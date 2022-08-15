Все дроны в гости к нам

15 августа в подмосковном парке «Патриот» президент России Владимир Путин открыл военно-технический форум «Армия-2022» и армейские международные игры. Верховный главнокомандующий на месте намерен был изучить перспективные военные разработки, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — многие другие, среди которых продукция УФСИН по Челябинской области, то есть бюст непосредственно Владимира Путина, оказалась не самой большой достопримечательностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимиру Путину не дали дослушать песню

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимиру Путину не дали дослушать песню

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Форум «Армия-2022» расположился на огромной территории, по количеству стендов совершенно затмив, например, как мне кажется, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По уровню организации — тоже.

И работу эту следует признать титанической. Достаточно сказать, что въезды в парк, где проходило мероприятие, находятся на расстоянии 6–8 км друг от друга. И в этот день они не пустовали, как и гигантская, сколько хватало глаз, парковка.

Одним своим краем она ближе всего прилегала к первому по счету павильону, и за нее шла основная борьба. Сюда как пылесосом втягивало огромное количество машин, которым некуда было деваться, прежде всего друг от друга, но понимали они это, конечно, только оказавшись нос к носу на крошечных пятачках плавящегося асфальта: военные, главные редакторы, послы, военные, опять военные... Каждой машине была предназначена своя парковка, все было заранее расписано, но все тут были умнее других и попадаться в ловушку собственных пропусков, паркуясь там, где полно мест, дураков не было. Сражались не на табельном оружии и не на нервах даже, а на водителях. Их было не жалко бросить в эту человеческую и автомясорубку.

Владимир Путин должен был появиться на центральной площади в 15 часов, и все понимали, что так не будет, просто потому что потому. Так и вышло: он появился раньше.

До этого торжественно вышли представители 32 участвующих в форуме стран. Под национальными флагами шли представители стран СНГ, Палестины (ну не Израиля же), Сирии («Отличаются особой слаженностью!» — комментировал диктор на весь полигон), Мьянмы («Пусть наши пожелания окрыляют их, готовых бросить вызов судьбе!»), Королевства Эсватини («Желаем спортивного везения!» — рокотал диктор, и было понятно: ведь больше рассчитывать им было не на что), Мали, Боливии, Никарагуа...

Что ж, случайных людей и стран тут, надо признать, не было. Только свои.

— Сегодня в ходе специальной военной операции,— отметил Верховный главнокомандующий,— наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи — шаг за шагом освобождают землю Донбасса.

Он голосом подчеркнул это «шаг за шагом», давая понять, что никто не торопится, но идет и идет,— чтоб это было понятно тем, кто понимает, а кто не понимает, тот поймет.

— В этом году в рамках форума порядка 1,5 тыс. отечественных организаций ОПК представят более 28 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения,— продолжил господин Путин.— Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и Северного флота!

Я подумал о том, что расходовать показательный боезапас можно было бы поэкономнее, хоть и не сразу по назначению...

Закончив свою речь, Верховный главнокомандующий не спешил уходить. Заиграла музыка, зазвучали слова:

Мы защитники Родины нашей,

Патриоты великой страны!

И неважно, солдат или маршал,

Все пред боем своей клятве верны!

Владимир Путин стоял, опершись рукой о трибуну, и, похоже, собирался прослушать песню до конца. Песня ему нравилась. В ней были слова про патриотов, клятву, а главное — про великую страну.

В конце концов к нему подошел министр обороны РФ Сергей Шойгу и увел его со сцены. Уходил Владимир Путин нехотя.

Но его ждало еще изучение перспективных разработок. И к этому готовились. И выкатили что было и не было. Но господин Путин отчего-то не стал все это рассматривать. Все удивились.

А могли бы и дать песню дослушать.

А я решил рассмотреть содержимое четырех громадных павильонов. И я хотел не пропустить иранский стенд, но что-то он мне никак не попадался. И тогда я спросил проходившую мимо Россияну Марковскую, пресс-секретаря министра обороны, не видела ли она тут чего-то такого.

