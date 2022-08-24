Глава Саратова ушел на выборы

Глава Саратова Михаил Исаев объявил во вторник о досрочном сложении полномочий в связи с участием в выборах в областную думу. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. Исполнять обязанности главы города будет Лада Мокроусова, до последнего времени руководившая одним из районов Саратова. Главным соперником господина Исаева в одномандатном округе станет известный в регионе коммунист Николай Бондаренко. В КПРФ уверены, что «в случае честных выборов» у экс-мэра «нет шансов», но эксперт предполагает, что победе Михаила Исаева поможет имидж крепкого хозяйственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Исаев

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ Михаил Исаев

Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ

В обращении к горожанам Михаил Исаев, руководивший Саратовом с октября 2017 года, напомнил о главных свершениях на этом посту. В частности, «было реализовано значительное количество проектов в сфере благоустройства», отремонтированы дороги, построены социальные объекты и пляж, обновился парк троллейбусов. Ранее областной центр «был обделен вниманием», а расходы на одного жителя «сильно уступали сельским районам», отметил господин Исаев. Но уже в 2021 году по тратам на одного саратовца город стал «вторым среди схожих административных центров в России», обойдя по этому показателю Волгоград, Омск, Самару и Уфу, подчеркнул бывший градоначальник.

«Все это было сделано благодаря поддержке федерального центра, лично спикера Госдумы Вячеслава Володина, регионального правительства, а самое главное — жителей Саратова, которые, я надеюсь, поддержат и мое решение продолжить отстаивать их интересы на областном уровне»,— резюмировал Михаил Исаев. Он также сообщил, что заручился поддержкой врио губернатора Романа Бусаргина и в случае избрания в облдуму продолжит работать в его команде. Сам господин Бусаргин, комментируя отставку мэра, сказал, что тот зарекомендовал себя как «надежный человек, который неравнодушен к проблемам людей».

Михаил Исаев в 2006–2007 годах был депутатом саратовской гордумы, в декабре 2007 года избрался в облдуму, в декабре 2011-го — в Госдуму, в октябре 2012 года был делегирован в Совет федерации Саратовской облдумой. В 2016 году он снова стал депутатом Госдумы, а в октябре 2017 года возглавил Саратов. Полномочия господина Исаева должны были закончиться в 2025 году, одновременно с полномочиями нынешней гордумы.

Исполнять обязанности главы Саратова будет Лада Мокроусова, которая с 2017 года руководила Ленинским районом города, а до этого работала заместителем главы администрации Волжского района по экономике. Роман Бусаргин уже встретился с и. о. мэра и сообщил, что поставил перед ней ряд задач, среди которых подготовка к зиме, благоустройство, ремонт дорог, готовность образовательных учреждений к старту нового учебного года, реализация государственных программ.

На выборы в облдуму Михаила Исаева выдвинула «Единая Россия». Он баллотируется по Заводскому одномандатному округу №4, где одним из его соперников будет бывший депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко, лишенный в феврале депутатского мандата за нарушения в декларации о доходах. Коммунист ведет несколько каналов на YouTube, у самого крупного из которых («Дневник депутата») более 1,7 млн подписчиков. Ранее господин Исаев говорил, что специально просил партию выдвинуть его в Заводском округе, чтобы «не дать блогеру, финансируемому за счет иностранных компаний, обмануть земляков». «Я не могу позволить шоумену, за плечами которого нет ни одной решенной проблемы, морочить голову заводчанам популистскими высказываниями и встречаться с жителями только ради трансляции в интернете»,— подчеркнул тогда мэр.

Лидер фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов считает, что в случае честных выборов у Михаила Исаева нет шансов против Николая Бондаренко. «То, что против Бондаренко демонстративно выставили мэра города, говорит о том, что единороссы пытаются обосновать результат выборов: мол, Николай проиграл бывшему главе города. Думаю, власти сделают все, чтобы не пустить Николая в облдуму, для них это даже более принципиальный вопрос, чем все вместе взятые кандидаты от оппозиции. Думаю, это будет основная точка противостояния на выборах»,— предположил коммунист.

Политолог Александр Пантелеев полагает, что «в сухом остатке» Николай Бондаренко больше известен со скандальной стороны: «Хотя он и говорит дельные вещи, выступает и так далее, он раскручен в интернете как скандальный политик. Михаил Исаев все-таки знает город и его проблемы, везде ездит и чего-то добивается. Он хозяйственник, и таким доверяют больше, чем чистым политикам. Поэтому у Бондаренко против Исаева шансы не очень большие»: по прогнозу эксперта, коммунист может рассчитывать «процентов на 20» голосов.

Сергей Петунин, Саратов