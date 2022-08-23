На твердой интернет-платформе

Лейтмотивом второго саммита «Крымской платформы», прошедшего онлайн, стало высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что «с Крыма все началось», им все и должно закончиться. Некоторые участники дискуссии тезис украинского лидера горячо поддержали, другие же, заявив о «незаконной аннексии», все же не решились ставить завершение конфликта в зависимость от решения вопроса принадлежности полуострова в пользу Украины. Всего на связь с Киевом 23 августа вышли представители более 50 государств. И пока политики единодушно выражали свою поддержку Киеву, в украинской столице ждали нового витка эскалации. На фоне участившихся инцидентов в Крыму, а также ударов по центру Донецка посольство США на Украине даже опубликовало призыв к своим гражданам по возможности покинуть страну, где, несмотря на День независимости 24 августа, отменили все масштабные празднества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Второй саммит «Крымской платформы», хотя и насчитал больше участников, чем первый, состоялся онлайн. На этот раз организаторы решили не собирать всех высокопоставленных делегатов в одном месте и всячески давали понять, что ожидают эскалации конфликта в ближайшие дни — вплоть до ударов по Киеву. Не успокаивали и заявления посольства США на Украине, которое посоветовало своим гражданам по возможности покинуть страну. За несколько часов до старта мероприятия появились сообщения об ударе по зданию администрации в Донецке — главы ДНР Дениса Пушилина там на тот момент не было.

Единственным, кто приехал поддержать Владимира Зеленского и Украину очно, стал президент Польши Анджей Дуда. С утра лидеры двух стран провели переговоры, во время которых гость из Варшавы пообещал создать коалицию из стран ЕС для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз россиянам, если, конечно, Евросоюз откажется добровольно ввести против граждан РФ такую коллективную санкцию. «Анджей, твой визит еще раз подтверждает, что украинцы и поляки действительно братские народы»,— прокомментировал итоги беседы с коллегой Владимир Зеленский. На пресс-конференции он также признал, что в эти дни «есть угроза» для Киева, однако не видит, «чтобы что-то изменилось начиная с первого дня, с 24 февраля».

Сразу после двусторонних мероприятий президенты Зеленский и Дуда поспешили в зал, откуда транслировался саммит и где глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в белоснежной вышиванке уже готовился дать старт онлайн-дискуссии. Первым после дипломата-ведущего выступал господин Зеленский.

Крым для Украины, заявил президент, «это не просто территория, не фишка в геополитической игре… а часть нашего народа, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность». По его мнению, перспектива вступления в Евросоюз должна вдохновлять крымчан, поскольку «только Киев может соединить Симферополь с Берлином». Он заверил, что у Киева есть стратегия «восстановления Крыма», а у «Крымской платформы» появятся два новых измерения — «экономическое и законодательное».

Однако ключевую мысль, которую Владимир Зеленский постарался донести до участников саммита, он сформулировал так: «Все началось с Крыма, и все закончится Крымом».

Конечно, все выступавшие 23 августа на «Крымской платформе» называли присоединение Крыма к России незаконным, однако поддержать тезис о том, что конфликт завершится только после перехода полуострова под контроль Киева, готовы были не все. Впрочем, нашлись и те, кто почти слово в слово повторил эту мысль за господином Зеленским, как, например, президент Эстонии Алар Карис. Но были и те, кто пошел еще дальше.

Так, Анджей Дуда, взявший микрофон вторым, заявил: «Мы не можем вернуться к линии, существовавшей 23 февраля», а освободить необходимо «всю территорию Украины вместе с Крымом». Это несколько противоречило недавним заявлениям представителей Киева, которые, хотя и требуют вывода российских войск с территорий, признанных международным сообществом украинскими в границах 1991 года, но выставляют в качестве условия для возобновления переговоров с Москвой отход на линии разграничения до 24 февраля.

Но, похоже, польский президент разошелся не на шутку. «Крим — це Україна, як Гданськ — це Польща»,— не унимался Анджей Дуда, видимо желая не только подчеркнуть, как сильно считает Крым украинским, но и напомнить Германии, в последнее время часто незаслуженно попадающей под раздачу от Польши, что не стоит даже вспоминать о тех временах, когда существовал немецкий портовый город Данциг.