— Нет,— беспечно пожала она плечами,— но вот что я вам посоветую. Идите за этими людьми и придете куда хотите.

— Но почему за ними, а не за вами?..— едва успевал спросить я, невольно уже потянувшись за группой людей в форме и не успевая получить ответ от Россияны.

Впрочем, вскоре стало понятно, почему лучше было в данном случае идти за ними: в этом человеческом водовороте, по сравнению с которым центральный коридор ПМЭФа в день пленарного заседания казался безлюдным проходным двором, только эти люди могли привести меня по назначению, прямо в сердце иранского стенда. Это ведь были иранские военные.

Хотя по количеству всего такого ярко-зеленого в одежде их можно было спутать с какими-нибудь воинствующими экологами.

Конечно, тут всех интересовали беспилотники. Но, судя по всему, это были не те беспилотники. Те, которые, как предполагается, иранцы могут поставлять России, называются Shahed-191 и Shahed-129, а таких тут не было. Был тут один, явно в ненатуральную величину, но все-таки ударного типа, назывался Karar-3, и еще один, разведывательный.

Возле беспилотников никого не было, поэтому я подошел к молодому человеку, который стоял возле двух больших бомб. Но еще важнее было то, что молодой иранец, как выяснилось, знал русский язык.

— Эти бомбы для беспилотников? — прямо спросил я его.

— Конечно! — с неподдельной радостью ответил он.

Радовался он, наверное, тому, как правильно я все понимаю.

— Правильно я понимаю, что беспилотников, которые Тегеран хочет поставлять Москве, тут нет? — разведывал я.

Этот вопрос молодой человек предпочел перевести какому-то немолодому, подошедшему к нам. Тот долго думал и, казалось, искал кого-то еще более немолодого, чтобы перепроверить свой ответ, но потом рискнул и сам разведать в свою очередь:

— А вы откуда?

Я пояснил, и тогда он решился пойти дальше:

— А вы думаете, Иран хочет поставлять Москве беспилотники?

Я сказал ему, что он молодец, и тоже пошел дальше: было еще на что посмотреть.

Я понимал, что тут развешано и расставлено огромное количество полноценной боевой техники. Новая самоходная артиллерийская установка; аппарат, способный разбрасывать известные лепестки-мины на огромные расстояния; новые прицелы, зенитные ракетные комплексы... Все тут было.

Но почему-то я почти сразу наткнулся на чудо импортозамещения (как было анонсировано) — стальные унитазы производства НТЦ «Курс».

— Послушайте,— привлек мое внимание главный конструктор «Курса» Александр Лавров,— вы только послушайте! Восхитительная туалетная система! Может быть установлена на поезде, самолете, корабле! Требует малого диаметра трубопровода! Мы ведь привыкли к трубе 100 мм, а тут — всего 50!

— А этого хватит? — с сомнением спросил я.

— Проходимость, поверьте, не страдает! — воскликнул он.— Иначе наши системы уже не стояли бы на десятках тысяч составов!

Я с тревогой подумал о том, что, может, это она как раз и страдает (если установлена на десятках тысяч). Я уж не говорю о пассажирах.

— Не сомневайтесь! — заверил меня Александр Лавров.— Наши объекты стоят на многих федеральных трассах! На Красной площади!

Не замечал, вскользь подумал я.

— А кого вы можете сейчас потеснить? Заместить?

— Всех! — воскликнул он.— Jets, Норвегия... Zodiac, США...

— На Boeing стоят? — понял я.

— И на Airbus! — с торжеством подтвердил он.

Ну вот это же другое дело.

— Рынок,— говорил он,— открывается безумный, просто безумный! Настолько, что даже страшно подумать!

Хотелось посоветовать ему не думать.

— Собираемся оборудовать нашей системой полярный автобус! — неслось мне вслед, когда я уже отходил.— Срок обитаемости в автобусе — трое суток! И наша система будет работать не меньше! Ведь обитаемость предполагает положительную температуру!

И что никто по своей нужде из полярного автобуса не выйдет.

