вряд ли будет сильно легче, но там по крайней мере Медведеву, вполне возможно, достанется Феликс Оже-Альяссим (6-й «сеяный»), который был бит россиянином четыре раза, в том числе в прошлогоднем полуфинале US Open, а также в четвертьфинале Australian Open этого года. Правда, следует помнить, что в Мельбурне канадец выигрывал 2:0 по партиям, а в четвертом сете даже имел матчбол. Говорить о полуфинале сейчас вряд ли имеет смысл, слишком уж до него далеко. Там среди потенциальных соперников Медведева и грек Стефанос Циципас (4-й), и опаснейший американец Тейлор Фриц (10-й), и норвежец Каспер Рууд (5-й) — в большей степени грунтовый специалист, чьи перспективы на харде весьма сомнительны.

Главные положительные моменты жеребьевки для Медведева, кстати, косвенно связаны с четвертьфиналом и полуфиналом, где ему точно не достанутся другие неприятные оппоненты — поляк Хуберт Хуркач (8-й) и испанец Карлос Алькарас (3-й).

Оба они попали в другую, нижнюю половину сетки, где, разумеется, оказался и Рафаэль Надаль (2-й) — главный претендент на то, чтобы отобрать у россиянина лидерство в мировом рейтинге. Избежать этого можно лишь в двух случаях — если Медведев сумеет снова победить на US Open или проиграет в финале, но не Надалю, причем тот вылетит не позднее четвертьфинала. Кроме 22-кратного победителя турниров Большого шлема стать первыми после окончания US Open теоретически могут Циципас, Алькарас и Рууд. Но серьезно оценивать их шансы будет иметь смысл лишь после того, как завершит борьбу Надаль.

Ожидая рождения своего первого ребенка (жена испанца, которая находится на 31-й неделе беременности, недавно была помещена в частную клинику на Мальорке под постоянное наблюдение врачей), 36-летний ветеран, сразу же проигравший в Цинциннати будущему чемпиону хорвату Борне Чоричу, уже примерно неделю тренируется в Нью-Йорке. Для начала он встретится там с получившим wild card австралийцем Ринки Хиджикатой, а во втором круге ему может достаться россиянин Аслан Карацев, если, конечно, сам обыграет опытнейшего итальянца Фабио Фоньини.

Евгений Федяков