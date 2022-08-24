Упрощение цифры

Минцифры предлагает сократить административные барьеры для ведомств, проходящих сейчас процедуры цифровой трансформации. Согласно проекту постановления, для утверждения бюджетов на исполнение обязательств по госконтрактам госорганы смогут использовать проекты своих «цифровых» программ. Сейчас закупать все необходимое для трансформации можно только лишь после утверждения этих документов. Получат ведомства и больше финансовой свободы — они смогут самостоятельно перераспределить между мероприятиями своей цифровой программы суммы до 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минцифры откликнулось на запрос о сокращении числа формальностей при проведении цифровой трансформации ведомств (на фото — глава министерства Максут Шадаев)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минцифры откликнулось на запрос о сокращении числа формальностей при проведении цифровой трансформации ведомств (на фото — глава министерства Максут Шадаев)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минцифры подготовило проект постановления правительства о правке положения о ведомственных программах цифровой трансформации (ВПЦТ). Де-факто речь идет о развитии тренда на отказ от лишних формальностей при цифровизации госаппарата, в феврале этого года схожие по смыслу изменения в положение о ВПЦТ уже вносились (см. “Ъ” от 24 февраля). Разработанный сейчас документ предусматривает возможность использования проектов ведомственных программ для утверждения бюджетов на исполнение обязательств по ранее заключенным госконтрактам. Сейчас основанием для утверждения суммы средств на закупки для информатизации ведомств является лишь уже одобренная программа.

В пояснительной записке к проекту необходимость изменений объясняется требованиями «динамического перераспределения» госорганами ресурсов. В условиях роста цен ведомства смогут на более ранних стадиях осуществлять закупку необходимых товаров, работ, услуг в сфере ИКТ. Напомним, санкции сейчас вынуждают ускоренно закупать остатки импортного радиоэлектронного и иного информационно-коммуникационного оборудования (см. “Ъ” от 13 мая). В пресс-службе Минцифры “Ъ” пояснили, что использование проекта программы для утверждения бюджета на исполнение обязательств по ранее заключенным госконтрактам позволит исключить «кассовый разрыв» — когда программа прежнего бюджетного цикла уже не действует, а проект на следующий цикл еще не прошел процедуру согласования.

Документ также предусматривает право ведомств перераспределить между мероприятиями программы суммы до 1 млрд руб. без согласования с Минцифры и рассмотрения на президиуме правкомиссии по цифровому развитию — если целевые значения показателей не меняются. Февральские поправки предусматривали «перебрасывание» не более 100 млн руб., в случае консолидированной программы (цифровизация министерств и подведомственных им служб, агентств и внебюджетных фондов) — не более 500 млн руб.

Еще одно нововведение — снижение административной нагрузки на госорганы со стороны Минцифры в процессе мониторинга реализации ВПЦТ. Ведомствам не придется предоставлять дублирующие сведения для отчетности по проектам, необходимые данные будут получены посредством информационного взаимодействия. Одновременно будет осуществлен переход к формированию Минцифры ежегодного отчета по итогам реализации госорганами ВПЦТ. «В настоящее время ежеквартальный мониторинг и сводный отчет о реализации программ формируется с отставанием в календарный месяц и не в полной мере позволяет на основании его сведений принимать оперативные управленческие решения. Проектом постановления предполагается переход к уведомительному и риск-ориентированному подходу»,— пояснили в Минцифры.

Руководитель направления «Цифровое развитие» Центра стратегических разработок Александр Малахов отмечает, что именно в отношении мониторинга уточняются большие блоки формулировок, в остальном изменения непринципиальные. «Картину регулирования в целом, на мой взгляд, они не меняют»,— говорит эксперт.

Венера Петрова