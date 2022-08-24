Мал огонек, да дорог

24 августа президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное борьбе с пожарами, охватившими Рязанскую, Нижегородскую области и Республику Марий Эл. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников постарался понять, почему столько внимания уделяется далеко не таким масштабным, как год назад например, пожарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание было очень представительным, в отличие от пожаров

Фото: пресс-служба президента РФ Совещание было очень представительным, в отличие от пожаров

Фото: пресс-служба президента РФ

Жара, спалившая или по крайней мере иссушившая Европу или хотя бы половину ее (что по нынешним временам тоже не может не радовать особо небезразличную к ней часть населения), растапливает теперь Рязанскую область и еще некоторые места страны.

Это не то, что было в 2010 году, и даже не то, что было год назад (а по крайней мере втрое меньше), но дымом дохнуло на Москву, и господин Путин вспомнил, видимо, как он объездил в 2010 году вдоль и поперек ту же Рязанскую область, которую было не развидеть из-за клубящегося в ней дыма, да и лицом к лицу лица порой не увидать было...

И плюс новый министр МЧС Александр Куренков принял происходящее близко к сердцу. Ситуация для него новая, как и любая другая ситуация, и он очень хочет победить. И мэр Москвы своих не бросает...

В результате в Рязанской области оказалось огромное количество людей и техники, и еще вопрос, успеют ли они все, так сказать, реализовать себя до похолодания, которое намечено Кем Надо уже на начало следующей недели.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что «площадь активного горения составляет около 180 га». Это не впечатляло. В Сибири и на Дальнем Востоке такую цифру даже не поняли бы; подумали, что ослышались.

— Конечно, это очень тяжелое испытание для людей: большое задымление плюс под угрозой огня у нас сейчас находятся пять населенных пунктов,— продолжил губернатор.— Там везде проведена опашка, везде выставлено пожарное охранение, на подступах ведется постоянная борьба с огнем. Но там, где была особенно выраженная опасность, там жители эвакуированы! Частично разъехались по родственникам, частично были доставлены в пункты временного размещения. Я сам ездил в такой пункт, смотрел, общался с людьми, все проверял.

То есть предлагается поверить, что, значит, там и правда всем очень хорошо.

Появились необходимые подробности:

— Сейчас всего на тушении пожара задействовано свыше 9,5 тыс. человек. Совершенно беспрецедентные силы собраны: МЧС, Рослесхоз, областные, муниципальные службы, другие регионы помогают. Основная часть группировки, которая сейчас задействована на тушении, сформирована при помощи правительства Москвы. В том числе прибыли и префектуры, и организации Москвы со всей техникой. За это еще раз благодарю мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина!

Москва таким образом решила постоять за себя, и это ли не вселяет надежду на то, что Москва останется за нами.

Вскоре стало ясно, о чем врио губернатора, у которого в сентябре выборы, беспокоится в первую очередь:

— Там местами такая достаточно сложнопроходимая территория, поэтому главная задача сейчас — доставить в нужную точку наземную технику и людей для тушения. И, соответственно, обязательно обеспечить безопасный отход при необходимости.

Думать о безопасном отходе нужно и правда в первую очередь.

В конце концов Павел Малков выразил надежду, что пожар будет локализован (но не потушен) в течение двух-трех дней, то есть как раз с похолоданием и дождями. Как насморк: если лечить, пройдет за семь дней, а если нет, то за неделю.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, в свою очередь, рассказал, что основная проблема — в пожаре на болотах, да и той уже нет:

— На двух территориях Михайловского районного лесничества городского округа Воротынский с 14 по 18 августа действовали два лесных пожара: на площади 6,3 тыс. га и второй пожар — 200 га. В совокупности это составляет 3,3% всего этого районного лесничества... Важно отметить, что более 65% площади этого пожара не покрыты лесом, это болото Камско-Бакалдинской группы.

Между тем, по словам губернатора, пожары эти уже локализованы. При этом подлинная точка отсчета — 2010 год:

— В памятном 2010 году данные территории также были подвержены лесным пожарам. Тогда их площадь составила более 57 тыс. га именно на этой территории — территории Воротынского района, что почти в десять раз больше сегодняшней ситуации. А всего тогда горело почти 200 тыс. га в Нижегородской области!

Может, обжегшись на молоке в 2010 году, сейчас дуют на воду.

— Всего, Владимир Владимирович, протяженность опашки составляет 94 км,— доложил губернатор.— За несколько дней, буквально с 15 августа, было сделано 94 км опашки! При этом замкнутый контур, который позволил локализовать пожар,— это 72 км, ширина опашки — 4,9 м!

