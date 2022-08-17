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Коммерсантъ FM
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ООН биткойну не товарищ

ЮНКТАД видит необходимость в ужесточении контроля за рынком криптовалют

Криптовалюты способствуют размытию налоговой базы и подрыву контроля за движением капитала в развивающихся экономиках, следует из работы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В большинстве таких стран налоговое регулирование криптовалют отсутствует, а у их пользователей нет стимула сообщать о своих активах. Проблему оттока капитала усугубляют майнеры, которые фактически конвертируют в криптоактивы оплачиваемую в нацвалютах электроэнергию. ЮНКТАД, как и ОЭСР и МВФ ранее, предлагает прояснить статус криптовалют и начать международный обмен информацией о них.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Аналитики ЮНКТАД присоединились к мнению о том, что криптовалюты размывают налоговую базу и подрывают контроль за движением капитала в развивающихся странах. Попытки государств усилить контроль над расчетами в криптоактивах затрудняет то, что они не подпадают под регулирование, стандартное для прочих финансовых активов. При этом прямого криминала в крипте не так много — по данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), к преступной деятельности относится менее 10% от общего объема трансакций в биткойнах. Однако у криптовалют есть все характеристики традиционных налоговых убежищ (анонимность счетов, слабость регулирования и налогового контроля), и при этом, в отличие от первых, крипта не зависит от банков или связанных с ними юридических и бухгалтерских услуг, поскольку трансакции проводятся через нерегулируемые криптообменники. Финансовый же эквивалент криптовалют довольно значителен — так, по данным ЮНКТАД, всего баланс свыше $1 млн зафиксирован в более чем 80 тыс. биткойн-кошельков.

В большинстве развивающихся экономик налоговое регулирование криптоактивов отсутствует, а криптовалюты не имеют правового статуса. К ноябрю 2021 года 67 юрисдикций уже применяли налоговое законодательство в отношении криптовалют, однако его эффективность невысока из-за отсутствия общепринятого подхода к их налогообложению при свободе трансграничных переводов.

В ЮНКТАД также подчеркивают, что у пользователей криптовалюты нет стимула сообщать о своих активах, а само их распространение ширится: они популярны не только среди состоятельных людей, но и среди домохозяйств со средним доходом, поскольку в условиях политической и/или макроэкономической нестабильности такая валюта может стать средством защиты от изменения обменного курса и инфляции. Также с помощью криптовалюты можно быстро вывести средства из страны, что истощает финансовые ресурсы развивающихся стран. Оттоку капитала также способствуют майнеры, которые фактически получают криптовалюту в обмен на оплачиваемую в национальной валюте электроэнергию. В МВФ уже писали, что популярность криптовалют быстро растет в странах с высокой инфляцией и нестабильной экономикой (см. “Ъ” от 11 мая).

Оборот криптовалют связан с множеством посредников, включая криптобиржи, цифровые кошельки и децентрализованные финансовые сервисы (DeFi), которые позволяют использовать или хранить их. ЮНКТАД предлагает ввести контроль над этими провайдерами услуг для получения информации о сделках. Также аналитики считают необходимым четко определить правовой статус криптовалют, ввести мировой стандарт отчетности и более высокие налоги на криптоактивы по сравнению с другими финансовыми инструментами и ограничить число трансакций на криптобиржах. ЮНКТАД в целом поддержала тенденцию, в рамках которой международные организации стремятся прояснить статус криптовалют и усилить глобальный контроль над ними. В ОЭСР еще в марте выпустили набор предложений по введению единого регулирования раскрытия данных об обороте криптоактивов перед налоговыми и финансовыми администрациями развитых стран и анонсировали документ к саммиту G20, который пройдет в ноябре (см. “Ъ” от 25 марта).

Георгий Смирнов

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