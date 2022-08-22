К «Крымской платформе» подвозят HIMARS

Украина отмечает первый после начала российской операции День независимости 24 августа, которому во вторник будет предшествовать саммит «Крымской платформы» с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. На фоне резко участившихся ударов по Крыму Киев намерен превратить полуостров в перманентную зону эскалации, с одобрения союзников открыв против России еще один фронт. Реализация новой крымской стратегии опирается на поддержку Вашингтона, которую подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, в Пентагоне допустили возможность использования поставляемого Киеву оружия, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, для ударов по Крыму, назвав это «самообороной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты HIMARS

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Запуск ракеты HIMARS

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Саммит «Крымской платформы», который впервые собрался год назад, накануне 30-летия независимости украинского государства, и был назван главой МИД РФ Сергеем Лавовым «очередным шабашем, где Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», обретает второе дыхание.

Как заявили в понедельник в МИД Украины, участие в форуме «Крымской платформы» этого года уже подтвердили около 60 стран и международных организаций.

«Среди них около 40 — на уровне президентов и премьер-министров»,— говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства, называющего форум «глобальным».

«В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается»,— заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский накануне саммита «Крымской платформы», который будет предварять День независимости 24 августа. В отличие от прошлого года, никаких массовых мероприятий не планируется — с 22 по 25 августа в Киеве введен комендантский час в ожидании «российских атак». «На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно жестокое»,— предупредил Владимир Зеленский.

В этой ситуации виртуальным праздником станет запланированная в онлайн-формате демонстрация солидарности с Киевом в рамках «Крымской платформы», среди участников которой будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Подтверждением того, что США рассматривают «Крымскую платформу» как площадку для мобилизации внешней поддержки Киева в противостоянии с Россией, стал телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Как сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс, «госсекретарь Блинкен заявил о продолжающейся поддержке США оборонных потребностей Украины, а также планах провести второй саммит "Крымской платформы"».

Подготовке к саммиту предшествовала резкая активизация с начала августа атак и диверсионных актов на территории Крыма. После взрывов на аэродроме Саки Минобороны РФ сообщило о диверсии на военном складе вблизи Джанкоя в Крыму, которая сопровождалась взрывами и пожаром. А в субботу штаб Черноморского флота (ЧФ) был второй раз за месяц атакован беспилотником. Как сообщил “Ъ” информированный источник в штабе ЧФ, во втором случае беспилотник был обстрелян из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, в тот момент, когда он находился над крышей штаба, и тут же был сбит. Открывать по нему огонь раньше, когда он находился над плотной жилой застройкой, по словам источника, было бы опасно для жизни и здоровья жителей Севастополя.

На этом фоне громкое заявление сделала на днях руководитель созданной администрацией президента Зеленского Национальной службы «Крымской платформы» Мария Томак. Накануне Дня независимости она открыто признала возможность использования военных методов в борьбе за Крым. «Существует стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, которая была принята Советом национальной безопасности и обороны Украины и подписана президентом и в которой говорится о принятии политико-дипломатического пути. Но в то же время Украина оставляет за собой право использовать другие инструменты, которые не противоречат международному праву и законодательству Украины, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет»,— заявила Мария Томак.

О переосмыслении стратегии Киева после начала российской операции на Украине говорится в редакционном комментарии французской газеты Le Monde, вышедшей перед саммитом «Крымской платформы» под заголовком «Война на Украине: игра Зеленского в отношении Крыма».

«Нападения на российские военные объекты в Крыму показывают, что Украина отказывается смириться и выбирает тактику, которая может заставить действовать агрессора. Если подтвердится, что атаки были нанесены с беспрецедентной дальности, они потенциально создадут новый сценарий, который может заставить агрессора пересмотреть свою военную тактику»,— отмечает Le Monde.

