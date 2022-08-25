Инфляционные ожидания подросли вместе с тарифами

В августе оценка населением ожидаемого через год уровня инфляции выросла до 12% с 10,8% в июле. Такой вывод сделал ЦБ на основе данных опросов инФОМ. В группе респондентов без сбережений показатель вырос до 14,3%. В группе со сбережениями он вновь снизился (уже пятый месяц подряд) и составил 9,8%. Наблюдаемая населением инфляция упала с 22,2% до 20,5% — при замедлении определяемой Росстатом инфляции до 15,1% в июле и 14,3% к 22 августа (см. график). Ценовые ожидания бизнеса тоже снизились, но в розничной торговле, самой важной для индекса потребительских цен, это проявилось гораздо слабее (0,3 процентного пункта, п. п), чем в экономике в среднем (1,5 п. п.). На этом фоне до максимума с мая 2018 года выросли потребительские настроения.

«Судя по качественным ответам, рост ожиданий в августе связан преимущественно с июльским увеличением тарифов ЖКХ, поскольку по большинству товаров-маркеров оценки сильно не изменились. Косвенно об этом говорит и снижение наблюдаемой инфляции,— комментирует Дмитрий Полевой из "Локоинвеста".— Рассматриваем рост инфляционных ожиданий как временный, в сентябре их снижение может возобновиться. Потребительский же оптимизм скорее отражает более медленный спад в экономике и стабильность рынка труда, нежели является сигналом к увеличению спроса».

Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» отмечают, что инфляция, заложенная в кривую ОФЗ, остается выше 5%, несмотря на последовательное снижение оценок с мартовских максимумов. «Числа говорят о сохранении проинфляционных рисков в экономике. Трендом июня был переток средств из срочных депозитов на текущие счета, то есть чувствительность уровня потребления к изменению инфляционных ожиданий при прочих равных должна вырасти»,— полагают они.

В свою очередь, экономисты Telegram-канала MMI обращают внимание на инфляционные ожидания, сглаженные по кварталу. Они отмечают, что снижение, наблюдавшееся с апреля, приостановилось, наметился даже некоторый разворот вверх, а текущий уровень ожиданий почти в полтора раза выше «нормального» уровня, который наблюдался в докризисные годы. Аналитики сходятся во мнении, что смягчение денежно-кредитной политики Центробанком в сентябре будет незначительным либо его вообще не будет.

Алексей Шаповалов