Лица на облаке

Сферу госуслуг в ближайшее время ждут перемены, фактически речь идет о новом этапе цифровой трансформации сервисов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге. Изменения обусловлены растущими ожиданиями пользователей. Так, планируется назначить по каждой госуслуге официально объявленного ответственного. Для решения проблем с нехваткой ресурсов регионам предлагается перейти на централизованные платформы для госуслуг — однако их внедрение может потребовать новых бюджетных субсидий, этот вопрос обсуждается в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал новый этап цифровой трансформации госуслуг, который должен начаться в ближайшее время. «Готовьтесь к тому, что работа предстоит очень большая, и осень этого года будет посвящена переформатированию этого блока»,— заявил он вчера на пленарном заседании форума «Цифровая эволюция» в Калуге. Министр пояснил, что изменения обусловлены возрастающими ожиданиями граждан: воспользовавшись один раз удобным сервисом по одной услуге, в одном регионе, пользователь хочет аналогичного результата и по другим. «В этом смысле чем лучше мы работаем, тем больше запрос на такие изменения»,— отметил он.

Так, ведомство планирует назначить ответственного по каждой услуге, задача которого — выступать заказчиком по постоянному совершенствованию оказания госуслуг: он будет отвечать за удобство, качество, обратную связь, ошибки, отказы. «Я как-то говорил, что вплоть до того, что мы будем фотографию ответственного вешать на портал госуслуг, чтобы люди понимали, кто отвечает за удобство этого процесса»,— сказал Максут Шадаев. По его словам, будет происходить персонификация и создаваться институт ответственных за госуслуги. Предполагается, что это будут отдельные лица (помимо ответственных за цифровую трансформацию), пояснили “Ъ” в пресс-службе ведомства. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко при этом напомнили, что в настоящее время в каждом федеральном и региональном ведомстве есть руководители цифровой трансформации, которые отвечают в том числе за качественное оказание гражданам госуслуг в электронном виде.

Кроме того, министр заявил о необходимости построить канал обратной связи по госуслугам для регионов с федеральными ведомствами. Такая потребность обусловлена работой по массовому переводу социально значимых услуг в электронный вид, которую ведет Минцифры с субъектами РФ.

При этом федеральные отраслевые ведомства, создающие стандарты оказания услуг, могут не учитывать иногда какие-то нюансы регионов. В связи с этим Максут Шадаев попросил организовать отдельные группы для обсуждения этих вопросов. Ранее Минцифры представило «визуальный конструктор услуг» для вывода правительственными ведомствами и регионами своих госуслуг в эксплуатацию. Инструмент позволяет проектировать сервис по принципу «лего», упростить и ускорить этот процесс (см. подробнее “Ъ” от 24 июня).

Трансформация госуслуг потребует и решения вопросов технических, финансовых, кадровых ресурсов; вместе с тем не все регионы обладают ими, отметил министр. Имеющиеся ресурсные ограничения сопровождаются дефицитом инфраструктуры, указал он. «Понятно, что с серверами вопрос решается — но все равно их стоимость увеличивается, а денег остается столько же»,— сказал он. По словам Максута Шадаева, в настоящее время наблюдается высокий спрос на облачные решения. Для обеспечения в полном объеме требования необходим переход на централизованные решения по госуслугам — они позволят решить проблемы с инфраструктурой, информационной безопасностью, получить сервис «под ключ». К числу таких решений относятся, например, платформа государственных услуг и сервисов, система межведомственного электронного взаимодействия 4.0 («витрины данных»), уточнили “Ъ” в пресс-службе Минцифры. Для их эффективного внедрения регионам, по словам министра, необходимо выстраивать подведомственные организации либо договариваться с компаниями на рынке. «Возможно, мы будем субсидировать внедрение этих платформ в регионах, думаем сейчас об этом»,— заявил он. В пресс-службе ведомства “Ъ” не назвали возможную сумму, отметив лишь, что расчет будет осуществляться на основе специальной методологии, предназначенной для этих целей.

Венера Петрова