Ширина, впрочем, не решающая, особенно для верхнего пожара, которого все боятся как огня.

— 70% пожара — это площадь, пройденная встречным отжигом, единственным способом тушения в подобных случаях,— признался губернатор.

То есть это то, что сожгли, чтобы спасти от горения.

— Сейчас пожар сосредоточен в границах опашки и происходит его окарауливание,— продолжал отважно вводить новые термины (помимо «опашки» и «безопасного отхода») на этом совещании Глеб Никитин.

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, который как назло тоже стоит перед выборами в сентябре, сообщил:

— В настоящее время на территории Республики Марий Эл действует один лесной пожар, площадь пройденной огнем территории составляет около 700 га! Пожар на данный момент локализован и находится внутри опорных и минерализованных полос. По всему периметру мы провели отжиг, и на сегодняшний день новых очагов возгорания нет!.. Задымление в населенных пунктах тоже отсутствует!

Врио словно соревновались между собой, у кого площадь пожаров меньше.

— Проведены работы прежде всего по созданию опорных полос на протяжении 36 км и минерализованных полос на расстоянии более 70 км... По всему периметру мы провели контролируемые встречные отжиги, это более 36 км. Также, что немаловажно, мы проложили по направлениям к очагам пожара более 30 км дорог.

Так в Марий Эл реализуется программа строительства новых дорог.

— Вы сказали, что задымления нет у вас даже в населенных пунктах, это очень хорошо,— прокомментировал господин Путин.— Но, к сожалению, задымление есть в Москве, роза ветров такая, что из Рязанской области, от вас, до Москвы все-таки доносится дым, создает проблемы для людей (к тому же если ничего нигде нет, то зачем собирать такое масштабное совещание? — А. К.).

Но вообще-то это была подводка для выступления мэра Москвы Сергея Собянина, который успокоил всех сразу:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Путин не давал разгореться пламени дискуссии на совещании

Фото: пресс-служба президента РФ Господин Путин не давал разгореться пламени дискуссии на совещании

Фото: пресс-служба президента РФ

— Каких-то серьезных возгораний нет. Кстати, это еще и потому, что, если вы помните, вы в 2010–2011 годах принимали решение об обводнении торфяников в Московской области (а вот намек на то, что господин Путин может не помнить собственных решений, был в устах московского мэра лишним.— А. К.). Была большая программа, она была реализована в течение 2010–2012 годов, и сегодня такой опасной ситуации нет, потому что, когда пожары уходят в торфяники на глубину в несколько метров, оттуда ликвидировать их крайне сложно.

Выяснились подробности, о которых умолчали врио (так ли уж они хотят в сентябре избавиться от раздражающих приставок? — А. К.):

— Верховые пожары перепрыгивают (все-таки перепрыгивают.— А. К.) через уже созданные минерализованные полосы, распространяясь дальше. За последние несколько суток пожар ушел на север еще на 7–8 км (в Рязанской области.— А. К.).

И он резюмировал:

— В настоящее время, конечно, важно быстро реагировать, не давать разрастаться пожарам, потому что одно дело — ликвидировать пожар на территории 10–20 га, другое дело, когда горит уже 12 тыс. га. Это, конечно, уже целая войсковая операция.

Но ведь не война.

Исчерпывающе сформулировал задачу министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов:

— Необходимо дозатушить то, что тлеет, и не дать разгореться вновь.

Это замечание могло относиться к чему угодно. Можно было подумать, что это, например, про утреннее задержание Евгения Ройзмана. Но нет, это было про пожары.

Следующая фраза министра при желании тоже могла быть истолкована двусмысленно:

— И третий пункт — очаги внутри периметра, которые могут вновь вспыхивать. Именно на эти точки мы сегодня привлекаем авиацию, здесь работает 16 воздушных судов. Отправлять людей в эту зону очень опасно, здесь задача — заливать!

Ну так ведь и происходит.

Доклад министра МЧС Александра Куренкова напоминал ежедневно публикуемую сводку Минобороны:

— В превентивных целях осуществлена частичная эвакуация из двух населенных пунктов. Однако благодаря оперативно принимаемым мерам, слаженной работе авиации и наземной группировки перехода огня не допущено. В настоящий момент угрозы населенным пунктам нет!

Возможно, с таким отношением к пожару только и можно бороться с ним.

