Прояснение облачности

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В Белом доме обсуждают идею дерегулирования госзакупок для IT-отрасли ради ускоренной скупки государством остатков импортного радиоэлектронного и иного информационно-коммуникационного оборудования — из-за масштабных санкций и срыва поставок на этом рынке ждут дефицита, что ставит под угрозу планы правительства по цифровизации системы госуправления. В письме вице-премьеру Дмитрию Григоренко Минцифры настаивает на ускоренном снятии с заказчиков непрофильных функций по поддержке бизнеса и отказе от конкуренции для IT-закупок. В отличие от иных отраслевых закупок, решить проблемы в IT-сегменте дополнительным финансированием не удастся — аналогов многих видов такой продукции просто нет. По данным “Ъ”, в Белом доме идея Минцифры одобрена и отправлена на срочное согласование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу Минцифры Максута Шадаева беспокоит, что госзакупки IT-оборудования для нужд цифровизации приведут к уже опустевшим складам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Главу Минцифры Максута Шадаева беспокоит, что госзакупки IT-оборудования для нужд цифровизации приведут к уже опустевшим складам

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, Минцифры рассчитывает на отказ от общих правил регулирования закупок для IT-отрасли — ориентированная на контроль госрасходов и рост их эффективности конструкция закона о госзакупках (44-ФЗ) в условиях санкций препятствует оперативной скупке с рынка остатков оборудования и софта, необходимых для цифровизации системы госуправления. Глава Минцифры Максут Шадаев в письме главе аппарата Белого дома вице-премьеру Дмитрию Григоренко от 26 апреля (есть у “Ъ”) признает критичность ситуации с импортом ИКТ и высокие риски дефицита IT-товаров и услуг. По данным “Ъ”, господин Григоренко запустил согласование предложений Минцифры по короткому контрсанкционному сценарию (см. “Ъ” от 1 марта), что позволяет ожидать его одобрения правительством в ближайшие дни.

Ранее в Минцифры признавали, что санкции создадут проблемы в РФ с поставкой тяжелого оборудования (серверы, системы хранения данных, оборудование для центров обработки данных). Чтобы регионы смогли выполнить цели по цифровой трансформации, ведомство предлагает им перенести ГИС на инфраструктуру платформы «Гособлако» (государственная единая облачная платформа, ГЕОП) в расчете на то, что обеспечить ГЕОП ресурсами будет проще и использоваться они будут эффективнее. Как ранее сообщал заместитель главы профильного департамента Минцифры Юрий Зарубин, ведомство старается «максимально закупить все свободное "железо", которое есть в стране».

Предлагаемое Минцифры решение отраслевых проблем уже стандартно для антикризисной политики ведомств — речь идет о дерегулировании госзакупок за счет отказа от конкуренции и требований к заказчикам по поддержке предпринимателей.

Отметим, что данные о закупках свидетельствуют об их сокращении и росте неудовлетворенного спроса во всех отраслях, но во многом такие проблемы объясняются ростом неопределенности среди поставщиков и их стремлением минимизировать потери, поэтому в ряде отраслей, например в строительстве, правительству достаточно было разрешить удорожание контрактов и выделить допфинансирование. Проблемы же IT-отрасли требуют иной стратегии реагирования, так как поиск аналогов оборудования и софта может оказаться безуспешным из-за их отсутствия или несовместимости с внедренными решениями. При нынешних правилах 44-ФЗ заказчики могут не успеть скупить оставшиеся на складах запасы.

Для ускорения контрактации Минцифры рассчитывает на централизованные закупки оборудования для создания «Гособлака» у единственного поставщика. Прямые закупки у единственного поставщика предлагается разрешить при контрактации с малым бизнесом на сумму до 20 млн руб., а взамен конкурентных процедур конкурса и аукциона покупать радиоэлектронную и иную IT-продукцию через запрос котировок (сейчас такие закупки ограничены суммой контрактов до 3 млн руб. и долей 20% объема закупок заказчика). Соблюдение принципов конкуренции среди поставщиков при дефицитном рынке, действительно, выглядит неактуальным, а госзаказчики уступают рыночным игрокам из-за сложности процедур 44-ФЗ. Также Минцифры просит разрешить расчеты по поставке универсальных услуг связи с «Ростелекомом» не по 44-ФЗ, а по закону «О связи», это позволит госмонополии быстрее получить средства, которые необходимы ей для закупок техники, так как «Ростелеком» выступает поставщиком техники для ряда государственных IT-проектов.

Уже заключенные с единственным поставщиком контракты также должны стать более гибкими: заказчики не могут постоянно вносить изменения, поэтому потребуются рамочные контракты с фиксированными ставками разработчиков, указывают в Минцифры. Кроме того, ведомство предлагает упростить переброс до половины уже законтрактованных средств (сейчас разрешено изменять 10%) из-за срыва крупных контрактов Минцифры на поставку оборудования и ПО, их предлагается направить на заказ связанных работ и услуг. В ведомстве рекомендуют также отказаться от непрофильных функций заказчиков — например, от поддержки МСП из-за невыполнимости минимальной доли закупок (не менее 25%), и закупаться у них «в зависимости от реальных условий». Одновременно Минцифры предлагает создать условия для регионального протекционизма — отдавать приоритет местным компаниям при закупках у единственного поставщика. Такая инициатива выглядит сомнительной с точки зрения оптимизации процедур: в условиях сжатия импорта поиск российских аналогов и так затруднен, однако, вероятно, требование стимулирует региональные госорганы к поиску местных поставщиков, у которых еще есть запасы, и увеличит объемы закупки доступного «железа» по всей РФ.

Диана Галиева, Венера Петрова, Олег Сапожков