«До сих пор относительное спокойствие, которым пользовался Крым,— отправная точка для вторжения на юг Украины,— подтверждало тезис Владимира Путина о территориальном завоевании, который больше не обсуждался. Многие граждане России предпочли жить на его берегах и купаться в водах Черного моря. Поэтому ухудшение ситуации наносит удар по московской пропаганде»,— говорится в публикации.

«Господину Путину, который осудил США на конференции по безопасности в Москве и которого обвиняют в затягивании конфликта, придется еще раз принять во внимание неуступчивость Украины. Поскольку он сам сделал Крым красной чертой, у него не будет другого выбора, кроме как обострить ситуацию, если нападения на полуостров продолжатся»,— резюмирует Le Monde.

Подтверждением того, что через год после запуска «Крымской платформы» Киев готов пойти на новую эскалацию при поддержке США и западных союзников, стало заявление постпреда Крыма при президенте РФ, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова агентству «РИА Новости». В то время как глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил саммит «Крымской платформы» с «дохлым котом», Георгий Мурадов предпочел говорить об острых когтях. «В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма. Следует ожидать, что на заседании платформы Вашингтон попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают российский статус Крыма»,— предупредил Георгий Мурадов.

Подтверждением того, что США готовы сделать следующий шаг в эскалации, допускающий использование поставляемого Киеву оружия для ударов по Крыму, стало и сделанное в прошлую пятницу заявление представителя Пентагона высокого ранга. Отвечая на вопрос, считают ли США Крым российской территорией в рамках ограничений по ведению боевых действий, на основании которых Киеву передаются реактивные системы залпового огня HIMARS, представитель Пентагона сообщила: «Безусловно, американская политика считает Крым украинским. Мы оказываем поддержку Украине. Вы упомянули о HIMARS, но США передают также разведданные, чтобы они могли защищаться на всей территории Украины». До этого замминистра обороны США Колин Кол заявлял, что со стороны Киева были получены «официальные заверения в том, что они не будут использовать» HIMARS для ударов по российской территории.

В свою очередь, газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что США допускают использование Киевом направленного ему американского оружия для нанесения ударов по Крыму, поскольку считают такие действия «самообороной».

«Попытки ударов по Севастополю и Крыму приобретают все более масштабный характер. Что касается применения беспилотников, то помимо возможности нанесения ударов они выполняют не менее важную функцию — разведку российских систем ПВО, что упрощает использование для атак ракет установок HIMARS с дальностью полета до 300 км. Кроме того, появляется возможность наносить удары противокорабельными ракетами Harpoon с дальностью до 280 км в модификации Slam. При подлете к цели такая ракета, низко летящая над морем, делает прыжок вверх и пикирует на цель почти вертикально. Запустить ее можно и с берега, и с любого судна в море, перенеся на него установку»,— пояснил “Ъ” военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Фатигаров. По его словам, удары Harpoon могут наноситься и с самолетов западного производства без захода в зону действия российских ПВО. Кроме того, объектом нападения может стать Крымский мост, причем не только с воздуха, но и с помощью заминированной машины.

«Главная задача "Крымской платформы" этого года будет состоять в том, чтобы попытаться вовлечь в противостояние с Россией в Крыму помимо уже готовых к этому США еще и западноевропейских союзников НАТО, которые до последнего времени не решались этого делать»,— добавляет редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По словам эксперта, при таком сценарии удары по Крыму могут наноситься реактивными системами залпового огня HIMARS, а также находящимися на вооружении британской армии реактивными системами залпового огня M270 MLRS. Это американская универсальная пусковая установка, которая используется в качестве реактивной системы залпового огня и установки для запуска тактических ракет. Также не следует забывать про переданные Украине Германией три ракетные системы залпового огня — РСЗО MARS, представляющие собой модернизированный вариант американской системы M270. «Если европейские государства вслед за США признают право нанесения ударов по Крыму, угроза полномасштабного конфликта России и НАТО многократно возрастет»,— предупреждает Алексей Леонков.

Сергей Строкань