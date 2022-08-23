Евгений Куйвашев очистил выборы от «грязи»

Кандидат-самовыдвиженец в думу Асбеста (Свердловская область) Егор Александрин, на прошлой неделе назвавший женщин-активисток «грязью», не будет участвовать в выборах. Об этом в понедельник заявил его отец, тоже кандидат в депутаты и действующий член гордумы Асбеста от «Единой России» (ЕР) Дмитрий Александрин. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который 11 сентября надеется переизбраться на новый срок, потребовал от господина Александрина-младшего извинений, а от его отца — «реакции на произошедшее». Для ЕР выборы в думу Асбеста принципиальны: пять лет назад КПРФ смогла получить на них 11 из 21 мандата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце прошлой недели в соцсетях появилась видеозапись конфликта, который произошел между женщинами-активистами асбестовского «Автоклуба» и кандидатом в депутаты гордумы Асбеста по 17-му округу Егором Александриным. На кадрах видно, как молодой человек грубит девушкам, используя нецензурную лексику, называет их машины «ведрами» и говорит, что с «грязью как хочет, так и разговаривает». А на вопрос активисток, кто он такой, 21-летний кандидат отвечает: «Я — человек, а вы — грязь».

19 августа глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале потребовал от Егора Александрина извинений и указал, что ему нечего делать в гордуме: «Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников». Он добавил, что депутат должен защищать интересы людей, а не хамить им. «Думаю, ему теперь надо записать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Рассчитываю на реакцию его отца — действующего депутата думы Дмитрия Александрина»,— заключил губернатор.

Депутат Александрин, в недавнем прошлом секретарь местного отделения ЕР, не стал вступать в полемику с начальством (Евгений Куйвашев возглавляет еще и свердловское отделение ЕР). 22 августа он публично заявил, что его сын в выборах участвовать не будет, а сам он просит отставки с поста первого заместителя секретаря асбестовского отделения ЕР. В свою очередь, Егор Александрин заверил журналистов, что сожалеет о случившемся и что эмоции «взяли вверх».

Как сообщил “Ъ” начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального отделения ЕР Максим Бестфатер, заявление Дмитрия Александрина уже было рассмотрено на местном политсовете. По словам источников “Ъ” в исполкоме свердловского отделения ЕР, первоначально обсуждался вариант снятия с выборов и господина Александрина-старшего, но позднее риторика смягчилась.

На быстрое урегулирование асбестовского скандала отреагировали и в федеральном руководстве ЕР. Например, член президиума генсовета ЕР, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн похвалил свердловского губернатора за личный вклад в разрешение конфликта. «То, что семейное публичное аутодафе произошло благодаря его вмешательству,— сомнений нет»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Комиссия ЕР по этике тоже назвала правильной позицию Евгения Куйвашева, рассказал «РИА Новости» ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «В данном случае региональное отделение, не просто региональные власти, а именно региональное отделение партии оперативно включилось в ситуацию»,— отметил он. По словам единоросса, его комиссия контролировала ситуацию и была на связи с реготделением.

Местное отделение ЕР в Асбесте уже не в первый раз оказывается в центре скандала в ходе нынешней избирательной кампании. Так, его представители пытались снять с выборов через суд списки кандидатов от КПРФ (единороссы поставили под сомнение достоверность представленных в избирком подписей) и от партии «Новые люди» (они, по мнению истцов, неправильно оформили документы). В первом случае ЕР сама отказалась от иска после консультаций с партийным руководством, а во втором исковое заявление было оставлено городским судом без рассмотрения из-за пропуска сроков его подачи.

Для ЕР борьба за думу Асбеста принципиальна, говорит политолог Сергей Мошкин, ведь на выборах 2017 года победу одержали кандидаты от КПРФ, которые взяли 11 мандатов из 21. Скандал же вокруг отца и сына Александриных усугубила избирательная кампания Евгения Куйвашева, считает эксперт: «Несмотря на десять лет работы в Свердловской области, у него все равно есть некое "клеймо неместного". Потому он и его команда делают все, чтобы показать, что на Среднем Урале он "свой"». И с этой точки зрения жесткое заявление господина Куйвашева, скорее всего, принесет ему политические очки, предполагает господин Мошкин. Кроме того, губернатору, планирующему победить в первом же туре, не нужны «горячие точки» на карте региона, добавляет политолог: «Политический "беспредел" в Асбесте — явный катализатор формирования такой точки напряженности. Потому и принимается вероятное решение пренебречь избранием в городе думы, в которой будет большинство ЕР».

Артем Рябов, Екатеринбург