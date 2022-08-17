Контролеры возьмут числом

Общественная палата РФ во вторник объявила набор наблюдателей на предстоящий в сентябре единый день голосования. Партийцы прогнозируют общий рост их присутствия на участках в связи с отменой института членов избиркомов с правом совещательного голоса (ПСГ) в комиссиях нижнего уровня. У этого статуса был целый ряд неоспоримых преимуществ, но теперь закрывать образовавшуюся брешь придется за счет обычных наблюдателей, сожалеют участники кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выборах-2022 ожидается рост числа наблюдателей как от Общественной палаты РФ (на заднем плане — ее члены Максим Григорьев и Алена Булгакова), так и от региональных палат (на экране)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ На выборах-2022 ожидается рост числа наблюдателей как от Общественной палаты РФ (на заднем плане — ее члены Максим Григорьев и Алена Булгакова), так и от региональных палат (на экране)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О начале набора наблюдателей на сентябрьские региональные и муниципальные выборы объявил 16 августа председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Принять участие в наблюдении приглашают общественные организации, профессиональные наблюдательские объединения и частных лиц. Документы можно присылать как в федеральную ОП, так и в региональные. По словам господина Григорьева, ОП РФ направила в регионы положение о порядке назначения наблюдателей и другие методички, которые на местах могут использовать как базовые, а при желании дополнять с учетом местной специфики. ОП регионов рекомендовано заключать соглашения с партиями и общественными организациями.

Максим Григорьев также отметил, что нововведением 2022 года станет возможность направлять наблюдателей от ОП не только в участковые, но и в территориальные и окружные избиркомы. Он напомнил, что распределением людей по участкам будут заниматься ОП регионов, поэтому желающим попасть на определенные УИК следует поторопиться с подачей заявлений. Основной приоритет общественных палат — «закрыть» максимальное количество участков, подчеркнул господин Григорьев. Напомним, что каждая ОП может назначить до трех наблюдателей в каждую участковую комиссию.

Напомним, что 9–11 сентября пройдут прямые выборы глав 14 регионов, депутатов шести законодательных собраний субъектов РФ и 12 представительных органов региональных столиц, а также выборы в другие органы местного самоуправления — в общей сложности около 4700 избирательных кампаний.

Партии тоже готовятся к наблюдению. «Именно с помощью процедуры наблюдения мы добиваемся своей основной цели — признания обществом результата легитимным»,— подчеркивает заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Он прогнозирует рост количества наблюдателей на участках. «Охват кампаний в этом году меньше, чем в федеральном думском цикле-2021, так что кадровый пул у нас шире»,— отмечает единоросс. Предварительно наблюдатели проходят через специальные семинары, к тому же в распоряжении партии — передовые цифровые разработки, добавляет господин Перминов: «Наш модуль "Наблюдатель" инсталлируется на гаджеты, и сообщения обо всех нарушениях, открытиях-закрытиях участков наша цифровая экосистема получает мгновенно».

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин констатирует, что упразднение института членов избиркомов с ПСГ на территориальном и участковом уровне стало серьезным ударом по демократичности выборов и наблюдения. «У членов комиссий с ПСГ был целый ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с институтом наблюдателей,— напоминает коммунист.— Их можно было направлять на участки непосредственно в день голосования и менять в течение дня, а наблюдателей нужно направлять за три дня, и были нередки случаи, когда администрация местного уровня оказывала на них давление». Теперь Компартии придется делать упор на наблюдателей и членов комиссий с правом решающего голоса. В итоге число наблюдателей заметно вырастет, но за счет тех людей, которых планировали направить в комиссии с ПСГ, говорит господин Афонин. «Конечно, палки в колеса ставят в первую очередь КПРФ, но мы за счет максимального использования квоты наблюдателей, обучения и подготовки, которая уже ведется, будем максимально защищать результаты»,— обещает коммунист. По его словам, Компартия не намерена заключать договоры с ОП, потому что палаты на местах «находятся в серьезной зависимости от региональных и местных властей».

Не планируют сотрудничество с ОП в рамках назначения и обучения наблюдателей и в партии «Справедливая Россия — За правду», рассказала “Ъ” руководитель партийного проекта «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова. По ее словам, у партий сохранилась возможность назначать их самостоятельно, и этого справороссам вполне достаточно.

Руководитель центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил “Ъ”, что стратегия партии в вопросах наблюдения остается прежней: «Раньше мы по максимуму набирали наблюдателей и членов комиссий с ПСГ на все три, два или один день голосования в зависимости от того, какое решение принял субъектовый избирком. Сейчас будем обходиться только силами наблюдателей, но подход остается неизменным — это принцип тотального наблюдения». Вопрос о том, будет ли ЛДПР заключать договоры с ОП, высший совет партии пока не рассматривал, добавил депутат.

«Яблоко» огласит количество своих наблюдателей за неделю до выборов, но уже ясно, что в этом году их будет «больше, чем обычно», сказал “Ъ” член федерального бюро партии Александр Ефимов: «Люди сами звонят и спрашивают, можно ли поработать наблюдателем. В сложившейся в стране политической ситуации у граждан демократических взглядов очень мало способов выразить свою позицию и прийти на выборы — это значимо для них сегодня». Господин Ефимов заверил, что, несмотря на препятствия в организации наблюдения, «яблочники» будут «бороться за честные выборы». Среди подобных препятствий он назвал некоторые нововведения в работе избирательных комиссий на местах — например, единый электронный реестр избирателей и обновленные автоматизированные рабочие места членов избиркомов. «Теперь наблюдатель не может взять в руки книгу избирателей и проанализировать весь тот массив данных, который ранее был ему доступен,— пояснил партиец.— Мы сейчас пытаемся понять новые правила игры, анализируем их».

Упразднение членов комиссий с ПСГ — основная новелла предстоящих выборов, констатирует сопредседатель движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Мельконьянц. До сих пор, по его словам, кандидаты и партии в условиях нехватки людей делали выбор именно в пользу такого статуса, поскольку он давал больше полномочий и доступ к документам. Так что формально количество наблюдателей на этих выборах даже вырастет, но в ущерб качеству работы, предполагает эксперт. Кроме того, по его мнению, остро стоит и вопрос мотивации наблюдателей: обычно на участки шли критически настроенные граждане, но сейчас настрой у многих достаточно пессимистический. Тем не менее «Голос» будет предлагать активистам не отказываться от участия в наблюдении и пользоваться всеми доступными статусами, подчеркивает господин Мельконьянц.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Кира Хейфец