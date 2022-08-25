Криптовалюты страшно далеки от народа

Треть россиян не намерена когда-либо покупать криптовалюты, а хорошо, причем по собственным оценкам, в них разбираются лишь 6% граждан, опрошенных Tangem. Главным негативным фактором они считают отсутствие материального обеспечения таких активов. Эксперты объясняют недоверие россиян к цифровым валютам отсутствием регулирования и риском блокировки счетов. Но ситуация постепенно меняется: весной интерес россиян резко подогрели валютные ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными опроса Tangem, согласно которым лишь 6% россиян (из 2,1 тыс. активных интернет-пользователей из городов с населением от 100 тыс.) хорошо разбираются в теме криптовалют, хотя сам термин знают почти 80%. Положительно к цифровым валютам относится менее половины (45%) опрошенных, почти столько же (46%) настроены к ним нейтрально, а 9% — негативно. Больше всего позитива вызывает возможность зарабатывать (44%), а больше всего негатива — отсутствие материального подкрепления (68%).

При этом менее трети (31%) участников опроса готовы купить криптовалюту в ближайшие полгода, и почти столько же (30%) не собираются этого делать вообще. Оставшиеся 40% пока не определились. Никогда не покупали криптовалюту 72% респондентов, 15% совершили первую покупку на сумму до $100, 9% — от $100 до $1 тыс., 4% — более $1 тыс.

Решение о покупке инвесторы в основном приняли из интереса понять, что это за инструмент (68%), с целью сохранить средства (22%), для диверсификации инвестиций (19%), для оплаты сервисов/товаров/услуг (18%), для защиты от инфляции и курсовых колебаний (16%) и для игры на бирже (16%). Среди тех, кто сейчас имеет криптовалюту (24%), 7% владеют активами до $100, 9% — от $100 до $1 тыс., 8% — более $1 тыс.

Исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев оценивает общее количество активных и пассивных пользователей криптовалют в России не более чем в 1 млн человек, а владеющих ими в инвестиционных целях — максимум в 300 тыс. чел.

Впрочем, принятие криптовалют населением страны все равно достаточно высоко, считает финансовый директор ICB Fund Чэнь Лиминь: в июльском исследовании Boston Consulting Group, Bitget и Foresight Ventures подсчитали, что пока в мире насчитывается лишь 300 млн владельцев цифровых активов (4% от всех жителей планеты).

Вовлеченность как рядовых инвесторов, так и фондов в криптовалюты пока невысока, полагает основатель группы компаний To The Moon Владислав Утушкин. Настороженность инвесторов связана с тем, что до сих пор купить криптовалюту в России не так просто, и, даже имея такую возможность, пользователи разумно опасаются, что при обмане им некуда будет обратиться за возмещением, считает основатель TerraCrypto Никита Вассев. Легального и законного способа приобретения или продажи криптовалюты в России сейчас не существует, добавляет господин Менделеев, а кроме возможности потерять деньги есть и риск блокировки счетов банками по 115-ФЗ.

В то же время валютные ограничения, введенные властями страны весной, значительно ускорили массовое принятие криптовалют, отмечает Никита Вассев. По словам эксперта, до сих пор многие вывозят деньги из РФ с помощью стейблкойнов и биткойнов и обменивают их обратно на фиат в таких странах, как Грузия или ОАЭ. И даже до этого, в конце 2021 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил инвестиции жителей России в криптовалюты в 5 трлн руб. ($64 млрд на тот момент), напоминает Чэнь Лиминь.

В России идет разработка законопроекта, нацеленного на вывод криптовалют из серой зоны, однако изменение профильного законодательства в вопросе роста принятия если и сыграет, то незначительную роль, считает Чэнь Лиминь. По его мнению, финансовые власти не допустят добавления криптовалют в инвестиционный портфель «среднего инвестора», скорее можно будет ожидать расширения числа пользователей среди бизнеса, «если чиновники разрешат использовать криптовалюты во внешних расчетах в рамках отказа от валют недружественных стран».

Впрочем, факторы, способные привлечь население, существуют, считает господин Утушкин: этому может способствовать повышение объема трансакций криптовалюты за рубеж, появление новых способов ее реального использования и заработка в ней и постепенное признание государствами в качестве платежного средства.

Ксения Куликова