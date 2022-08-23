Наблюдателям обрисовали контуры

Общественная палата РФ во вторник договорилась с полутора десятками партий о сотрудничестве при наблюдении за осенними выборами. Участники кампании готовятся выставить наблюдателей как на обычные, так и на электронные участки: во вторник им подробно объяснили, как будут работать три контура контроля за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), организуемым на федеральной платформе. Разработчики ДЭГ наконец-то начали осознавать потребности наблюдателей, констатируют представители партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Григорьев уверен, что подход Общественной палаты к наблюдению за выборами разделяют даже те партии, которые не подписали с ней соглашение о сотрудничестве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Григорьев уверен, что подход Общественной палаты к наблюдению за выборами разделяют даже те партии, которые не подписали с ней соглашение о сотрудничестве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Общественная палата (ОП) России и представители 16 политических партий подписали 23 августа соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на сентябрьских выборах. Среди участников соглашения не оказалось КПРФ и «Справедливой России — За правду», но это не отменяет роль ОП как общего центра медиации, убеждены в палате. «Некоторые участвуют в наших мероприятиях, но не говорят о своем участии, а некоторые говорят о своем неучастии, а сами участвуют»,— заметил по этому поводу председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Например, отсутствие соглашения не мешает общественным наблюдателям плотно работать со справороссами на уровне конкретных регионов. А наблюдателей от КПРФ, которая всегда заявляет отдельную позицию, видели на участках с «золотым стандартом» наблюдателя от ОП (специальные бланки, позволяющие фиксировать ход голосования.— “Ъ”), добавил господин Григорьев.

Большинство участников политического процесса ценят роль ОП как координатора общественного наблюдения, признавались участники вторничного мероприятия.

«Мы рекомендовали всем нашим региональным отделениям подписать аналогичные соглашения»,— рассказал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. По его словам, партия планирует выставить на каждый участок от двух до девяти наблюдателей в зависимости от длительности голосования. Кроме того, в регионах будут действовать ситуационные центры, которые свяжут все участки в единую экосистему. Площадка же Общественной палаты должна стать центром медиации, так как «будет много шума, много эмоций», объяснил господин Перминов. «Наш категорический императив — это не только звездное небо над головой и моральный закон внутри нас, но и легитимность процедур и легитимность результата»,— отметил единоросс.

Также «Единая Россия», по его словам, станет первой партией, которая совместно с департаментом информационных технологий правительства Москвы откроет сайт, позволяющий всем желающим вести наблюдение за онлайн-голосованием.

Руководитель центрального исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров считает создание в регионах ситуационных центров и общественных центров наблюдения под эгидой ОП хорошей практикой, поскольку это позволит вести обмен информацией и обеспечит учет интересов всех партий. А вот новый инструмент для наблюдения за ДЭГ может появиться у «Новых людей» даже раньше, чем у «Единой России», пообещал партиец.

Ставку на углубленное наблюдение за ДЭГ делают и в Общественной палате. Во вторник там прошла видеоконференция с региональными штабами по наблюдению за онлайн-голосованием, организуемым в семи регионах на федеральной платформе (в Москве на муниципальных выборах будет использоваться собственная система ДЭГ).

Как рассказал заместитель председателя территориального избиркома (ТИК) ДЭГ, лидер Партии прямой демократии Олег Артамонов, наблюдение за онлайн-голосованием будет иметь три контура.

Первый контур составят наблюдатели ТИК ДЭГ, которые присутствуют непосредственно в комиссии. Их задача — контроль за соблюдением процедур. Передача и ввод в систему списков избирателей, разделение и сборка ключа, получение итогового протокола — все эти действия должны быть понятны и прозрачны. Как пояснил один из разработчиков системы ДЭГ, замдиректора «РТЛабс» Юрий Сатиров, наблюдатели ТИК ДЭГ также получат возможность знакомиться со списками избирателей, причем помимо общего числа голосующих онлайн впервые появится возможность в разрезе по участкам увидеть, сколько направлено заявлений на участие в онлайн-голосовании по месту жительства.

Второй контур — это группа экспертного наблюдения. В прошлом году, вспоминал господин Артамонов, она действовала по инициативе ОП и реализовала проект «цифровой сейфпакет» (сохранение всех транзакций в течение дня голосования и сверка данных после расшифровки). В этом году экспертная группа получила официальный статус и утверждена постановлением Центризбиркома. Работа этой группы требует специальных знаний и будет построена на прямом доступе к ноде наблюдателя по закрытым каналам связи.

Наконец, третий контур создается для наблюдателей из регионов и будет доступен через официальный портал дистанционного наблюдения. Назначать таких наблюдателей сможет любой участник кампании, имеющий аккаунт на «Госуслугах» (а его имеют 165 из 166 зарегистрированных в регионах самовыдвиженцев). Он не предполагает прямого доступа к программно-техническому комплексу, но это будут официальные данные, обновляемые каждые 30 минут.

По итогам единого дня голосования в сентябре 2021 года многие политики и эксперты критиковали результаты электронных выборов, отмечая отсутствие гарантий по контролю за ДЭГ и нерегламентированную систему наблюдения. Однако сейчас, как рассказал “Ъ” Олег Захаров (он также является членом ТИК ДЭГ), уже очевидно, что инструментарий электронного наблюдения за ДЭГ выходит на новый уровень: от кустарного и «по запросам» к системному пониманию разработчиками потребностей наблюдателей. «Поэтому сейчас наши возможности наблюдения усиливаются кратно, мы наблюдаем качественный переход к сквозному электронному наблюдению»,— подчеркнул политик.

По мнению господина Захарова, базового функционала по наблюдению за ДЭГ, предоставляемого как федеральными, так и московскими операторами интернет-голосования, вполне достаточно для выявления нарушений.

Речь идет прежде всего о периодической выгрузке базы блокчейн-транзакций, которая позволяет проверить неизменность записей, то есть отсутствие корректировки волеизъявления, «потери» электронных голосов или «переписывания» электронных бюллетеней. Предусмотрен также запуск «контрольных бюллетеней» для выборочной проверки правильности прохождения таких транзакций. Наконец, аналитика явки на ДЭГ по периодам и географии (в разрезе округов и участков) позволяет выявлять и анализировать электоральные аномалии, добавляет господин Захаров: «Если эти инструменты будут работать, то мы точно заметим, что что-то идет не так, отклоняется от нормы, а дальше с помощью избиркомов и технических экспертов будем выяснять, чем вызваны ошибки и как они повлияли на голосование».

Анастасия Корня