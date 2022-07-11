Глобальные поставки вновь обрастают ограничениями

Страны «двадцатки» с октября прошлого года вновь нарастили количество торговых ограничений — по данным Всемирной торговой организации, всего за семь месяцев к середине мая было принято 53 такие меры (в предыдущем периоде — 14). 18 мер коснулись импорта — в основном это повышение пошлин, 35 ограничений — экспорта продукции (преимущественно введение квот). Суммарно эти меры затрагивают поставки в объеме $18,2 млрд (0,14% от импорта G20). В свою очередь, для облегчения торговли было утверждено 97 новых мер, затрагивающих импорт на $581,5 млрд (4,31% от общего объема), большая их часть касалась облегчения ввоза топлива, оборудования и органических химикатов. Доля импорта, попадающего под ограничения, однако, продолжила расти — на конец 2021 года она составила 10,9% против 10,4% годом ранее (см. график).

Отдельно в ВТО оценили влияние торговых мер, введенных в связи с конфликтом на Украине. Всего девять стран G20 ввели 43 меры, направленные на ограничение торговли с РФ (в секторе услуг было введено еще 36 мер), по предварительной оценке, они затрагивают поставки на $52,2 млрд (это повышения тарифов или отмены режима наибольшего благоприятствования, что также означает повышение пошлин, и запреты на экспорт той или иной продукции). Облегчение же условий ввоза для Украины покрывает импорт в размере $28,7 млрд.

Падение деловой активности на фоне конфликта негативно сказывается и на темпах роста мировой торговли — по прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится в этом году на 3%, прогноз при этом дается с развилкой от 0,5% до 5,5% (ранее ожидалось увеличение оборота на 4,7%, в прошлом году прирост составил 9,8%). В странах СНГ спад может составить 12% (на Россию в 2019 году приходилось 9,4% поставок энергоресурсов, в том числе 20% — природного газа).

Помимо этого, за последние полгода страны G20 уведомили ВТО о 12 мерах, связанных с пандемией, всего же с начала пандемии страны «двадцатки» ввели 156 новых торговых мер, из них 113 были направлены на либерализацию торговли, 43 — на ее ограничение. Среди ограничительных мер, в свою очередь, 93% ограничивали не импорт, а экспорт, 53% из них уже отменены, сохраняют действие 19 мер, они охватывают торговлю в объеме $95,7 млрд.

Татьяна Едовина