Неожиданно я увидел стенд «Военторга», продававшего всякие разновидности мороженого «Чистая линия», и это была уже очевидная альтернатива «Коровке из Кореновки» на МАКСе. Тут никто не хотел ни на кого походить. Но и отличаться тоже.

На стенде КНР изделия начинались, как мне показалось (может, просто со страху), с ракетного фрегата водоизмещением 4 тыс. тонн (слава богу, на телеэкране).

А беспилотники, подвешенные на нитях к потолку, летели на меня, такое впечатление, со всех сторон пчелиным роем.

Тут, на стенде КНР, царил отчего-то странный оптимизм. Китайцы все время громко смеялись, даже хохотали — так им было хорошо.

На соседнем стенде курсанты Оренбургского кадетского училища демонстрировали свою продукцию — шахматы, сделанные своими руками. На меня наибольшее впечатление произвели поделки из патронов — очень доходчиво.

Историю одной доски, раскрашенной разными цветными картинками, курсанты мне рассказали с особенным удовольствием. Кафедра физики, химии и биологии подарила им эту доску. И вот к ним приехал мастер одновременной игры и спросил мальчика, почему он за доской один (против мастера играли по двое). Мальчик не растерялся и сказал:

— Потому что никто не хочет играть за США!

Дело в том, что на его стороне доски кафедра физики, химии и биологии нарисовала Капитолий и Белый дом, и очень похоже. Так мальчик прославил свою доску и себя тоже. Да, ему не в чем было себя упрекнуть.

Но вот я наконец добрался и до основных экспонатов. Стенд УФСИН по Московской области предлагал военным свою продукцию. Заключенные шьют форму. От и до.

— От кроя до сдачи продукции,— пояснили мне на стенде.— Но надо получить профобразование. Курсы швеи — два с половиной месяца, а полный курс рассчитан на десять месяцев. Спешить-то ведь им некуда. Но главное, человек выходит полностью подготовленным.

— Выходит? — усомнился я.

— Не в том, конечно, смысле,— успокоили меня двое в невоенной форме.— В том смысле остается.

Мужчины рекомендовали мне перейти к следующему стенду. Это был стенд УФСИН по Челябинской области.

И тут разбегались глаза. Здесь заключенные делали бюсты вождей. Ленин, Сталин, Берия... Путин...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюст Верховного главнокомандующего отлит при жизни. В том числе и жизни осужденного

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бюст Верховного главнокомандующего отлит при жизни. В том числе и жизни осужденного

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Зэки отливали бюст Верховного главнокомандующего. И я видел результат своими глазами. Руководство колонии торговало этими бюстами. Да, жизнь всегда величественней, чем все, что можно придумать про нее.

— Ну а что,— пожал плечами Александр Мухортов, представлявший продукцию,— сначала изготавливается модель в 3D на компьютере, потом она вырезается из дерева, делается слепок, в который заливается металл... Ничего такого!..

— Но вот Сталин, весь черный, стоит 12 тыс. руб., а Путин, позолоченный,— тоже 12 тыс. Почему одинаково? — допытывался я.

— Да,— признал Александр Мухортов,— странно. Оба из сплава «чугун-алюминий», но Путин еще и позолоченный. Будем разбираться.

— А вот Чапаев! — нашел я.— 25 тыс.!

— Ну вы сравнили! — покачал головой Александр Мухортов.

— А что такого? — переспросил я.

— Это ж бронза! — втолковал он мне.

Я обвел взглядом собравшихся на стенде. Они мне показались грустными. Не то чтобы мрачными, а именно грустными. Даже у Чапая грустинка в глазах виднелась. Я подумал, что и делали их не очень веселые люди, может потому они такими и вышли. Поделился своими сомнениями.

— А вот Суворов есть! — предложил мне Александр Мухортов.— Вроде повеселее других... Правда, может быть, не очень похож...

— Да, скорее на Чехова смахивает...— признал я.— Причем на молодого...

— Не знаю...— вздохнул Александр Мухортов.— Я сам с колонии, не все тенденции чувствую... Может, вы и правы.

А я уж и не хотел быть правым. Я просто хотел в Москву.

В Москву! В Москву!

Андрей Колесников, парк «Патриот»