С революционными соображениями выступил министр финансов Антон Силуанов:

— Мне кажется, что, может быть, нам немного надо подправить механизм. Что получается? У нас «Авиалесоохрана» тушит леса, да? За населенные пункты отвечает МЧС! Федеральная или региональная ЧС вводится в зависимости от срока пожара. И здесь получается ответственность следующая. Субъект смотрит, сколько горит по времени. Срок превышен — отвечает Российская Федерация, с одной стороны. С другой стороны, МЧС не отвечает за тушение лесов. За это отвечает «Авиалесоохрана»! Поэтому здесь нужно сделать единый механизм правления всей этой системой. Мне кажется, что предложение было от Александра Вячеславовича (у господина Куренкова.— А. К.) о том, чтобы «Авиалесоохрану» передать под МЧС. Потому что, мне кажется, нужен единый центр управления. Начался пожар в лесу — отвечает единый центр! Здесь получается следующее: «Авиалесоохрана» в основном работает летом, когда возникают пожары. МЧС работает круглогодично, потому что там паводки и другие «чеэсные» ситуации. А парк — вертолетов, техники — получается разрозненный.

Конечно, присутствующие, в том числе и Антон Силуанов, полагали, что любое предложение, усиливающее роль Александра Куренкова, будет одобрено господином Путиным, очевидно болеющим за то, чтобы у нового министра все получилось.

Но не все присутствующие:

— Вы правильно сказали о том, что передача «Авиалесоохраны» — это всего лишь фрагмент группировки, это 580 человек, которые работают в структуре и по звонку реагируют и приезжают в регионы, помогают. Это как спецназ (все сейчас фиксируется преимущественно в спецтерминах.— А. К.),— заявил Александр Козлов.— Но полномочия, о которых мы сегодня говорим, потребуют дополнительных денег. Если наши коллеги из МЧС их примут, то нужно понимать, что потребуется дополнительное финансирование, и оно очень большое — в размере дополнительной техники, амуниции, обучения людей, потому что сегодня пожарная группировка, о которой говорит Александр Вячеславович (Куренков.— “Ъ”), в качестве ключевой задачи носит охрану населенных пунктов, а это другая амуниция, другое образование, это другой подход!.. Если отдать МЧС только «Авиалесоохрану», мы, извините за выражение, коллег подставим и можем не достигнуть того результата.

Российскому президенту оставалось только согласиться. А господин Козлов вышел победителем из короткой и бурной схватки с господином Силуановым.

Когда российский президент собирался уже заканчивать совещание, слова попросил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Та работа, которая вами была поддержана в 2010–2013 годах... Затрачено было 5 млрд (руб.— “Ъ”) на торфяники. Есть разные уровни угроз... И торфяники — это, считают, чуть слабее, чем порох. Благодаря тому, что 5 млрд было потрачено за три года, сегодня 75 тыс. га у нас из зоны риска выведено. Но, понятно, при такой жаре все равно мы контролируем — насосы работают там, где нужно подать больше. На границе сейчас мы видим — во Владимире, сказали, был пожар. Там вопрос обводнения, насколько я понимаю, до конца не решен. В Твери сейчас работа идет.

Андрей Воробьев приводил в пример коллегам свою область. А почему нет, если больше никто, как он понял к концу совещания, не собирался этого делать?

— Таким образом,— констатировал он,— первое предложение. Самая большая опасность — это торфяники. И может быть, к ним наиболее серьезно отнестись и предусмотреть программу их обводнения.

Второе предложение оказалось еще более смелым:

— У нас, в Московской области, половина территории, точнее 43%, так же как и в Рязани,— леса. Мы оцифровали территорию и поставили 99 камер, они работают на 360 градусов. В прошлом году начали менять на более высокое разрешение. Для чего? Эти камеры находятся на сотовых вышках, это позволяет контролировать ситуацию на самых ранних стадиях, если вдруг мы видим дым. Конечно, кроме этого есть люди, которые информируют, есть самолет Cessna, который у нас летает, даже космос есть, но это уже сложнее история. Я к тому, что, может быть, на таких территориях, Владимир Владимирович, установить эти видеокамеры?

Так перед участниками совещания выступил человек с высоты XXI века.

— Сейчас и участники совещания, и другие ведомства, вся страна — основное внимание сосредоточено на тех событиях, которые происходят по освобождению Донецкой республики, по стабилизации ситуации в Луганской народной республике и так далее. Но жизнь идет, возникают и другие вопросы,— произнес в конце концов Владимир Путин.

Да, именно в этом и был, очевидно, главный смысл совещания. Площадь пожаров невелика и точно несмертельна. Но все на посту, все занимаются не только спецоперацией в Донбассе. Есть и другие важнейшие спецоперации — в Рязанской области, например.

И дымом тянет не только от горящих торговых центров в центре Донецка, но и от встречного отжига на болотах Камско-Бакалдинской группы.

Андрей Колесников