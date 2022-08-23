Белый дом ищет пульт от контроля и надзора

Как стало известно “Ъ”, аппарат правительства потребовал от шести федеральных ведомств, на которые приходится максимальная контрольно-надзорная активность, «выгрузить» в Минэкономики весь массив данных о проведенных ими проверках с вступления в силу нового закона о КНД. Данные понадобились Белому дому для изучения возможности управления эффективностью контроля и надзора через регулирование оценки и индикаторов рисков, которые ведомства используют при риск-ориентированном подходе к проверкам. Предложить модели такого управления, а затем проверить их эффективность на массиве уже состоявшихся проверок должно Минэкономики с тем, чтобы выяснить, возможно ли в принципе уточнением ведомственных карт рисков добиться сокращения числа нарушений и как должна идти оптимизация этого процесса.

Поручение главы аппарата правительства, курирующего контрольно-надзорную реформу, вице-премьера Дмитрия Григоренко, датированное 22 августа (есть у “Ъ”), требует от шести федеральных ведомств — МЧС, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Роструда и Ростехнадзора — «до 24 августа» выгрузки в Минэкономики детальной «информации о наиболее массовых нарушениях обязательных требований, выявленных с 1 июля 2021 по 31 июля 2022 года при осуществлении видов государственного контроля (надзора)» и «предложений о введении в отношении них новых индикаторов риска», а от самого Минэкономики — анализа представленных данных и предложений в правительство по его итогам. В аппарате Белого дома подлинность документа подтвердили, пояснив, что его цель — обеспечить данными начало нового этапа в регулировании контрольно-надзорной деятельности.

Напомним, концепция реформы государственного и муниципального контроля и надзора предполагает сосредоточение внимания контролеров на областях высокого риска нарушения обязательных требований к бизнесу при одновременной непрерывной актуализации самих требований — для этого новые контрольно-надзорные нормы должны вводиться только 1 сентября и 1 марта, а сами ведомства должны ежегодно пересматривать свои требования на предмет соответствия отраслевым рискам. В 2021 году (год принятия закона о контроле) было проведено 882 тыс. проверок бизнеса против 1,5 млн в 2019-м (данные за 2020 и 2022 годы несопоставимы из-за введенных мораториев — «ковидного» и «контрсанкционного»). При этом в 2021 году резкий спад числа контрольных мероприятий зафиксирован после 1 июля (даты принятия закона) — во втором полугодии проведено 266 тыс. проверок из 882 тыс.

Идея же аппарата Белого дома, которую призвано реализовать поручение господина Григоренко, состоит в изучении влияния на результаты КНД тонкой настройки «карт рисков», на которые ориентируются контролеры при проверках компаний,— де-факто речь идет о расширении инструментария интеллектуального регулирования всей контрольной деятельности. В аппарате Белого дома “Ъ” подтвердили: для сбора данных отобраны шесть из 34 ведомств, на которые приходятся наиболее массовые виды государственного контроля (65% всех проверок), при этом речь идет только о данных проверок федеральных ведомств — это должно обеспечить Минэкономики однородным массивом данных, так как региональные и муниципальные контролеры действуют зачастую по различающимся от субъекта к субъекту РФ протоколам. Предполагается, что эксперимент никак не затронет действующие отношения контролеров и бизнеса и не повлияет на работу рынков: модели управления Минэкономики будет проверять на исторических данных, оценивая, как повлияло бы на них то или иное изменение подхода к выбору целей контроля и, в частности, позволяет ли оно сократить число самих нарушений обязательных требований (напомним, требования, вызывающие массовые нарушения, в логике реформы являются проблемными и требуют отдельного анализа своей целесообразности).

Если эксперимент окажется результативным, логично предположить распространение его в том или ином пилотном режиме и на реальную работу контролеров: это может дать Белому дому возможность учитывать при тонкой настройке КНД не только интересы конкретных ведомств и бизнеса, но и «федеральную», общеэкономическую карту рисков. Сейчас, напомним, контролеры обладают полной самостоятельностью в выборе объектов и целей проверок, а механизма централизованной корректировки его работы в зависимости от экономической и политической ситуации де-факто не существует, тогда как в нестабильной обстановке реальная «карта рисков» зачастую лучше видна с верхнего уровня исполнительной власти.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков