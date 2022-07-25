Выше знамя российского цирка

25 июля президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи провел совещание с членами правительства, на котором была изучена возможность завоевания мирового рынка неона, криптона и ксенона. Заключение по этому вопросу, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, является безусловно положительным. Упускать новый рынок ни в коем случае нельзя, тем более что освободился он за счет Украины. Но главное — на встрече с членами правительства впервые выступил новый министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. И так, что все вздрогнули.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин внимательно выслушал доклад Дениса Мантурова о перспективах неона, ксенона и криптона

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин внимательно выслушал доклад Дениса Мантурова о перспективах неона, ксенона и криптона

Фото: пресс-служба президента РФ

Совещания с членами правительства ждали еще ранним днем (прежде всего члены правительства, которые не могли себе позволить отойти от монитора компьютера). В конце концов оно началось, когда уже вечерело.

Длительное ожидание того, конечно, стоило. Хотя бы потому, что первым вопросом, по которому предстояло доложить вице-премьеру Денису Мантурову, был один из самых насущных — завоевание в кратчайшие сроки мирового рынка высокочистого неона. Это газ, и не тот, которые завоевал умы, души и, главное, тела европейских жителей, а инертный одноатомный газ без цвета и запаха, использующийся в производстве интегральных схем мировыми микроэлектронными фабриками. А что еще может сейчас больше, чем такие сочетания слов, ласкать слух болеющего за дело гражданина?

Ведь неон по причине того, что, как упомянул президент, поставляется из России на экспорт в размере 1% от мировых поставок, не подпадает, видимо, под антироссийские санкции (пока), а запасов его у нас просто даже треть от общемировых.

Денис Мантуров, дебютировавший на совещании в должности вице-премьера, решил, похоже, представить себя наиболее выигрышным способом и даже, можно сказать, обескуражил:

— Мощности,— рассказал он,— которые мы использовали на металлургических заводах в воздухоразделительных установках, где мы с вами брали жидкий кислород, и выручали они нас в пандемию, сейчас используем для нужд микроэлектроники!

Что хочется сказать? Во-первых, это красиво.

Металлургия, жидкий кислород, пандемия, неон... Да нам, похоже, вообще все равно, что из чего производить. Надо — сделаем. Можем пополнить мировые запасы золота: это, расскажет Денис Мантуров на следующем совещании, легко получается из ртути и философского камня.

— И на сегодняшний день в России действительно производится свыше 30% мировых запасов неоно-гелиевой смеси…— продолжил он.— В следующем году нарастим производство до 170 тыс. куб. м… И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей.

И может быть, нам что-нибудь простят.

— И мы,— наконец признался Денис Мантуров,— заместим объемы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют.

Так вот в чем все дело. Разрушенная экономика Украины не может, кроме прочего, производить неон. Грех не занять пустующую нишу, причем Денис Мантуров прав: это нужно сделать как можно быстрее, а то желающие найдутся, можно не сомневаться. А военных можно попросить, чтобы эта ниша и дальше оставалась пустующей, как воронка.

Вице-премьер добавил, что освобождается к тому же и рынок других высокочистых газов, в том числе криптона и ксенона, и на это также нужно обратить пристальное внимание.

— Около половины криптона и ксенона раньше уходило на переработку за рубеж,— пояснил Денис Мантуров.— Теперь мы будем перерабатывать все внутри страны, используя ограничения на вывоз сырья и самих инертных газов! А на внешние рынки будем поставлять только конечную продукцию по просьбе наших зарубежных партнеров! Так что ждем от них заявок и будем их оперативно рассматривать!

Было очевидно, что новый вице-премьер виртуозно владеет инструментами, предоставляемыми осложнившейся действительностью, и так умело жонглирует ими! За время своего выступления перед президентом он не выронил ни одной булавы («Булавы»). Просто цирк Cirque du Soleil какой-то разыгрался на наших глазах.

— Сколько мы могли бы в ближайшее время занять от мирового рынка? — прямо спросил его Владимир Путин.

— Если по неону, то до конца года это 10%, а до конца следующего года — 25%,— разъяснил Денис Мантуров (впрочем, он это уже говорил.— А. К.). По ксенону и криптону тоже примерно 30%…

— Понял. Ладно, спасибо,— поблагодарил его Владимир Путин.

Проценты были годные.

Последовали доклады министров здравоохранения и министра природных ресурсов («Животный мир — это достояние нашей страны, сберечь его разнообразие, а где-то и восстановить — задача природоохранного сообщества…»,— сообщал Александр Козлов.— А. К.), посвященные росту популяций амурского тигра, зубра и лошади Пржевальского.