На этом выпады в адрес Германии не закончились. Президент Польши призвал демонтировать газопровод «Северный поток-2». Он напомнил, что строительство трубопровода началось после того, как Крым перешел под контроль России, и «полная ликвидация» СП-2 должна стать символом «изменения политики на Западе».

Господин Дуда также признался, что недавно обрел мечту погулять по полуострову, а компанию ему должен составить Владимир Зеленский. Через несколько выступающих председатель Европейского совета Шарль Мишель, также в начале своего выступления подчеркнувший, что «агрессия началась в 2014 году с Крыма», внезапно признался, что и он, так же как президент Польши, мечтает погулять по Крыму вместе с президентом Украины. После господина Мишеля, кстати, сразу же выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая составить компанию троим мужчинам желания не изъявила, но заверила, что ЕС Крым российским не признает и «будет рядом с Украиной столько, сколько понадобится».

Между тем, пожалуй, главными ньюсмейкерами саммита, подготовившими к этому мероприятию подарки Киеву, стали премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся сейчас как раз на переговорах в Монреале. Глава канадского правительства объявил о введении Оттавой новой порции персональных санкций — список пополнили 62 гражданина России. А немецкий канцлер отметил, что ФРГ и Канада согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы противовоздушной обороны, ракетные системы и «тонны боеприпасов». Господин Шольц выразил уверенность, что «Украина преодолеет мрачную тень войны», потому что «у нее есть друзья».

Тем временем неожиданно резким и категоричным оказалось выступление президента Франции Эмманюэля Макрона — еще недавно главного миротворца, обрывавшего телефоны в Москве и Киеве.

«Россия сделала свой выбор, несмотря на взятые на себя обязательства… Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара»,— заявил лидер Пятой республики.

На фоне неготового к компромиссам господина Макрона несколько даже миролюбиво выглядел генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что «зима будет тяжелой», однако альянс и дальше будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно».

Пожалуй, наиболее настроенным на диалог показал себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Заявив об «аннексии» и необходимости вернуть полуостров Украине «в соответствии с международным правом», он тут же напомнил, что именно его страна после 24 февраля неоднократно предоставляла и предлагала свои посреднические услуги участникам конфликта. Похвалив себя за «продуктовую сделку», он вновь намекнул, что готов и дальше брать на себя роль главного миротворца.

Не обошлось на саммите и без технических накладок. Так, премьер Японии Фумио Кисида смог выступить только со второй попытки, а его речь почему-то не стали переводить на английский. Ситуацию отчасти спасали английские субтитры, но режиссеры трансляции во время его речи начинали то и дело показывать общий вид зала, субтитров видно не было, и это явно не помогало донести до участников саммита смысл выступления главы японского правительства.

Правда, господину Кисиде повезло больше, чем министру иностранных дел Либерии Ди-Максвеллу Саа Кемае, которому пришлось предпринять целых четыре попытки, чтобы услышать на другом конце Киев, а главное — быть услышанным. Дмитрий Кулеба так хотел, чтобы анонсированный накануне голос Африки прозвучал на «Крымской платформе», что, в очередной раз завидев на экране либерийского коллегу, довольно резко попросил того «включить микрофон». Во время захода на третий круг господин Кулеба, кажется, сдался и пообещал позднее распространить заявление Либерии отдельно. Но Ди-Максвелл Саа Кемая был так настойчив, что с четвертого раза пробился в эфир и изрядную долю своего выступления потратил на изъявление благодарности Владимиру Зеленскому за приглашение на саммит.

Подводя итоги дискуссии на брифинге для журналистов, президент Украины заявил, что сейчас «о переговорах и речи быть не может», мир не должен показывать «усталость от войны», замораживать линию фронта Киев не собирается, а Крым будет «возвращаться любыми средствами». Может, разговор с Анджеем Дудой на него так подействовал.

Алексей Забродин