«Недружественных» игроков впустят через форточку

Московская биржа планирует допустить на рынок акций «недружественных» резидентов, но пока лишь в режиме переговорных сделок (РПС). Эксперты полагают, что это не окажет серьезного влияния на рынок: вероятнее всего, биржа хочет выяснить, как нерезиденты оценивают бумаги. Но даже в такой ограниченной модели есть риски.

Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин рассказал, что площадка дорабатывает механизм допуска нерезидентов из «недружественных» юрисдикций на рынок акций. По его словам, речь пока идет только о режиме переговорных сделок, который будет обособлен от других рынков, «запуск полноценного стакана пока не обсуждается». «Недружественные» нерезиденты будут совершать сделки друг с другом, для них предусмотрены отдельные клиринг и расчеты. Сроки запуска механизма топ-менеджер не раскрыл.

Сейчас «дружественные» нерезиденты имеют возможность совершать сделки на срочном рынке (с 8 августа) и рынке облигаций (с 15 августа), дата открытия рынка акций пока не определена. Исходно Мосбиржа собиралась открыть доступ ко всем упомянутым сегментам, но планы пришлось скорректировать из-за президентского указа с новыми ограничениями для сделок с участием нерезидентов.

РПС — это специальный режим торгов, который стоит, по сути, на стыке биржевого и внебиржевого, пояснила главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. Участники рынка, уточнила она, видят открытую книгу заявок, при этом цена сделки зачастую представляет собой величину первого встречного предложения по безадресной заявке. Процесс исполнения совершенной сделки предполагает также отсрочку длительностью до одного месяца, а средства не нужно предварительно депонировать.

Партнер и руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева добавила, что в основном режиме торгов сделки проводятся с центральным контрагентом (клиринговой организацией) и стороны друг друга «не видят». По итогам сессии осуществляются неттинг (зачет обязательств) и клиринг (расчет по обязательствам), но не биржей, а иной уполномоченной организацией — клиринговым центром, поясняет юрист. В случае с РПС сторонами по сделке будут выступать непосредственно участники торгов.

По данным биржи, общая капитализация рынка акций по состоянию на 22 августа составляла 39 трлн руб. «Недружественным» нерезидентам принадлежит порядка 85–90% от активов всех иностранных инвесторов. РПС, по словам госпожи Макеевой, может использоваться в отношении любого инструмента, однако «нужно дождаться изменений в правила биржи, чтобы понять детали». Она поясняет, что участие в капитале ряда эмитентов запрещено санкциями или требует разрешения ЦБ РФ.

Опрошенные “Ъ” эксперты не ожидают, что допуск «недружественных» нерезидентов к РПС приведет к существенным изменениям на рынке. Должно произойти перераспределение активов от более консервативных участников к более рискованным, и сделки, скорее всего, будут происходить с дисконтом по отношению к рыночным ценам, полагает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Иван Пуховой считает, что биржа таким образом хочет понять, «как "недружественные" нерезиденты оценивают бумаги, с которыми "застряли", и по каким ценам готовы расстаться с ними». В таких условиях, отмечает он, может «получиться ситуация арбитража для тех компаний, которые имеют счета и за границей, и в России: покупая бумаги там, они могут страховать риски здесь». При существенном дисконте, считает эксперт, компании будут готовы идти на риск и ждать полного возобновления торгов.

Вопрос в том, как будут страховаться риски: через короткие продажи при резком росте рынка возникнут потери, на фьючерсных контрактах — недостаточно времени (до экспирации) и ликвидности на дальние сроки, подчеркивает господин Пуховой. По его мнению, если участники рынка найдут способ реализовать возможность арбитража и начнут страховать риски, «на рынке может возникнуть навес».

Ксения Куликова