Цены растут быстрее торговли

Рост объемов мировой торговли во втором квартале существенно замедлился по сравнению с первыми тремя месяцами этого года — об этом свидетельствуют как данные по экспорту и импорту стран «большой двадцатки» от ОЭСР, так и значение «Торгового барометра» ВТО, который рассчитывается на основе нескольких опережающих субиндексов. Рост цен на сырье способствует увеличению номинального объема мирового импорта, однако в целом замедление глобального экономического роста оказывает охлаждающее воздействие на торговлю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во Всемирной торговой организации фиксируют замедление темпов роста мировой торговли во втором квартале

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Во Всемирной торговой организации фиксируют замедление темпов роста мировой торговли во втором квартале

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Значение «Торгового барометра» ВТО, отражающего состояние мировой торговли до публикации официальной статистики, в июне составило ровно 100 пунктов. Это означает расширение торговой активности в рамках тренда (значение выше 100 пунктов указывает на ускорение ее роста, ниже — на снижение). Одновременно такое значение индекса может свидетельствовать о замедлении темпов роста торговли во втором квартале — на фоне конфликта на Украине, указывают в организации. Поддержку же торговле оказывает ослабление антиковидных мер в Китае.

Субиндекс экспортных заказов составил 100,1 пункта, оставшись выше тренда, но снизившись по сравнению с маем. Субиндекс продукции автопрома оказался ниже тренда — 99 пунктов, индексы авиафрахта и оборота электронных компонентов также заметно снизились — до 96,9 и 95,6 пункта. Субиндекс для сельхозсырья, напротив, вырос до 101 пункта. Лучшее же значение показал субиндекс контейнерных перевозок — 103,2 пункта: такое увеличение связано с ростом оборота товаров через китайские морские порты.

По итогам первого квартала 2022 года объем мировой торговли товарами год к году увеличился на 3,2% против сокращения на 5,7% в четвертом квартале 2021-го. В целом по этому году ожидается увеличение оборота на 3%, но неопределенность прогноза значительно выросла, в том числе на фоне роста инфляции и ожидаемого ужесточения монетарной политики в развитых странах, отмечают в ВТО.

По данным ОЭСР, экспорт и импорт стран «большой двадцатки» во втором квартале показали существенное замедление темпов роста — с 4,8% и 6,2% кварталом ранее до 2,1% и 2,6% соответственно. Высокие цены на сырье разгоняют объем торговли в номинальном выражении, однако удорожание доллара к валютам развивающихся стран оказывает на него обратный эффект.

Экспорт США во втором квартале увеличился на 10,2%, Канады — на 11% (импорт вырос на 2,4% и 9,8% соответственно). В Азии, напротив, наблюдалось сокращение объемов торговли: экспорт Японии снизился на 4,9% (импорт увеличился на 3,3%), Китая — на 0,4% (импорт упал на 1%), Южной Кореи — на 2,2% (импорт вырос на 3,5%). Страны—экспортеры сырья тем временем зафиксировали рост объемов поставок: Австралия — на 12,5%, Индонезия — на 12,7%, Индия — на 7,1%. По России ОЭСР не публикует статистику (ее, напомним, не раскрывает таможенная служба), но отмечает, что учитывает цифры по РФ в агрегированных данных.

Экспортные поставки стран ЕС выросли менее значительно — на 0,3%, тогда как импорт вырос на 3% вслед за ростом цен на энергоресурсы. Поставки из Германии сократились на 0,4%, из Франции — на 3,1%, из Италии — на 0,6%, импорт этих стран вырос на 4%, 0,1% и 4,1% соответственно. Такую динамику подтверждает и торговля стран ЕС с Россией — по данным Евростата, за полгода импорт из РФ увеличился на 78,9%, тогда как экспорт за этот период сократился на 30,4%, до €29,8 млрд.

Экспорт Великобритании за второй квартал вырос на 6,2%, импорт сократился на 1,2%, при этом оборот с Россией резко упал: в июне страна ввезла из РФ товары и услуги на £33 млн — это на 96,6% меньше, чем в среднем за год до февраля этого года. В том числе импорт топлива сократился с £500 млн до нуля. Экспорт же из страны в Россию в июне составил £83 млн — это на 67% меньше, чем до введения санкций (поставки включают экспорт продукции фармацевтики, не попавшей под санкции).

Татьяна Едовина