— Три переднеазиатских леопарда отправились жить в заказники в Северной Осетии,— сообщил Александр Козлов.

Их зовут, если что, Хоста, Лаура и Лео. Они родились в Сочинском национальном парке и были перевезены в Северную Осетию, видимо, очень вовремя — до непогоды, обрушившейся на Сочи и окрестности. Им, в отличие от многих других живых существ, повезло. Более того, теперь вся Кубань, по словам Александра Козлова, будет отмечать 15 июля как День переднеазиатского леопарда. Возможно (и желательно), что этот день станет даже нерабочим (то есть вот ведь все-таки не зря растили).

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На фото: автомобили, пострадавшие из-за сильных ливней Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Власти города рекомендовали воздержаться от посещения пляжей из-за мусора, вынесенного ливнем в Черное море

На фото: затопленное здание пиццерии Фото: Артур Лебедев / РИА Новости На Донской улице из-за ливня пострадало около 50 автомобилей Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Разрушенная подпорная стена на улице Цюрупы. По данным властей города, стена придавила семь легковых автомобилей, но люди не пострадали Фото: Администрация города Сочи Смотреть

Все в докладе Александра Козлова было органично и жизнеутверждающе, в том числе и информация о результатах борьбы с пожарами в Якутии и Хабаровском крае.

— Уважаемый Владимир Владимирович! — с объяснимым восторгом воскликнул Александр Козлов,— 19 июля мы впервые ввели режим ЧС федерального уровня в Якутии и Хабаровском крае по упрощенному порядку! Не дожидаясь, пока пожары дойдут до нас!.. В Хабаровском крае горят отдаленные районы!.. Туда даже топливо доставляют северным завозом… Эти районы никогда не тушились, даже во времена СССР!.. Мы смогли доставить лесных пожарных и начать тушение на заповеднике… Удалось также защитить поселок Джигда, где из-за дыма было эвакуировано 43 человека, а всего там 70 жителей, а больше никого на той территории нету…

Но тут господин Путин попросил выступить нового министра по делам ЧС и ГО Александра Куренкова. Это был тоже дебют на такого рода мероприятиях (раньше он присутствовал на них в другом качестве).

— Александр Александрович доложил правильно… Но я бы отметил, что люди на местах все-таки ведут себя расслабленно, и я бы даже сказал, халатно, потому что отношение людей…— он замялся…— По-старому люди работают, по-старому…

Это было очень неожиданно. На таких совещаниях люди себя так не ведут. Не обостряют, так сказать. Без нужды. Да и по нужде. А он обострил просто моментально.

— Что это значит? — переспросил президент, который мог бы помочь новому министру, облегчить ему участь говорить вслух, но принципиально не стал этого делать: нужно было выплывать самому.

И Александр Куренков выплыл:

— Что значит? Ну короче, Владимир Владимирович!.. В общем, что касается хотя бы Джугджурского заповедника!.. Я обратился к Александру Александровичу, что он загорелся 30 июня этого года... И мне изначально доложили, что там нет площадки приземления… Потом выяснилось, что есть, в 104 км от этого заповедника… Сначала он давал прибавку на горение, а потом прибавка остановилась, и если ее не будет в ближайшие пять дней, то его снимут с учета… А горение-то продолжается!.. И это означает, что люди халатно относятся к работе!.. Ну это все-таки заповедник!.. Гибнут не только деревья, но и животные!

— Вопрос серьезный, представьте свои соображения прямо сегодня,— наконец однозначно поддержал его президент.— Время еще есть! Прямо сейчас!

Александр Куренков сказал главное: гибнут животные. Это и отозвалось тут же. Все остальное, боюсь, вообще перестало существовать.

Наконец, перед тем как в закрытой части обсудить положение в авиапроме, с которым дела обстоят, похоже, не так обнадеживающе, как с неоном и ксеноном, Владимир Путин попросил высказаться министра культуры Ольгу Любимову, которая заострила внимание присутствующих на положении в цирковой отрасли. Говоря о ней, она в какой-то момент употребила слово «ретроградный»…

Владимир Путин между тем выразил крайнюю заинтересованность в развитии этой отрасли.

— Цирк — не ретроградное искусство! — сообщил он.— Они хотели донести до вас свои проблемы… Поговорите с ними… Надо, чтобы они (цирковые.— А. К.) создавали необходимую атмосферу! Сегодня это очень нужно!

То есть что получается: Владимир Путин сам не справляется?