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Коммерсантъ FM
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H&M ждет покупателей

Fashion-ритейлер выставил свой бизнес в России на продажу

Заявившая об уходе из России одежная сеть H&M пытается найти нового владельца для местных активов. Как выяснил “Ъ”, потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн. Участники рынка сомневаются, что в России найдется игрок, способный забрать управление такой большой сетью на себя и обеспечить поставки необходимого объема одежды.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

О том, что шведская H&M Group ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса, “Ъ” рассказал источник, знакомый с предложением. По его данным, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн. Источник “Ъ” в отрасли подтвердил, что получил предложение о покупке российской структуры одежной сети в первой половине июля. В H&M к вечеру среды комментарий “Ъ” не предоставили.

H&M Group приостановила работу в России в первые недели после начала военной операции на Украине, а 18 июля группа объявила об уходе с рынка. Расходы на закрытие бизнеса в РФ H&M оценивал примерно в 2 млрд шведских крон (порядка 11 млрд руб. по текущему курсу), из них около 1 млрд крон окажут влияние на выручку группы. Тогда же сообщалось, что компания будет поэтапно открывать физические магазины, чтобы постепенно продать оставшиеся товары.

В России H&M Group работает с 2009 года. Управляет одноименной торговой маркой, а также брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. Выручка ООО «Эйч Энд Эм» в 2021 году была около 75 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млрд руб.

По словам знакомого с предложением собеседника “Ъ”, его заинтересовала покупка оборудованного распределительного центра и прав аренды нескольких десятков магазинов. У H&M были очень хорошие условия арендных контрактов, указывает он. Впрочем, такие договоры можно расторгнуть в одностороннем порядке в любой момент, чем многие собственники торговых центров уже начали пользоваться, указывает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Кроме того, напоминает управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев, если речь идет о продаже всей российской структуры H&M, то ее новому владельцу придется разбираться и с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений. Например, в июне Арбитражный суд Москвы взыскал с российской структуры H&M 537 млн руб. в пользу управляющей компании парка развлечений «Остров мечты».

По словам источника “Ъ” на рынке, предложения о покупке российского бизнеса H&M, скорее всего, получили крупнейшие российские fashion-ритейлеры — Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela), группа «Спортмастер» (более 600 точек). В компаниях оперативно на вопросы ответить не смогли. Дмитрий Габышев считает, что отказ H&M от поставок своей продукции в РФ делает продажу одному интересанту практически невозможной задачей. Наиболее вероятно, продолжает он, что компания будет распродавать сток и постепенно пакетами продавать права аренды, например, по форматам или по городам.

Марина Малахатько также считает, что без сохранения поставок на бизнес H&M в России вряд ли найдется один покупатель. Теоретически, полагает она, компания могла бы найти покупателей на запасы своей продукции, но только при условии значительного дисконта.

Собеседник “Ъ” в fashion-ритейле согласен, что подходящего кандидата, который мог обеспечить сопоставимый объем поставок и сразу занять все площади H&M, найти непросто. При этом, по его словам, запасов сети может хватить на работу как минимум значительной части магазинов в течение 9–10 месяцев. Компания решила продавать товары без каких-либо скидок и ликвидаций, подчеркивает источник “Ъ”. Он считает, что такую позицию «лоббирует местный топ-менеджер в надежде, что к лету 2023 года ситуация нормализуется».

Никита Щуренков

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