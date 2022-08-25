Цены растут быстрее торговли

Рост объемов мировой торговли во втором квартале существенно замедлился по сравнению с первыми тремя месяцами этого года — об этом свидетельствуют как данные по экспорту и импорту стран «большой двадцатки» от ОЭСР, так и значение «Торгового барометра» ВТО, который рассчитывается на основе нескольких опережающих субиндексов. Рост цен на сырье способствует увеличению номинального объема мирового импорта, однако в целом замедление глобального экономического роста оказывает охлаждающее воздействие на торговлю.
Во Всемирной торговой организации фиксируют замедление темпов роста мировой торговли во втором квартале
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Значение «Торгового барометра» ВТО, отражающего состояние мировой торговли до публикации официальной статистики, в июне составило ровно 100 пунктов. Это означает расширение торговой активности в рамках тренда (значение выше 100 пунктов указывает на ускорение ее роста, ниже — на снижение). Одновременно такое значение индекса может свидетельствовать о замедлении темпов роста торговли во втором квартале — на фоне конфликта на Украине, указывают в организации. Поддержку же торговле оказывает ослабление антиковидных мер в Китае.
Субиндекс экспортных заказов составил 100,1 пункта, оставшись выше тренда, но снизившись по сравнению с маем. Субиндекс продукции автопрома оказался ниже тренда — 99 пунктов, индексы авиафрахта и оборота электронных компонентов также заметно снизились — до 96,9 и 95,6 пункта. Субиндекс для сельхозсырья, напротив, вырос до 101 пункта. Лучшее же значение показал субиндекс контейнерных перевозок — 103,2 пункта: такое увеличение связано с ростом оборота товаров через китайские морские порты.
По итогам первого квартала 2022 года объем мировой торговли товарами год к году увеличился на 3,2% против сокращения на 5,7% в четвертом квартале 2021-го. В целом по этому году ожидается увеличение оборота на 3%, но неопределенность прогноза значительно выросла, в том числе на фоне роста инфляции и ожидаемого ужесточения монетарной политики в развитых странах, отмечают в ВТО.
По данным ОЭСР, экспорт и импорт стран «большой двадцатки» во втором квартале показали существенное замедление темпов роста — с 4,8% и 6,2% кварталом ранее до 2,1% и 2,6% соответственно. Высокие цены на сырье разгоняют объем торговли в номинальном выражении, однако удорожание доллара к валютам развивающихся стран оказывает на него обратный эффект.
Экспорт США во втором квартале увеличился на 10,2%, Канады — на 11% (импорт вырос на 2,4% и 9,8% соответственно). В Азии, напротив, наблюдалось сокращение объемов торговли: экспорт Японии снизился на 4,9% (импорт увеличился на 3,3%), Китая — на 0,4% (импорт упал на 1%), Южной Кореи — на 2,2% (импорт вырос на 3,5%). Страны—экспортеры сырья тем временем зафиксировали рост объемов поставок: Австралия — на 12,5%, Индонезия — на 12,7%, Индия — на 7,1%. По России ОЭСР не публикует статистику (ее, напомним, не раскрывает таможенная служба), но отмечает, что учитывает цифры по РФ в агрегированных данных.
Экспортные поставки стран ЕС выросли менее значительно — на 0,3%, тогда как импорт вырос на 3% вслед за ростом цен на энергоресурсы. Поставки из Германии сократились на 0,4%, из Франции — на 3,1%, из Италии — на 0,6%, импорт этих стран вырос на 4%, 0,1% и 4,1% соответственно. Такую динамику подтверждает и торговля стран ЕС с Россией — по данным Евростата, за полгода импорт из РФ увеличился на 78,9%, тогда как экспорт за этот период сократился на 30,4%, до €29,8 млрд.
Экспорт Великобритании за второй квартал вырос на 6,2%, импорт сократился на 1,2%, при этом оборот с Россией резко упал: в июне страна ввезла из РФ товары и услуги на £33 млн — это на 96,6% меньше, чем в среднем за год до февраля этого года. В том числе импорт топлива сократился с £500 млн до нуля. Экспорт же из страны в Россию в июне составил £83 млн — это на 67% меньше, чем до введения санкций (поставки включают экспорт продукции фармацевтики, не попавшей под санкции).