Зачет автоматом

Президент США Джо Байден в среду предпринял исторический шаг, которого от него так ждали десятки миллионов американцев: он наконец-то решил частично простить студентам долги по кредитам на обучение, перевалившие за $1,6 трлн. В то время как бывшие и нынешние студенты восприняли новость с нескрываемой радостью, оставшаяся часть граждан США оценивает это решение неоднозначно. Не опасно ли прощать долги, когда инфляция пробивает 40-летний максимум, задают вопрос эксперты. Впрочем, решение президента может ненадолго поддержать наметившийся тренд укрепления позиций Демократической партии за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты с нескрываемой радостью восприняли решение президента США Джо Байдена частично простить им долги по кредитам на обучение, перевалившие за $1,6 трлн

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Студенты с нескрываемой радостью восприняли решение президента США Джо Байдена частично простить им долги по кредитам на обучение, перевалившие за $1,6 трлн

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В среду президент США Джо Байден объявил о решении простить бывшим и нынешним американским студентам долги за обучение. Речь идет о заемщиках с низким и средним доходом до $125 тыс. в год (или до $250 тыс. на домохозяйство). Таким заемщикам обещают простить до $10 тыс. Получатели же федерального «гранта Пелла» для малообеспеченных семей могут рассчитывать на прощение студенческого долга в $20 тыс.

Выступая в среду в прямом эфире ведущих американских телеканалов, Джо Байден заявил, что благодаря этому решению «люди наконец смогут начать выбираться из этой долговой ямы» и «подумать о покупке дома, создании семьи или открытии бизнеса».

Прощение студенческого долга было одним из центральных предвыборных обещаний Джо Байдена. Однако решение по этому вопросу он постоянно откладывал, предпочитая лишь ставить обязательные выплаты по студенческим долгам на паузу, которая началась в марте 2020-го и была продлена до конца нынешнего года. До окончания льготного периода Министерство образования США, которое отвечает за выдачу кредитов на образование по заниженной ставке, должно подготовиться к рассмотрению заявок на частичное прощение студенческих долгов.

Таких заявок может быть более 45 млн. Всего американцы должны по образовательным кредитам около $1,6 трлн, сообщил Белый дом в справке по упомянутому решению. К слову, это больше, чем американцы должны по автокредитам, кредитным картам или любым другим потребительским займам, за исключением лишь ипотечных.

Газета New York Times отмечает, что, по некоторым оценкам, это решение Джо Байдена может стоить бюджету США около $300 млрд. И это предварительные оценки, которые вполне могут быть занижены. Bloomberg приводит данные консервативной лоббистской организации по сокращению дефицита бюджета — Комитета по ответственному федеральному бюджету. Согласно их анализу, бюджет может недосчитаться до $600 млрд.

По данным New York Times, даже главные помощники господина Байдена затруднялись с уверенностью прогнозировать политические и экономические последствия такого шага.

По словам источников газеты, знакомых с ходом процесса принятия решения, президент выражал обеспокоенность, что частичное аннулирование кредитов будет воспринято некоторыми как несправедливая раздача денег, которая оскорбит тех, кто уже оплатил свое обучение в полном объеме. Кроме того, советники указывали на то, что у господина Байдена недостаточно юридических полномочий и что ему следует работать с Конгрессом, а не прибегать к указам в таких щекотливых вопросах, как это он сделал со студенческим долгом.

Другая проблема — стремительный рост инфляции, которая близка к 40-летнему максимуму и, по последним данным, достигла 8,5%. Особенно остро вопрос стоит после принятия Конгрессом в начале августа пакета мер на $700 млрд по поддержке экономики, который тоже предусматривает социальные траты и поддержку проектов по защите климата, а значит, и огромные бюджетные вливания.

В целом, по словам Майкла Пульезе, экономиста из Wells Fargo & Co, которого цитирует Bloomberg, рост сбережений у населения и более низкая долговая нагрузка на него могут привести к росту инфляции на 0,1–0,3 процентного пункта.

Таким образом, долг в итоге распределится среди всех налогоплательщиков США, включая тех, кто не является держателем студенческого кредита. И вряд ли они от этого будут в восторге.

«Пока Байден и демократы используют облегчение долгового бремени, чтобы задобрить более молодых и прогрессивных избирателей перед промежуточными выборами в ноябре, партия рискует потерять контроль над Конгрессом. Это решение также влечет за собой критику, связанную с тем, что администрация виновата в скачке потребительских цен, начиная с инфраструктурного пакета на $1,9 трлн» и продолжая текущими тратами, отмечает Bloomberg.

Впрочем, поток критики на администрацию США уже обрушился. Так, журналист консервативного FoxNews на брифинге Белого дома возмущенно спросил, кто будет платить за прощение долга, но внятного ответа так и не получил. А бывший советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу назвал происходящее чистой воды «подкупом голосов избирателей» за счет других американцев. Сенатор-республиканец Бен Сасс от Небраски заявил, что план Джо Байдена «вынуждает рабочий класс субсидировать "белых воротничков". Вместо того чтобы требовать повышенной ответственности от неэффективного сектора высшего образования, который толкает так много молодых американцев в огромные долги, односторонний план администрации поддерживает плохо работающую систему»,— цитирует сенатора New York Times.

При этом влиятельные демократы все как один поддержали Джо Байдена. За это решение его поблагодарили и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Авторитетная сенатор Элизабет Уоррен заявила, что «ни один президент в истории не затронул жизни стольких миллионов трудящихся» как Джо Байден.

Не исключено, что решение по студенческому долгу может укрепить наметившийся в последние дни тренд на укрепление позиций Демократической партии, ведь оно затрагивает значительную часть электората.

Однако вряд ли это воздействие будет долговременным — через какой-то срок американцы почувствуют на себе последствия этих решений. Как показывает Rasmussen Report, инфляция по-прежнему беспокоит граждан США больше всего (85%). А многие экономисты указывают, что разгон инфляции еще впереди и прощение студенческого долга этому поможет.

Глава компании Mentor и колумнист Forbes Зак Фридман посчитал, что своим решением господин Байден может расстроить 80% американцев, у которых нет студенческого долга. «С прощением студенческого долга Байден рискует оттолкнуть от себя различные группы населения. Например, умеренные демократы и независимые избиратели могут выступать против увеличения государственных расходов… поскольку в неопределенной экономической среде эти группы избирателей могут рассматривать широкомасштабную помощь по студенческим кредитам как перераспределение богатства»,— пишет он.

Екатерина Мур, Вашингтон