UEFA меняет бухгалтерию

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен в ближайшее время провести очень заметную реформу. Он собирается отменить предусматривающий безубыточность клубов финансовый fair play (FFP), который на протяжении целого десятилетия являлся краеугольным камнем его коммерческой стратегии, и заменить его принципом «финансовой устойчивости». Он предполагает жесткое лимитирование клубных трат 70-процентной долей от их доходов. Реформу можно считать назревшей из-за сомнений в эффективности как работы самого FFP, так и попыток наказать грандов за его несоблюдение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент UEFA Александр Чеферин неоднократно подчеркивал свою приверженность принципам финансового fair play, от которого структура, похоже, собирается отказаться

Фото: Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Президент UEFA Александр Чеферин неоднократно подчеркивал свою приверженность принципам финансового fair play, от которого структура, похоже, собирается отказаться

Фото: Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

О том, что основной темой назначенного на четверг заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций будет тема реформы, связанной с отменой финансового fair play, сообщил ряд источников, например, The New York Times и AP. По их данным, после обсуждения на исполкоме варианты реформы будут проанализированы другими организациями, в том числе Европейской ассоциацией клубов (ECA). UEFA планирует утвердить новый регламент на следующем исполкоме, который состоится в начале апреля.

Формально речь идет об очень заметном событии. FFP, предусматривающий безубыточность клубов, соответствие их расходов доходам, извлекаемым именно рыночным путем, выглядел чуть ли не краеугольным камнем стратегии UEFA. Его придумал в конце позапрошлого десятилетия еще предыдущий президент структуры Мишель Платини, а занявший этот пост в 2016 году на волне грандиозного коррупционного кризиса в мировом футболе Александр Чеферин многократно подчеркивал свою приверженность принципам FFP, из-за несоблюдения которого пострадали многие команды, представляющие лиги всех эшелонов — и «большую пятерку», и рангом ниже, в том числе российскую. А UEFA неизменно приписывал финансовому fair play «оздоравливающую» роль в своих ежегодных отчетах об «экономическом ландшафте» в европейском футболе.

FFP предлагается заменить другим инструментом, который головная континентальная структура называет принципом «финансовой устойчивости». Как утверждает The New York Times, UEFA, согласно основному варианту реформы, собирается жестко лимитировать траты клубов, непосредственно связанные с «футбольной деятельностью», то есть прежде всего траты на зарплаты игроков и трансферы, 70% от их доходов. Правда, переходу к этой планке будет предшествовать трехлетний период с 90-процентным лимитом. В порядке исключения UEFA может разрешить некоторым «здоровым» в финансовом отношении клубам с чистой кредитной историей чуть-чуть — на $10 млн — превышать границу. К нарушителям принципа «финансовой устойчивости» будут применяться как спортивные (в виде, скажем, лишения очков, набранных в еврокубках), так и финансовые санкции.

Оценить эффективность дорабатывающегося инструмента и его эффект в сравнении с тем, что оказывал на футбол финансовый fair play, эксперты затрудняются. По мнению той же The New York Times, он точно не превратится в головную боль для Английской премьер-лиги, которая благодаря дорогому телеконтракту и устойчивому спросу на ее команды со стороны богатых инвесторов и спонсоров не испытывает никаких проблем с рыночными доходами. Зато определенные проблемы могут возникнуть у команд из Италии, которые традиционно много расходуют на зарплаты футболистов и на практике иногда превышают 70-процентный лимит.

Очевидный факт заключается лишь в том, что отмена FFP, несмотря на упорные попытки UEFA позиционировать его как важный и полезный механизм, уже назрела. Сомнения в целесообразности существования финансового fair play возникли еще несколько лет назад. В 2015 году суд Брюсселя частично удовлетворил иск, поданный группой физических и юридических лиц, среди которых значились объединения болельщиков «Манчестер Сити» и ПСЖ, а также футбольный агент Даниэль Стриани, требовавших отменить правила FFP. Представлявший интересы истцов известный адвокат Жан-Луи Дюпон утверждал, что FFP, несмотря на заверения UEFA, не способствует развитию футбола, а, напротив, тормозит его, ограничивая доходы футболистов и агентов и уменьшая трансферную активность, и просто противоречит здравому смыслу. Аргументация была услышана брюссельским судом, который постановил, что правила FFP, как минимум в той части, где предусматривается дальнейшее урезание возможностей владельцев клубов финансировать свои команды (в тот момент они могли вкладывать по €45 млн за три года, но затем планка была снижена до €30 млн), не могут быть введены в действие. Однако в постановлении было сказано, что суд не полномочен решать вопрос о полной отмене финансового fair play, поэтому дело было передано в Европейский суд. Тот запрос рассматривать отказался.

А в 2021 году сильнейший удар по FFP нанесли опять же «Манчестер Сити» и Спортивный арбитражный суд (CAS). UEFA применил к манчестерцам исключительно суровое наказание в виде двухлетнего отстранения от еврокубков, основываясь, казалось бы, на надежной информации. Издание Der Spiegel, воспользовавшись утечкой внутренней переписки «Манчестер Сити», рассказало, что основной владелец клуба шейх Мансур бен Зайд Аль Нахайян осуществлял вливания в него как собственных средств, так и аффилированных с ним структур, выдавая их за поступления по спонсорскому контракту с авиакомпанией Etihad. При этом манчестерцы, по сути, и не пытались оспорить подлинность документов. Однако CAS все равно встал на их сторону, посчитав, что UEFA, учитывая ряд обстоятельств, в том числе сроки давности нарушений, не вправе был применять к «Манчестер Сити» столь жестокие санкции. Эксперты делали из его вердикта, а также похожего случая с другим избежавшим санкций гигантом — ПСЖ — однозначный вывод: элитные адвокаты легко разбивают аргументы европейских футбольных руководителей, связанные с FFP. А вскоре после того громкого процесса UEFA и вовсе пришлось радикально смягчить положения финансового fair play на фоне потерь, которые принесла клубам пандемия коронавируса.

Алексей Доспехов