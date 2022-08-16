МФО показали качество клиентов

Микрофинансовые организации (МФО) стали ориентироваться на более состоятельных клиентов и все активнее стремятся работать с банковской аудиторией. Банки же на фоне ужесточения регулирования микрофинансового рынка и скоринга в сегменте стали лояльнее относиться к бывшим и действующим клиентам МФО. Однако в условиях экономической нестабильности и высоких рисков пересечение банковской и микрофинансовой аудитории остается незначительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Крупные микрофинансовые организации отчитались об итогах работы в январе—июне. Из опубликованных результатов 26 компаний следует, что чистые процентные доходы игроков выросли на 10%, до 15,9 млн руб., чистая прибыль — на 30% (несмотря на снижение на 18% в первом квартале), до 5,7 млн руб. Часть компаний также показали рост затрат на персонал и рекламу — на 40%, до почти 5 млн руб., причем у крупнейших игроков этот показатель вырос в два-три раза.

Такая ситуация может свидетельствовать в том числе об ужесточении конкуренции за клиентов на рынке (см. “Ъ” от 5 июля). Также у МФО растет число клиентов с относительно высоким достатком, привлечение и удержание которых требует больших вложений со стороны компаний. Например, по данным исследования МФК «Займер», среди людей, которые зарабатывают более 50 тыс. руб., уже больше клиентов МФО, чем граждан без микрофинансового опыта (27,7%, против 22,6%).

МФО предпочитают работать с более обеспеченной категорией клиентов, стремясь снизить свои риски в кризисной ситуации, в результате растет прямая конкуренция участников рынка за заемщиков с банками. По данным совместного исследования Moneyman и Национального бюро кредитных историй (НБКИ, входит в топ-3 по данным о кредитных историях), с которым ознакомился “Ъ”, наличие в кредитной истории микрозайма перестало быть для банков стоп-фактором при принятии решения о выдаче кредита.

Более 80% всех заемщиков, в чьей кредитной истории в 2019–2022 годах первая запись о получении кредита (займа) была сформирована МФО, запрашивали кредит в банке после погашения микрозайма, говорится в исследовании Moneyman и НБКИ. При этом более половины клиентов получили одобрение от банков (50,4%). Чаще всего такие заемщики хотели открыть кредитные карты — 69,3%, на втором месте — потребительские кредиты (68,9%). На автокредиты и ипотеку приходится 3,2% и 3,1% соответственно.

Еще недавно ситуация была несколько иной: в МФО шли те граждане, которым отказывали банки. «При первичном обращении заемщики в силу недостаточной финансовой грамотности могли и не осознавать разницы между банком и МФО,— отмечает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.— Банки, традиционно работающие с более качественными клиентами, чаще отказывают клиентам в первичном кредите, и те идут в более благосклонную МФО».

«Ситуация меняется, поскольку государство достаточно жестко зарегулировало сферу работы МФО»,— поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. «Кредитные организации ориентируются на показатель персонального кредитного рейтинга (ПКР), который формируется на основании как банковских продуктов, так и микрозаймов,— добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Ключевое значение имеет добросовестное их обслуживание».

«Сейчас даже финансовые консультанты рекомендуют потребителям с нулевой кредитной историей начать свои взаимоотношения с долговым рынком именно с обслуживания микрозайма, затем перейти на кредитные карты или POS-кредиты и после успешного, добросовестного и своевременного погашения этих обязательств обращаться уже за более крупными потребительскими кредитами и обеспеченными заимствованиями в виде ипотеки или автокредита»,— уточняет руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Это позволяет банкам лучше оценить платежную дисциплину нового потенциального клиента, поясняет она.

Пересечение аудитории банковских заемщиков и клиентов МФО все еще не слишком велико. По данным гендиректора финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрия Африканова, пересечение клиентов (тех, кто занимал и в МФО, и в банке) составляет лишь около 15%. Однако, отмечает эксперт, на фоне ужесточения микрофинансистами скоринга еще в период пандемии такие переходы клиентов перестали представлять значительную угрозу для качества портфелей банков.

Полина Трифонова