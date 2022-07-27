Снижение зарплат не помешало тратам

По данным Росстата, к концу второго квартала темпы падения реальных зарплат и потребления непродовольственных товаров в годовом выражении замедлились. На фоне снижения зарплат (основной фактор падения реальных доходов на 0,8%) стабильный рынок труда, рост социальных трансфертов и прочих денежных поступлений гражданам (в том числе серых зарплат) в июне способствовали стабилизации потребительских трат, оценили эксперты ЦМАКП. Такая пауза, впрочем, не означает, что риски дальнейшего ухудшения ситуации с доходами и потреблением в РФ не реализуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Росстат подсчитал, что в годовом выражении реальные располагаемые доходы граждан во втором квартале сократились на 0,8% против падения на 1,2% в первом. В структуре этого показателя за год заметнее всего (сильнее, чем сами доходы) просела доля зарплат работников организаций (с 43,9% во втором квартале 2021 года до 42,2% во втором квартале 2022-го) — на фоне стабильной доли зарплат работников без договоров, физлиц и иностранцев (14,3%) и доходов от собственности (4,3%).

Реальная зарплата в годовом выражении в мае снизилась на 6,1% против 7,5% в апреле и, по оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, с учетом сезонности стабилизировалась, снизившись к апрелю на 0,1% против 8% спада в апреле к маю 2022 года. «Как и месяцем ранее, зарплаты в частном секторе более устойчивы: в номинальном выражении показали рост на 11,5% год к году, по нашим оценкам, против 7,8% в госсекторе»,— подсчитали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Социальные выплаты в структуре доходов граждан продемонстрировали небольшой рост с 20% до 20,3%. Напомним, именно наращиванием соцвыплат (индексация пенсий неработающим пенсионерам на 10% и рост прочих выплат после повышения МРОТ и прожиточного минимума с июня), по мнению ЦБ, объясняется июльский всплеск потребительских настроений — зафиксированный опросами регулятора, но не Росстата. По оценке Игоря Полякова, в реальном выражении социальные трансферты во втором квартале выросли на 2% год к году. Увеличилась в структуре доходов и доля прочих денежных поступлений (в нее включаются серые зарплаты) — с 11,5% до 12%, а также поступлений от предпринимательской деятельности — с 5,7% до 6% (вероятнее всего, на фоне восстановления сектора услуг).

Социальные трансферы, прочие денежные доходы, а также стабилизация рынка труда в июне привели к улучшению динамики частного потребления.

Комментируя рекордно низкий уровень безработицы (3,9%), сохраняющийся второй месяц подряд, гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин отмечает, что меры правительства заставляют крупные компании сохранять работников. «Несмотря на заявления ряда компаний об уходе с рынка, общее количество расторгнутых договоров, по данным оперативного мониторинга, остается на стандартном для летнего сезона уровне. Количество предложений на рынке труда устойчиво растет. За последние два месяца число предложений о работе на портале "Работа России" выросло на 500 тыс. и достигло отметки 2,4 млн свободных позиций»,— пояснил эксперт.

По этим причинам оборот розницы снизился в июне на 9,6% в годовом выражении против 10,1% в мае (минус 3,4% за полгода). Хотя потребление непродовольственных товаров продолжает падать двухзначными темпами с учетом сезонности все потребительские траты граждан (товары, услуги и общепит) в реальном выражении за июнь не изменились после спада на 0,5% за май и 8% за апрель, что во многом связано с тратами на отдых, отмечает Игорь Поляков.

«Потребительская активность в течение второго квартала стабилизировалась на низких уровнях,— соглашаются в Минэкономики.— Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и услуг общественного питания в мае—июне был примерно на 7% ниже уровней прошлого года, главным образом за счет сокращения оборота в розничной торговле».

Алексей Шаповалов